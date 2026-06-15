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Nagy-Britannia Facebook média közösségi média

Döntött a brit kormány: megtiltják a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbaknak

2026. június 15. 13:57

Az intézkedés várhatóan 2027 elején lép érvénybe.

2026. június 15. 13:57
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Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Az intézkedés várhatóan 2027 elején lép érvénybe.

Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Streeten tartott hétfői sajtóértekezletén bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be 16. életévét.

Starmer szerint a kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A bejelentés előzményeként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezren fejtették ki véleményüket, és a válaszadó szülők 90 százaléka támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségimédia-felületek használatához.

A felmérés résztvevőinek 85 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár.

Hétfői sajtótájékoztatóján a brit miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a közösségi média „boldogtalanná teszi a gyerekeket”, megkönnyíti a bántalmazóknak, hogy zaklassák őket, és a gyermekek mentális egészsége is károsodhat.

Hozzátette: a gyerekek mindemellett olyan tartalmakhoz férhetnek hozzá, amelyek veszélyesek számukra, mivel éppen az ilyen tartalmak keltik a legnagyobb figyelmet.

Starmer szerint a közösségi médiát „kifejezetten úgy alakították ki, hogy függőséget okozzon” és egy-egy alkalommal hosszú órákra magához kösse a használókat.

Ez megakadályozza a gyerekeket még abban is, hogy elkészítsék házi feladataikat, olvassanak, játsszanak barátaikkal a szabadban, és megfelelő időben aludni térjenek – mondta a brit kormányfő.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Purger Tamás

 

Összesen 19 komment

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Sorrend:
kirvik3
2026. június 15. 15:12
Vajon ez tetszik a Faszbuk Messiás Pötinek? Mert a szivárványos minisztere milyen könnyen tudná terjeszteni a mindenki mindenkivel elvet a gyerekeknek is.
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0
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Obsitos Technikus
2026. június 15. 15:06
Jó, és milyen alapon lesz a tiltás, ahol 100 évig még személyi se volt?
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0
0
auditorium
2026. június 15. 14:14
Nagyon helyes. Vissza a papirkönyvhöz, az önálló gondolkodáshoz, a problémák önálló megoldásához, a kézi kötött iráshoz, a hosszabban tartó figyelemhez, a társas értintkezéshez és a szülőkkel történő társalgáshoz online szobaremeteség helyett. Talán kevesebb lesz majd az erőszak az iskolákban, az öngyilkos kisérletek is csökkenhetnek, mert ezt is tanitják online sok helyen mit, hogyan kell... , filmekkel, videoklippekkel. A szülőknek fogalmuk sincs, mit néz, kivel chat-el a gyerek v. kivel találkozik majd ezután. Ausztráliában kezdték a tiltást, de már több eu-i országban is követték a példát, mert látták az egyre több pszichés megbetegedést. A diákok 25-3O%-a jár világviszonylatban pszichológiai szakrendelésre.
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3
1
egyszeri
2026. június 15. 14:14
Kíváncsi vagyok, hogyan csinálják majd a gyakorlatban? A bevándorló, szakállas, jan. 1. született férfiakat se képesek kiszűrni ha 16 évesnek mondják magukat.
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3
0
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