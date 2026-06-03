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demokrácia sulyok tamás ceausescu Magyar Péter garázdaság

A demokrácia megdicsőülése, illetve a garázdaság

2026. június 03. 05:43

Orbánnak üvölteni a demokrácia megdicsőülése, Magyar Péternek üvölteni garázdaság.

2026. június 03. 05:43
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Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Ilyenből van még ezer, hadd ne tegyem ide az összeset. És ha Orbán ellen tüntettek, ha Orbán beszéde közben üvöltöztek, fütyültek, skandáltak és őrjöngtek, az maga volt a pompás demokrácia. És természetesen Orbán rendszere volt a fasizmus, a diktatúra, sőt Orbán rendszere maga volt Ceausescu világa, és ezt magukat komoly elemzőnek és újságírónak képzelő alakok mondták el naponta.

S ha a rendőrség netán igazoltatott egy ordibálót, az maga volt az Orbán–Ceausescu-párhuzam bizonyítéka.

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És akkor lássuk, mi van ma! A miniszterelnök az ellentüntetőnek úgy fogalmazott, senki nem kíváncsi a hülye kérdéseire. Magyar Péter miniszterelnök június elsején reggel 8 órakor megjelent a Sándor-palotánál, majd miután egyeztetett Sulyok Tamás államfővel, sajtótájékoztatót tartott az épület előtt.

A sajtó képviselői és a Tisza-szimpatizánsok mellett ellentüntetők is megjelentek, akik bekiabálással zavarták meg a miniszterelnök felszólalását. Magyar minderre úgy reagált, hogy miután lehülyézte a tüntetőt, rendőrt vezényelt rá, és elvezettette.

A kormányfő felszólította a szervezőket, hogy biztosítsák azt, hogy hallják az újságírókat. Mint fogalmazott, akik kiabálnak, azok rendzavarást, garázdaságot követnek el. A Btk. szerint azt megszünteti és fellép ez ellen a rendőrség – hangzott el.

Remélem, mindenki pontosan érti: Orbánnak üvölteni a demokrácia megdicsőülése, M. P.-nek üvölteni garázdaság. Ehhez tartsátok magatokat, mert ha nem, akkor úgy jártok, mint a régi idők viccében: Hogy kezdődik a szovjet népmese? Hol volt, hol nem volt… És hogy végződik? Aki nem hiszi, annak utánajárunk…

De azért megkérdezem: tényleg ehhez fogjuk tartani magunkat?”

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Nyitókép: Bencsik Gábor Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

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Sorrend:
google-2
2026. június 03. 08:53
Ha Magyart kérdezik ellenzéki újságírók, akkor őt ,provokálják’, úgymond. Őt, a kis mimózát. Provokálják szegénykét, ja.
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1
0
monicagellert
2026. június 03. 08:16
" hogy biztosítsák azt, hogy hallják az újságírókat" ez igazából azt jelenti, hogy hallják őt, a megváltót.
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2
0
Belamy88
2026. június 03. 08:07
Látszik a másodlagos frissességű miniszternek befutott professzor asszony arcán, hogy a francba kívánja ezt az egész, jogászként és emberként is vállalhatatlan, becstelen támadást az államfő ellen. Előbb kellett volna gondolkodni! Apad a TSZ párt, már csak a csőcselék tart ki mögötte. Ja, meg a maffia új kápói.
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7
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kicsisanyi12
2026. június 03. 07:58
Az biztos,ha én meglátom ezt a szardarab embernek nem nevezhető véglényt,sokkal durvábbakat fog tőlem hallani.ezt megigérhetem!azt ha odajönne hozzám, mint Gulyás Gergely hét,beleálva az arcomba,még nyakon is baszkodon,csak az illem kedvéért.
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2
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