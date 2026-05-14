Tiszta vizet öntött a pohárba Göd polgármestere – ez az igazság a Samsung-gyár körüli felhajtásból

2026. május 14. 05:57

Hónapokon át botrányos hírekkel került a figyelem középpontjába Göd városa. A helyi Samsung-gyár okozta állítólagos szennyezés az országgyűlési választás egyik kiemelt témájává vált, de pár nappal a voksolás után hirtelen kiderült, szó sem volt semmiféle mérgezésről. Kammerer Zoltánt, a település polgármesterét kérdeztük.

Krupincza Mariann
Samsung-gyár – Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, márciusban a Greenpeace vizsgálatokat végzett az akkumulátorgyárak és NMP-feldolgozó üzemek környezetében. Munkatársaik és szakembereik a helyi lakosok sekélyebb kútjaiból vettek mintát, majd azokat akkreditált laboratóriumba szállították elemzésre a lakossági kitettség vizsgálata érdekében.

Samsung-gyár: több hónapnyi botrány és fennforgás után tiszta vizet öntött a pohár Kammerer Zoltán polgármester. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A szervezet összesen tíz mintát vizsgált: 

  • hármat Gödön, a Samsung SDI környezetében;
  • hármat Komáromban, az SK akkumulátorgyárak és az NMP-feldolgozó közelében;
  • továbbá két-két mintát Sóskúton és a közeli Tárnokon, a Dongwha elektrolit- és NMP-feldolgozó üzemének környékén.

Emlékezetes, hogy az ügy óriási vihart kavart a kampány hevében, az ellenzéki pártok pedig folyamatosan a kormányt támadták. Végül azonban 

az április 12-i választások után négy nappal a Greenpeace közleményéből kiderült: egyetlen mintában sem mutattak ki sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezést.

Samsung-gyár: milliós beruházások a lakosság biztonsága érdekében

Az eset kapcsán megkerestük Göd polgármesterét, Kammerer Zoltánt, aki felidézte: még 2023-ban, a Duna-parton tett polgármesteri esküjében egy nagyjából ezres tömeg előtt ígéretet tett arra, hogy kiépíti a település saját monitoringrendszerét.

„Eddig hét alkalommal, kéthetes ciklusokban vizsgálta mobillaboratórium a levegő minőségét Gödön, illetve alapos szakmai előkészítés és több mint két év munka után kiépítettük a hat kútból álló monitoringrendszerünket, így rendszeresen tudjuk ellenőrizni a gödi talajvíz állapotát” – ismertette.

A polgármester hozzátette: 

minden általuk megrendelt mintavétel, mérés és laboratóriumi kiértékelés akkreditált módon zajlik.

„Bár nem önkormányzati feladat, azért tartjuk fontosnak, hogy saját mérési eredményeink legyenek, mert így az adatok tulajdonosaiként biztosak lehetünk abban, hogy senki sem manipulálja a méréseket. Másrészt azonnal tudunk reagálni, ha bármilyen szennyeződést tapasztalunk” – magyarázta.

Kammerer leszögezte: nem elégszenek meg egy-egy mérési eredménnyel, az ellenőrzéseket rendszeresen megrendelik.

„A talajvíz megfigyelésére már elkészült a saját rendszerünk, a levegő minőségének folyamatos, napi 24 órás ellenőrzésére pedig az idei városi költségvetésből különítettünk el több száz millió forintot” – sorolta.

Elmondása szerint az első hatástanulmányt már megkapták a megbízott mérnöki irodától, és ennek alapján jelenleg egy frissen felállított városi bizottság tárgyalja, hol legyen az új gödi mérőállomás végleges helyszíne. Hozzátette: a talajvíz ellenőrzése szakértői javaslat alapján évente négy-öt alkalommal történik a saját monitoringkúthálózatuk segítségével.

Kammerer Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy 

a talajvíz tisztaságát nemcsak a város ellenőrizteti akkreditált módon, hanem civil közösségek és a Göd-Ért Egyesület is.

„Utóbbiak politikai szereplők is Gödön, hiszen a környezet megóvását egyik kiemelt feladatának tekintő egyesület önkormányzati képviselőket delegál a képviselő-testületbe” – fűzte hozzá a városvezető.

