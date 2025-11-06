Hihetetlen statisztika látott napvilágot: Olaszország csúszik bele a bevándorló-erőszak spiráljába

Olaszországban az új, 2024-es bűnügyi statisztikák szerint a külföldi állampolgárok jóval nagyobb arányban szerepelnek az őrizetbe vett elkövetők között, mint amekkora részarányt a teljes népességben képviselnek. A Remix beszámolója szerint az ország lakosságának mintegy 9 százaléka külföldi (körülbelül 5,7 millió fő), mégis a letartóztatottak 34,7 százaléka tartozik ebbe a körbe.

A különbség azonban a súlyosabb, úgynevezett predatív (zsákmányszerző) és erőszakos bűncselekményeknél még szembetűnőbb. A Il Sole 24 Ore által elemzett adatok alapján:

utcai rablások gyanúsítottjainak 60,1 százaléka külföldi,

összes rablás esetén ez 52,3 százalék,

betörések elkövetőinek 61 százalék külföldi,

zsebtolvajlásban a külföldiek aránya eléri a 69 százalékot.

A nemi erőszak ügyeiben a nem olasz elkövetők aránya 43 százalék.

Vagyis majdnem minden második ilyen bűncselekményhez köthető külföldi állampolgár, holott a bevándorlók aránya továbbra is egy számjegyű az össznépességben.