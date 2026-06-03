A sajtó képviselői és a Tisza-szimpatizánsok mellett ellentüntetők is megjelentek, akik bekiabálással zavarták meg a miniszterelnök felszólalását. Magyar minderre úgy reagált, hogy miután lehülyézte a tüntetőt, rendőrt vezényelt rá, és elvezettette.

A kormányfő felszólította a szervezőket, hogy biztosítsák azt, hogy hallják az újságírókat. Mint fogalmazott, akik kiabálnak, azok rendzavarást, garázdaságot követnek el. A Btk. szerint azt megszünteti és fellép ez ellen a rendőrség – hangzott el.

Remélem, mindenki pontosan érti: Orbánnak üvölteni a demokrácia megdicsőülése, M. P.-nek üvölteni garázdaság. Ehhez tartsátok magatokat, mert ha nem, akkor úgy jártok, mint a régi idők viccében: Hogy kezdődik a szovjet népmese? Hol volt, hol nem volt… És hogy végződik? Aki nem hiszi, annak utánajárunk…