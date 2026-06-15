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rendszer samsung göd fejlesztés gyár lakosság levegőminőség

Környezetvédelmi akciótervet készít a gödi Samsung-gyár, a lakosságot is bevonják

2026. június 15. 13:40

A terv magába foglalja a zajvédelmi intézkedéseket, valós idejű zaj,- és levegőminőség-mérési rendszerek telepítését, valamint a helyi társadalmi szerepvállalás további erősítését.

2026. június 15. 13:40
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A Samsung gödi üzeme átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg, amely magába foglalja a zajvédelmi intézkedéseket, valós idejű zaj,- és levegőminőség-mérési rendszerek telepítését, valamint helyi társadalmi szerepvállalásának további erősítését – közölte a Samsung SDI Hungary (SDIHU) az MTI-vel hétfőn, jelezve: negyedévente lakossági fórumon egyeztetnek a gödiekkel.

Közölték: 

a vállalat a folyamatos, valós idejű zaj- és levegőminőség-mérési eredményeket közzéteszi, gyűjti a lakosok visszajelzéseit és ezek alapján határozza meg a további fejlesztéseket. 

Az SDIHU negyedévente részt vesz a helyi lakossági fórumokon, lehetőséget adva a párbeszédre a Gödön élőkkel.

Az intézkedéscsomag konkrét lépéseket és új SDIHU-beruházásokat tartalmaz, amelyek fő célja a környezet- és zajvédelem. A bejelentés éppen 10 évvel azután történik meg, hogy a Samsung SDI 2016-ban, Magyarország első elektromosautó-akkumulátor-gyárának megépítéséről döntést hozott – közölték.

Ezeken a területeken terveznek fejlesztést

A helyi lakosok igényein és kérésein alapuló akcióterv hét területen tervez fejlesztéseket: 

  • zajvédelem,
  • levegőminőség,
  • felszín alatti vizek és talaj,
  • szennyvíz,
  • ipari vízfelhasználás,
  • munkahelyi környezet,
  • valamint vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR). 

Az intézkedéscsomag alappilére a folyamatos, valós idejű zaj- és levegőminőség-felügyeleti rendszerek kiépítése.

A zajvédelem terén a Samsung gödi gyára kéthavonta – külső szakértők által hitelesített méréseiken felül – közösen végez zajméréseket a helyi civilekkel. Emellett a lakók visszajelzései alapján kijelölt pontokon augusztus végéig zajmérő eszközöket telepít, hogy hatékonyan kezelhesse a lakók észrevételeit. Közölték, hogy gyűjteni fogják a lakossági észrevételeket annak érdekében, hogy a további fejlesztések ezek alapján valósulhassanak meg.

Módosul a teherautó forgalom: a vállalat a lakóövezetektől távolabb vezeti át a működéséhez kapcsolódó teherforgalmat, csökkentve ezzel a zajterhelést. Folytatják a zajcsökkentő létesítmények – zajfalak és csillapítószerkezetek – telepítését is.

A tájékoztatásuk szerint a Samsung gödi gyára rendszeresen méri a környező légszennyezettséget, a külső szakértők által hitelesített értékek jóval a jogszabályi határok alatt maradnak. Az átláthatóság fokozása érdekében a gyár területén kívül is levegőminőség-mérő rendszert alakítanak ki, amelynek adatait a lakosok valós időben követhetik nyomon. A dolgozói buszok menetrendjének módosításával a vállalat elérte, hogy a szén-dioxid-kibocsátása 15 százalékkal csökkent.

A gödi üzem folyamatosan ellenőrzi a szennyezőanyag-kibocsátási szinteket a gyár körüli területek felszín alatti vizeiben és talajában. Az értékek jóval a jogszabályi határok alatt maradnak – írták.

(MTI)

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Összesen 11 komment

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molnar-viktor54
2026. június 15. 15:09
Méghogy hazugság volt a gyár környezetszennyezése. Most meg mégis jó sok dolgon kell változtatni? Hogy van ez fidkányok? Miért hazudoztatok ti szardarabok? Ti döglötök bele, nem a gödi polgi, neki magánellátásra is lesz pénze.
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tapir32
2026. június 15. 15:00
Felszólítjuk a Tisza párt parlamenti képviselőit, hogy a magyar demokrácia és jogállam megőrzése érdekében szavazzanak Magyar Péter Alaptörvény módosításai ellen! A kormány Önöknek felelős! Önök döntenek a kormány sorsáról! A diktatúra kiépítésének és a jogállam eltörlésének megakadályozása az Önök felelőssége! A frakció fegyelemnél a demokrácia és a jogállam magasabb rendű érték. Védjék meg értékeinket Magyar Pétertől.
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radler
2026. június 15. 14:20
Érdekes, hogy eddig ez eszükbe sem jutott.
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antoniosalazar
2026. június 15. 14:12
fogas paduc 2026. június 15. 14:02 M.P.-t mikor fogják rémhír terjesztés miatt felelősségre vonni? Miért is?
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