Európa? Pakisztáni állampolgárok élve égettek el afgán migránsokat egy autóban Olaszországban

Egy benzinkúti biztonsági kamera felvételei Amendolara településén tanúskodnak a történtekről. A felvételen a rendőrség szerint az látható, hogy két személy kívülről blokkolja a jármű ajtajait, míg hátulról gyúlékony folyadék ömlik a járműbe. Röviddel ezt követően lángokat lehetett látni, és a történtek helyszínéről menekülő tetteseket.

A nyomozók a benzinkúti biztonsági kamera felvételei segítségével akadtak a tettesek nyomára.

Hétfőn négy halottat találtak a dél-olaszországi Amendolara település egyik benzinkútjánál egy kiégett furgonban, a szénné égett férfiak akkori értesülések szerint feltehetően pakisztáni migránsok voltak. Az áldozatok személyazonosságát azonban a hatóságok nem tették közzé és újabb információk szerint a pakisztáni mellett más nemzetiségűek is lehetnek a halottak.