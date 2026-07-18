„Aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, és még büszke is rá, az az ország bármely polgára ellen képes erőszakra” - közölte a KDNP frakcióvezetője szombaton, miután Sulyok Tamás köztársasági elnök bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény tizenhetedik módosítását. Rétvári Bence a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: "önkény vagy szabadság, ez a kérdés, válasszatok!"

Nyitókép: Bruzák Noémi/MTI