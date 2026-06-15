Ft
Ft
21°C
14°C
Ft
Ft
21°C
14°C
06. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
ferencz orsolya Fidesz választás

Ferencz Orsolya elmondta, mi járhat politikai öngyilkossággal

2026. június 15. 12:52

A politikus szerint még mindig nem történt meg a problémák feltárása és kibeszélése.

2026. június 15. 12:52
null

„A problémák feltárása és kibeszélése még biztosan nem történt meg. Én ezt egy olyan nulladik lépésnek gondolom, amely nélkül nem sok értelme van a folytatásról elmélkedni. Ennek elmaradása olyan, mintha házat akarnánk építeni alapok nélkül” – nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Ferencz Orsolya a választási vereség kapcsán. A politikus hozzátette: „a hitelesség visszaszerzéséhez szükséges, hogy lássa a magyar társadalom azt, hogy a jobboldali közösség tudja, mit hibázott a politikai elitje, azt hajlandó kijavítani és újult erővel, a felelősség szempontjából nem terhelt, fiatal, új szereplőkkel és vezetőkkel neki tud vágni majd a 2030-ban esedékes országgyűlési választásoknak”.

A párton belüli kritikus hangok kapcsán azt mondta, hogy azok elfojtása és 

„az azokat megfogalmazók szankcionálása vezetett a személyzeti politika csődjéhez, a Fideszben és a kormányban jelen lévő kontraszelekcióhoz”.

Szerinte ez volt a hibás politikai lépések egyik eredője és végső soron a választási vereség egyik oka. Úgy véli, ezt ellenzékben tovább folytatni felérne egy öngyilkossággal. 

Úgy látja ugyanakkor, hogy nagyon sok tettre kész és tehetséges ember van a jobboldali politikai palettán, szerinte rájuk kell most építeni. „Vannak, akik évtizedek óta becsülettel és magas szakmai színvonalon dolgoznak. Az, hogy nem rájuk, hanem helyettük kiismerhetetlen alapon válogatott politikusi rétegre alapozott a Fidesz, eddig is hiba volt. Ideje lenne ezt abbahagyni” – szögezte le. Ez nem azt jelenti, hogy a visszalépő politikai elitnek el kell vonulnia remetének, a véleményüket, tapasztalataikat megoszthatják bármikor. Nem kell örökké vezető pozícióban maradnia mindenkinek, ez a világ rendje.

Ferencz szerint a Fidesz vezetése még mindig nem értette meg a csalódott jobboldali szavazók üzenetét. Ezek az emberek nem feltétlenül fordultak el a konzervatív értékektől, hanem attól, ahogyan a hatalom ezeket az értékeket képviselte. Ha a párt nem tudja visszaszerezni ezeknek a kiábrándult konzervatívoknak a bizalmát, akkor ezt más politikai erő fogja megtenni. 

A Vitnyéd-ügy kapcsán azt mondta, természetes, hogy egy kormány minden lehetséges forgatókönyvet megvizsgál, ugyanakkor, ha a nyilvánosság felé mást kommunikál, mint amit valójában előkészít, az súlyos hiba. Szerinte a döntés-előkészítés és a tényleges döntéshozatal nem ugyanaz, ezért a kettőt nem szabad összemosni.

Nyitókép: kormany.hu

Összesen 84 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. június 15. 15:37
"A problémák feltárása és kibeszélése még biztosan nem történt meg." Ez a szöveg két hónapja még helyénvalónak tűnt, a problémák megállapítása és a változtatás végrehajtása után két nappal már inkább kínos. Mondja ki, hogy kit nem tart alkalmasnak, az ilyen dodonai mondatokat meg hagyja a globsiknak, azok nedvesednek rá.
Válasz erre
0
0
Box Hill
2026. június 15. 15:32
Vezetéstudományi alapelv: Aki része a problémának, az nem lehet része a megoldásnak. Tetszettek volna előbb felébredni.
Válasz erre
0
0
molnar-viktor54
2026. június 15. 15:22
Teljesen igaza van. Pont azt nem dobta ki a párt magából, aki miatt elbukott, mégpedig magát orbán viktort. Enélkül nem lesz megújulás és biztosított négy év múlva az újabb tisza kétharmad.
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. június 15. 15:15
A Tisza EP képviselői megszavazták a migráns paktumot. A Tisza EP képviselői megszavazták Ukrajna bármeddig, bármivel és bármi áron való támogatását. A Tisza EP képviselői azért lobbiztak, hogy Magyarország nem kapja meg az uniós pénzeket. "Ami rossz az embereknek az jó a Tiszának." volt a jelszavuk. Aljas, a hazáját eláruló csürhe élén a rabló Magyar Péterrel. A Fidesz EP képviselői a migráns paktum ellen szavaztak. A Fidesz EP képviselői Ukrajna támogatása ellen szavaztak. A Fidesz EP képviselői azért lobbiztak, hogy Magyarország megkapja a neki járó pénzeket. Orbán Viktor ellenezte és nem szavazta meg a migráns paktumot. 2015-ben Orbán húzatta fel a kerítést, hogy ne jöjjenek migránsok Magyarországra. Magyar Péter hazudik, demagóg.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!