Nem tudni, akkreditált módon történtek-e a Greenpeace mérései

Göd első embere ezután arról beszélt, hogy rajtuk kívül a Samsungnak is vannak saját mérési eredményei, emellett sajtóból úgy értesültek, hogy a Greenpeace szintén ellenőrizte a gödi talajvíz összetételét.

„Arról nincs hivatalos információnk, hogy a környezetvédelemmel foglalkozó nemzetközi szervezet akkreditált módon rögzítette-e a mintákat, illetve hogy akkreditált laboratórium vizsgálta-e az általuk gyűjtött talajvizet” – mondta lapunknak.

Kammerer kijelentette: az elmúlt időszakban több félreértés és túlzó állítás is megjelent a Samsung-gyárral kapcsolatban, amelyek régi adatokat vagy más jellegű problémákat mostak össze a jelenlegi helyzettel.

Véleménye szerint a lényegről kevesebb szó esett, ugyanis az utóbbi időszak mérései nem támasztják alá, hogy a gödi levegő vagy ivóvíz bárkire veszélyt jelentene.

Az eddigi akkreditált mérések során még soha nem mutattak ki az akkumulátorgyártással összefüggésbe hozható, a határértéket akár csak megközelítő szennyezést sem a levegőben, sem a talajvízben

 – függetlenül attól, hogy ki rendelte meg a vizsgálatokat, illetve hol és mit ellenőriztek” – fogalmazott.

„Ugyanakkor nem dőlünk hátra. Továbbra is ellenőrizzük a kibocsátásokat, és a god.hu oldalon közzétesszük az összes, talajvízre és levegőminőségre vonatkozó akkreditált mérési eredményt, függetlenül attól, hogy ki rendelte meg azokat. Ha bármilyen eltérést tapasztalunk, arról azonnal tájékoztatni fogom városunk lakóit és az illetékes környezetvédelmi hatóságokat” – tekintett előre a polgármester.

Pár év alatt hatalmasat fejlődött a település

Kammerer ezután arra is kitért, hogy míg Göd a választási kampány alatt leginkább a Samsung-gyár körüli botrányok miatt került a figyelem középpontjába, addig arról alig esett szó, hogy az évtizedekig tartó egy helyben toporgás után néhány évvel ezelőtt végre fejlődésnek indult a város.

Városvezetőként egyetlen célom lehet, hogy Göd tovább épülhessen és szépülhessen

 – fogalmazott. Példaként említette, hogy 2025 őszétől új telephelyen tanulhatnak a Huzella iskola felső tagozatos diákjai, néhány héttel korábban pedig átadták a Búzaszem Iskola udvarán felépült új épületet, amely ebédlőnek, táncteremnek, könyvtárnak és tornateremnek is helyet ad. Emellett különböző rendezvények lebonyolítására is alkalmas.

Hozzátette: rövidesen átadják Göd új bölcsődéjét is, amelynek köszönhetően négy új csoporttal bővül a város férőhely-kapacitása. Emellett nagy figyelmet fordítanak a gödi fürdő korszerűsítésére is: több lépcsőben megújulnak a meglévő medencék, új fogadóépület, élménymedence és szaunavilág épül.

Kammerer Zoltán kijelentette: rengeteg tennivalójuk van még. 

Bízom abban, hogy a közös munkában hasonlóan eredményes és konstruktív lesz az együttműködésem Miskolczi Orsolyával, a város újonnan megválasztott képviselőjével, mint amilyen elődjével volt” 

– mondta.

„Nagy lehetőség, hogy egy Gödön élő képviselő kerül az Országgyűlésbe. Szintén kedvező, hogy előző országgyűlési képviselőnk, Tuzson Bence ismét mandátumot szerzett országos listáról” – tette hozzá.

A polgármester végül felidézte: a volt igazságügyi miniszter nemrég a városi lapnak, a Gödi Körképnek úgy nyilatkozott, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a régió helyzetét és fejlődését, valamint lehetőségeihez mérten a jövőben is szívesen segíti a gödieket.

koklobox
•••
2026. május 14. 06:01 Szerkesztve
Nem tudtam eldönteni kire hasoblít ez az unszimpatikus pofa. Azután rájöttem. (Uorbános cigányra)
