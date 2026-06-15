Döntött a brit kormány: megtiltják a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbaknak

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Az intézkedés várhatóan 2027 elején lép érvénybe.
Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Az intézkedés várhatóan 2027 elején lép érvénybe.
Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Streeten tartott hétfői sajtóértekezletén bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be 16. életévét.
Starmer szerint a kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A bejelentés előzményeként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezren fejtették ki véleményüket, és a válaszadó szülők 90 százaléka támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségimédia-felületek használatához.
A felmérés résztvevőinek 85 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár.
Hétfői sajtótájékoztatóján a brit miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a közösségi média „boldogtalanná teszi a gyerekeket”, megkönnyíti a bántalmazóknak, hogy zaklassák őket, és a gyermekek mentális egészsége is károsodhat.
Hozzátette: a gyerekek mindemellett olyan tartalmakhoz férhetnek hozzá, amelyek veszélyesek számukra, mivel éppen az ilyen tartalmak keltik a legnagyobb figyelmet.
Starmer szerint a közösségi médiát „kifejezetten úgy alakították ki, hogy függőséget okozzon” és egy-egy alkalommal hosszú órákra magához kösse a használókat.
Ez megakadályozza a gyerekeket még abban is, hogy elkészítsék házi feladataikat, olvassanak, játsszanak barátaikkal a szabadban, és megfelelő időben aludni térjenek – mondta a brit kormányfő.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Purger Tamás