Amerikai biolaborok Ukrajnában: titkosított iratok kerültek nyilvánosságra

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Az amerikai Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság titkosítás alól feloldott dokumentumokat tett közzé a külföldön működő, amerikai finanszírozású biológiai laboratóriumokról. Az iratok szerint Ukrajnában is több olyan intézmény működött, ahol veszélyes kórokozókkal dolgoztak.
Az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzési Igazgatósága, az ODNI titkosítás alól feloldott dokumentumokat hozott nyilvánosságra a külföldön működő, amerikai finanszírozású biológiai laboratóriumokról. A New York Post beszámolója szerint az iratok egy több mint harminc országra kiterjedő hálózatról szólnak, amelyben Washington száznál is több létesítmény finanszírozásában vett részt.
A dokumentumok különösen érzékeny része, hogy ezek közül több laboratórium Ukrajnában működött, olyan térségben, amelyet az orosz–ukrán háború kezdete óta közvetlen biztonsági kockázatok jelentettek.
A beszámolók szerint
is folytak olyan kutatások, amelyek során veszélyes kórokozókat vizsgáltak.
A felsorolt patogének között szerepel a lépfene, az ebola, a sertésinfluenza és a pestis kórokozója is.
Az ODNI közlése alapján az amerikai hírszerzői közösség már korábban figyelmeztetett arra, hogy az ukrajnai laboratóriumokban tárolt veszélyes biológiai anyagok a fegyveres konfliktus miatt komoly sebezhetőséget jelenthetnek.
Tulsi Gabbard, az ODNI távozó igazgatója élesen bírálta a korábbi amerikai adminisztráció nemzetbiztonsági és egészségügyi vezetőit. Állítása szerint
a Biden-adminisztráció felelősei szándékosan félrevezették a közvéleményt a külföldi biolaboratóriumok létezésével és szerepével kapcsolatban.
Gabbard szerint az ügy nemcsak politikai, hanem közegészségügyi és nemzetbiztonsági kérdés is, különösen akkor, ha a laboratóriumok rendkívül fertőző kórokozókkal dolgoztak.
A hírszerzési vezető azt is jelezte, hogy a mostani amerikai kormány partnereivel együtt tovább kívánja vizsgálni a külföldi biológiai kutatóhálózat működését, valamint fel kíván lépni az olyan vitatott kísérletekkel szemben, amelyek a kórokozók tulajdonságainak módosításával járhatnak.
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Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP