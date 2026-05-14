Tiszta vizet öntött a pohárba Göd polgármestere – ez az igazság a Samsung-gyár körüli felhajtásból

Pár év alatt hatalmasat fejlődött a település

Kammerer ezután arra is kitért, hogy míg Göd a választási kampány alatt leginkább a Samsung-gyár körüli botrányok miatt került a figyelem középpontjába, addig arról alig esett szó, hogy az évtizedekig tartó egy helyben toporgás után néhány évvel ezelőtt végre fejlődésnek indult a város.

Városvezetőként egyetlen célom lehet, hogy Göd tovább épülhessen és szépülhessen

– fogalmazott. Példaként említette, hogy 2025 őszétől új telephelyen tanulhatnak a Huzella iskola felső tagozatos diákjai, néhány héttel korábban pedig átadták a Búzaszem Iskola udvarán felépült új épületet, amely ebédlőnek, táncteremnek, könyvtárnak és tornateremnek is helyet ad. Emellett különböző rendezvények lebonyolítására is alkalmas.

Hozzátette: rövidesen átadják Göd új bölcsődéjét is, amelynek köszönhetően négy új csoporttal bővül a város férőhely-kapacitása. Emellett nagy figyelmet fordítanak a gödi fürdő korszerűsítésére is: több lépcsőben megújulnak a meglévő medencék, új fogadóépület, élménymedence és szaunavilág épül.

Kammerer Zoltán kijelentette: rengeteg tennivalójuk van még.

Bízom abban, hogy a közös munkában hasonlóan eredményes és konstruktív lesz az együttműködésem Miskolczi Orsolyával, a város újonnan megválasztott képviselőjével, mint amilyen elődjével volt”

– mondta.

„Nagy lehetőség, hogy egy Gödön élő képviselő kerül az Országgyűlésbe. Szintén kedvező, hogy előző országgyűlési képviselőnk, Tuzson Bence ismét mandátumot szerzett országos listáról” – tette hozzá.

A polgármester végül felidézte: a volt igazságügyi miniszter nemrég a városi lapnak, a Gödi Körképnek úgy nyilatkozott, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a régió helyzetét és fejlődését, valamint lehetőségeihez mérten a jövőben is szívesen segíti a gödieket.

Nyitókép: Kammerer Zoltán Facebook-oldala