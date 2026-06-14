Amerikai biolaborok Ukrajnában: titkosított iratok kerültek nyilvánosságra

Az ODNI közlése alapján az amerikai hírszerzői közösség már korábban figyelmeztetett arra, hogy az ukrajnai laboratóriumokban tárolt veszélyes biológiai anyagok a fegyveres konfliktus miatt komoly sebezhetőséget jelenthetnek.

Tulsi Gabbard, az ODNI távozó igazgatója élesen bírálta a korábbi amerikai adminisztráció nemzetbiztonsági és egészségügyi vezetőit. Állítása szerint