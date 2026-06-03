Szép új világ: Magyar Péter szerint garázdaság, ha bekiabálnak a beszédeibe (VIDEÓ)
A miniszterelnök az ellentüntetőnek úgy fogalmazott, „senki nem kíváncsi a hülye kérdéseire”.
Orbánnak üvölteni a demokrácia megdicsőülése, Magyar Péternek üvölteni garázdaság.
„Ilyenből van még ezer, hadd ne tegyem ide az összeset. És ha Orbán ellen tüntettek, ha Orbán beszéde közben üvöltöztek, fütyültek, skandáltak és őrjöngtek, az maga volt a pompás demokrácia. És természetesen Orbán rendszere volt a fasizmus, a diktatúra, sőt Orbán rendszere maga volt Ceausescu világa, és ezt magukat komoly elemzőnek és újságírónak képzelő alakok mondták el naponta.
S ha a rendőrség netán igazoltatott egy ordibálót, az maga volt az Orbán–Ceausescu-párhuzam bizonyítéka.
És akkor lássuk, mi van ma! A miniszterelnök az ellentüntetőnek úgy fogalmazott, senki nem kíváncsi a hülye kérdéseire. Magyar Péter miniszterelnök június elsején reggel 8 órakor megjelent a Sándor-palotánál, majd miután egyeztetett Sulyok Tamás államfővel, sajtótájékoztatót tartott az épület előtt.
A sajtó képviselői és a Tisza-szimpatizánsok mellett ellentüntetők is megjelentek, akik bekiabálással zavarták meg a miniszterelnök felszólalását. Magyar minderre úgy reagált, hogy miután lehülyézte a tüntetőt, rendőrt vezényelt rá, és elvezettette.
A kormányfő felszólította a szervezőket, hogy biztosítsák azt, hogy hallják az újságírókat. Mint fogalmazott, akik kiabálnak, azok rendzavarást, garázdaságot követnek el. A Btk. szerint azt megszünteti és fellép ez ellen a rendőrség – hangzott el.
Remélem, mindenki pontosan érti: Orbánnak üvölteni a demokrácia megdicsőülése, M. P.-nek üvölteni garázdaság. Ehhez tartsátok magatokat, mert ha nem, akkor úgy jártok, mint a régi idők viccében: Hogy kezdődik a szovjet népmese? Hol volt, hol nem volt… És hogy végződik? Aki nem hiszi, annak utánajárunk…
De azért megkérdezem: tényleg ehhez fogjuk tartani magunkat?”
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A miniszterelnök az ellentüntetőnek úgy fogalmazott, „senki nem kíváncsi a hülye kérdéseire”.
Nyitókép: Bencsik Gábor Facebook-oldala