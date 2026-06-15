Ferencz Orsolya elmondta, mi járhat politikai öngyilkossággal

Szerinte ez volt a hibás politikai lépések egyik eredője és végső soron a választási vereség egyik oka. Úgy véli, ezt ellenzékben tovább folytatni felérne egy öngyilkossággal.

Úgy látja ugyanakkor, hogy nagyon sok tettre kész és tehetséges ember van a jobboldali politikai palettán, szerinte rájuk kell most építeni. „Vannak, akik évtizedek óta becsülettel és magas szakmai színvonalon dolgoznak. Az, hogy nem rájuk, hanem helyettük kiismerhetetlen alapon válogatott politikusi rétegre alapozott a Fidesz, eddig is hiba volt. Ideje lenne ezt abbahagyni” – szögezte le. Ez nem azt jelenti, hogy a visszalépő politikai elitnek el kell vonulnia remetének, a véleményüket, tapasztalataikat megoszthatják bármikor. Nem kell örökké vezető pozícióban maradnia mindenkinek, ez a világ rendje.

Ferencz szerint a Fidesz vezetése még mindig nem értette meg a csalódott jobboldali szavazók üzenetét. Ezek az emberek nem feltétlenül fordultak el a konzervatív értékektől, hanem attól, ahogyan a hatalom ezeket az értékeket képviselte. Ha a párt nem tudja visszaszerezni ezeknek a kiábrándult konzervatívoknak a bizalmát, akkor ezt más politikai erő fogja megtenni.