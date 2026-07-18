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sulyok tamás rétvári bence erőszak

„Aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, és még büszke is rá, az az ország bármely polgára ellen képes erőszakra”

2026. július 18. 19:48

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője is megszólalt az államfő aláírásáról.

2026. július 18. 19:48
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„Aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, és még büszke is rá, az az ország bármely polgára ellen képes erőszakra” - közölte a KDNP frakcióvezetője szombaton, miután Sulyok Tamás köztársasági elnök bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény tizenhetedik módosítását. Rétvári Bence a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: "önkény vagy szabadság, ez a kérdés, válasszatok!"

Nyitókép: Bruzák Noémi/MTI

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Összesen 34 komment

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Sorrend:
olvaso9
2026. július 18. 22:18
Bárki is lesz a következő (választott) köztársasági elnök, nem fog tudni nyugodtan aludni, mert bűnben fogant az ö elnöksége... Vannak történelmi példák, biztos eszébe jutnak majd, bárhogy próbálja nyugtatni lelkiismeretét...
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2
0
kisskiss-6
2026. július 18. 21:49
🍓 H​​e​l​y​i​ ​c​​​s​​a​j​​​ok ​szexre ​m​á​​​r​​​a​:​​​ 👉 𝗡​​𝗨​​𝟒​​.​​𝗧​𝗢​​​𝗣
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0
1
templar62
2026. július 18. 21:45
Magyarország geopolitikai helyzete indokolja , hogy amíg áĺl a bál Ukrajnában , a globalistáknak megbízható bábkormány álljon rendelkezésére . ( és utána ?).
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2
0
Szerintem
•••
2026. július 18. 21:45 Szerkesztve
Ezennel megszakadt Magyarország államiságának jogfolytonossága. Egy eszelős őrült, a mentelmi joga mögé bújt pszichopata bűnöző által.
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4
0
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