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Európa? Pakisztáni állampolgárok élve égettek el afgán migránsokat egy autóban Olaszországban

2026. június 03. 06:58

Az egyetlen túlélő egy Olaszországban működő nagy pakisztáni maffiáról is beszélt.

2026. június 03. 06:58
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Őrizetbe vettek Dél-Olaszországban két pakisztáni állampolgárt egy autóban élve elégetett négy ember ügyében – közölte kedden Castrovillari városának ügyészsége.

Az ügyben indított nyomozás fényt derített arra, hogy 

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a négy áldozatot bezárták egy furgonba és élve elégették őket. Egy férfi túlélte a történeteket. 

Egy benzinkúti biztonsági kamera felvételei Amendolara településén tanúskodnak a történtekről. A felvételen a rendőrség szerint az látható, hogy két személy kívülről blokkolja a jármű ajtajait, míg hátulról gyúlékony folyadék ömlik a járműbe. Röviddel ezt követően lángokat lehetett látni, és a történtek helyszínéről menekülő tetteseket.

A nyomozók a benzinkúti biztonsági kamera felvételei segítségével akadtak a tettesek nyomára.

Hétfőn négy halottat találtak a dél-olaszországi Amendolara település egyik benzinkútjánál egy kiégett furgonban, a szénné égett férfiak akkori értesülések szerint feltehetően pakisztáni migránsok voltak. Az áldozatok személyazonosságát azonban a hatóságok nem tették közzé és újabb információk szerint a pakisztáni mellett más nemzetiségűek is lehetnek a halottak.

A rettenetes bűncselekmény összefüggésben állhat a térségben idénymunkásként dolgozó migránsok közösségei közti konfliktusokkal, 

a munkalehetőségekért, a tartózkodási engedélyekért és a szálláslehetőségekért folyó küzdelemmel. Az utóbbi hónapokban pakisztáni migránsok több járművét is felgyújtották már a térségben, a hatóságok 14 ilyen esetről szereztek tudomást.

A calabriai 'Ndrangheta maffiaszervezet érintettségét az ügyben egyelőre nem valószínűsítik a hatóságok. A többi között ezt azzal indokolták, hogy a bűnszervezet nem fényes nappal és nem egy biztonsági kamerával ellátott helyen hajtotta volna végre a tömeggyilkosságot.

A történteknek van egy túlélője is, egy afgán állampolgár, aki az áldozatokkal együtt élt a közeli Villapiana településen. A férfival a TGR Calabria regionális műsorszolgáltató készített interjút. 

Az olaszt törve beszélő férfi azt mondta, hogy az áldozatok közül hárman afgánok voltak. A most őrizetbe vett két pakisztáni férfi pénzt követelt a gépkocsiban ülőktől a mezőre szállításért,

 amit azok megtagadtak. A tettesek erre 

benzint locsoltak a járműbe és egy égő tárgyat dobtak be, élve elégetve áldozataikat.

A tanú szerint azzal tudott megmenekülni, hogy kitörte a jármű egyik ablakát, amelyen keresztül ki tudott jutni és elmenekülni a helyszínről. A TGR Calabria felvételein a férfi bekötött, égési sérüléseket mutató karokkal látható. A férfi arról is beszélt, hogy 

a tettesek őt és társait is késekkel és lőfegyverekkel kényszerítették munkára, amelyért nem fizettek nekik.

 „Pénzt nem adtak nekünk, ételt és szállást igen, de fizetséget azt nem” – mondta. Az afgán férfi emellett 

egy Olaszországban működő „nagy pakisztáni maffiáról”

 is beszélt.

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(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Sameer Al-DOUMY / AFP

Összesen 19 komment

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Haifisch
2026. június 03. 09:14
Dolce vita. Tanuljunk, mert ezt intézi nekünk is adolfpeter.
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Syr Wullam
2026. június 03. 09:07
Az a baj, hogy továbbmennek.
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a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2026. június 03. 08:57
Javaslom, hogy dugjuk a fejünket a homokba és reménykedjünk, hogy Ursula jobbakat küld hozzánk.
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2
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Hohokam
2026. június 03. 08:55
Végülis.... ennyivel kevesebb.
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