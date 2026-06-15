Ferencz Orsolya elmondta, mi járhat politikai öngyilkossággal

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
A politikus szerint még mindig nem történt meg a problémák feltárása és kibeszélése.
„A problémák feltárása és kibeszélése még biztosan nem történt meg. Én ezt egy olyan nulladik lépésnek gondolom, amely nélkül nem sok értelme van a folytatásról elmélkedni. Ennek elmaradása olyan, mintha házat akarnánk építeni alapok nélkül” – nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Ferencz Orsolya a választási vereség kapcsán. A politikus hozzátette: „a hitelesség visszaszerzéséhez szükséges, hogy lássa a magyar társadalom azt, hogy a jobboldali közösség tudja, mit hibázott a politikai elitje, azt hajlandó kijavítani és újult erővel, a felelősség szempontjából nem terhelt, fiatal, új szereplőkkel és vezetőkkel neki tud vágni majd a 2030-ban esedékes országgyűlési választásoknak”.
A párton belüli kritikus hangok kapcsán azt mondta, hogy azok elfojtása és
„az azokat megfogalmazók szankcionálása vezetett a személyzeti politika csődjéhez, a Fideszben és a kormányban jelen lévő kontraszelekcióhoz”.
Szerinte ez volt a hibás politikai lépések egyik eredője és végső soron a választási vereség egyik oka. Úgy véli, ezt ellenzékben tovább folytatni felérne egy öngyilkossággal.
Úgy látja ugyanakkor, hogy nagyon sok tettre kész és tehetséges ember van a jobboldali politikai palettán, szerinte rájuk kell most építeni. „Vannak, akik évtizedek óta becsülettel és magas szakmai színvonalon dolgoznak. Az, hogy nem rájuk, hanem helyettük kiismerhetetlen alapon válogatott politikusi rétegre alapozott a Fidesz, eddig is hiba volt. Ideje lenne ezt abbahagyni” – szögezte le. Ez nem azt jelenti, hogy a visszalépő politikai elitnek el kell vonulnia remetének, a véleményüket, tapasztalataikat megoszthatják bármikor. Nem kell örökké vezető pozícióban maradnia mindenkinek, ez a világ rendje.
Ferencz szerint a Fidesz vezetése még mindig nem értette meg a csalódott jobboldali szavazók üzenetét. Ezek az emberek nem feltétlenül fordultak el a konzervatív értékektől, hanem attól, ahogyan a hatalom ezeket az értékeket képviselte. Ha a párt nem tudja visszaszerezni ezeknek a kiábrándult konzervatívoknak a bizalmát, akkor ezt más politikai erő fogja megtenni.
A Vitnyéd-ügy kapcsán azt mondta, természetes, hogy egy kormány minden lehetséges forgatókönyvet megvizsgál, ugyanakkor, ha a nyilvánosság felé mást kommunikál, mint amit valójában előkészít, az súlyos hiba. Szerinte a döntés-előkészítés és a tényleges döntéshozatal nem ugyanaz, ezért a kettőt nem szabad összemosni.
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