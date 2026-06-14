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biológiai egyesült államok nemzeti hírszerzési igazgatósága laboratórium washington ukrajna

Amerikai biolaborok Ukrajnában: titkosított iratok kerültek nyilvánosságra

2026. június 14. 09:42

Az amerikai Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság titkosítás alól feloldott dokumentumokat tett közzé a külföldön működő, amerikai finanszírozású biológiai laboratóriumokról. Az iratok szerint Ukrajnában is több olyan intézmény működött, ahol veszélyes kórokozókkal dolgoztak.

2026. június 14. 09:42
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Az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzési Igazgatósága, az ODNI titkosítás alól feloldott dokumentumokat hozott nyilvánosságra a külföldön működő, amerikai finanszírozású biológiai laboratóriumokról. A New York Post beszámolója szerint az iratok egy több mint harminc országra kiterjedő hálózatról szólnak, amelyben Washington száznál is több létesítmény finanszírozásában vett részt. 

A dokumentumok különösen érzékeny része, hogy ezek közül több laboratórium Ukrajnában működött, olyan térségben, amelyet az orosz–ukrán háború kezdete óta közvetlen biztonsági kockázatok jelentettek.

A beszámolók szerint 

  • Harkivban, 
  • Dnyipropetrovszkban, 
  • Lvivben, 
  • Vinnicjában és 
  • Csernyihivben 

is folytak olyan kutatások, amelyek során veszélyes kórokozókat vizsgáltak. 

A felsorolt patogének között szerepel a lépfene, az ebola, a sertésinfluenza és a pestis kórokozója is. 

Az ODNI közlése alapján az amerikai hírszerzői közösség már korábban figyelmeztetett arra, hogy az ukrajnai laboratóriumokban tárolt veszélyes biológiai anyagok a fegyveres konfliktus miatt komoly sebezhetőséget jelenthetnek.

Tulsi Gabbard, az ODNI távozó igazgatója élesen bírálta a korábbi amerikai adminisztráció nemzetbiztonsági és egészségügyi vezetőit. Állítása szerint 

a Biden-adminisztráció felelősei szándékosan félrevezették a közvéleményt a külföldi biolaboratóriumok létezésével és szerepével kapcsolatban.

Gabbard szerint az ügy nemcsak politikai, hanem közegészségügyi és nemzetbiztonsági kérdés is, különösen akkor, ha a laboratóriumok rendkívül fertőző kórokozókkal dolgoztak.

A hírszerzési vezető azt is jelezte, hogy a mostani amerikai kormány partnereivel együtt tovább kívánja vizsgálni a külföldi biológiai kutatóhálózat működését, valamint fel kíván lépni az olyan vitatott kísérletekkel szemben, amelyek a kórokozók tulajdonságainak módosításával járhatnak.

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Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 52 komment

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Sorrend:
billysparks
2026. június 14. 11:28
Orosz propaganda. Amúgy is , ezek demokratikus laborok voltak.
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0
0
wadcutter
2026. június 14. 11:26
na ugye, ugye, most újabb összeesküvéselméletet kell "kitalálni", mert ez már bebizonyosodott, ilyenek ezek, egyszer csak kiderülnek az elhallgatott titkok
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0
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falcatus-2
•••
2026. június 14. 11:06 Szerkesztve
"A FIDESZ legnagyobb lotyója Magyat Peter. 14 evig volt a kurvajuk... Nem! 14 évvel ez előtt már a balfenék kurvája volt. Már akkor el akart válni a felesége és már akkor megfenyegette, hogy tönkre teszi. Sokszor volt egyedül Brüsszelben, míg a felesége itthon volt a gyerekekkel. Kiváló alkalom és könnyű préda volt a szexmániás autista tróger beszervezésére.
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1
0
auditorium
2026. június 14. 10:59
Erről csak itt lehet olvasni.
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1
1
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