11. 06.
csütörtök
Hihetetlen statisztika látott napvilágot: Olaszország csúszik bele a bevándorló-erőszak spiráljába

2025. november 06. 06:58

Mindezt úgy, hogy a külföldi állampolgárok aránya a 10 százalékot sem éri el.

2025. november 06. 06:58
null

Olaszországban az új, 2024-es bűnügyi statisztikák szerint a külföldi állampolgárok jóval nagyobb arányban szerepelnek az őrizetbe vett elkövetők között, mint amekkora részarányt a teljes népességben képviselnek. A Remix beszámolója szerint az ország lakosságának mintegy 9 százaléka külföldi (körülbelül 5,7 millió fő), mégis a letartóztatottak 34,7 százaléka tartozik ebbe a körbe.

A különbség azonban a súlyosabb, úgynevezett predatív (zsákmányszerző) és erőszakos bűncselekményeknél még szembetűnőbb. A Il Sole 24 Ore által elemzett adatok alapján:

  • utcai rablások gyanúsítottjainak 60,1 százaléka külföldi,
  • összes rablás esetén ez 52,3 százalék,
  • betörések elkövetőinek 61 százalék külföldi,
  • zsebtolvajlásban a külföldiek aránya eléri a 69 százalékot.

A nemi erőszak ügyeiben a nem olasz elkövetők aránya 43 százalék.

Vagyis majdnem minden második ilyen bűncselekményhez köthető külföldi állampolgár, holott a bevándorlók aránya továbbra is egy számjegyű az össznépességben.

A Remix kiemeli: mindez még akkor is igaz, ha statisztikailag „külföldinek” számít egy francia vagy osztrák állampolgár is, miközben

a bűnelkövetők között a közép- és észak-afrikai származásúak különösen felülreprezentáltak.

Más bűncselekmény-kategóriákban is számottevő a különbség:

  • Kábítószer-kereskedelem: 39 százalék.
  • Gépkocsi-lopás: 24,5 százalék.
  • Csempészet: 29 százalék.
  • Emberölés: 23,7 százalék.

Az elemzés arra is rámutat, hogy bevándorló bűnelkövetők között meglehetősen magas az illegális bevándorlók száma: a becslések szerint mintegy 321 000 fő él Olaszországban érvényes engedély nélkül, és ők okozzák a bűnelkövetés statisztikai torzulásának döntő részét.

Ezt támasztja alá egy hosszabb távú kriminalisztikai kutatás is, amely szerint

a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények 70 százalékát az illegális migránsok követték el.

Ezt az összefüggést hangsúlyozza Paolo Pinotti, a milánói Bocconi Egyetem rektorhelyettese is: szerinte ha az olasz belügy külön kezelné a legális és illegális migránsokat, akkor világosan látszana, hogy

  • a felülreprezentáltság fő oka az engedély nélküli bevándorlás, míg
  • a legálisan tartózkodók bűnelkövetési hajlandósága közel azonos az olasz állampolgárokéval.

A területi megoszlások szintén figyelemre méltók. A legmagasabb külföldi arány a letartóztatottak között:

  • Pratóban: 62 százalék,
  • Milánóban: 55,8 százalék,
  • Firenzében: 56 százalék,
  • Imperiában, Bolzanóban és Triesztben mind meghaladja az 50 százalékot, de
  • Goriziában is 48,8 százalék.

Összességében a Remix szerint a friss olasz adatok egy tágabb, nyugat-európai mintába illeszkednek: a bevándorlás minőségi összetételének változása és a kezeletlen illegális migráció látványosan torzítja a bűnözési statisztikákat, különösen a városi, turisztikailag forgalmas és lakhatási válsággal küzdő térségekben.

Gönczi Róbert

Facebook

Idézőjel

Tíz év után újra ugyanott tartunk? – Európa és a migráció, mint az „új normális”

A kérdés már nem az, hogy jönnek-e – hanem, hogy fel vagyunk-e készülve rá, kiket és hogyan engedünk be.

***

Fotó: Illegális bevándorlók Lampedusa szigetén / Stefano RELLANDINI / AFP

egyszeri
2025. november 06. 08:14
Nyugi! Már megkezdődött a szelektálás. Egyenlőre, tudtommal csak Németországban. Vagyis küldik haza azokat, akik még hajlandók dolgozni és újjáépíteni régi hazájukat, akik meg maradnak azok a legalja, és inkább a zavarosban halásznak új, választott hazájukban. Talán fordítva jobb lenne, nemde?
Válasz erre
0
0
Leó testvér
2025. november 06. 07:46
A képet árnyaladó: a zsebtolvaj bandák zöme román...
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2025. november 06. 07:34
Tehát egy bevándorló kb. 10-szer akkora eséllyel követ el bűncselekményt, mint egy olasz ... Ide belőlük nekünk is, minél többet! Hajrá tisza!
Válasz erre
3
0
londonbaby
2025. november 06. 07:31
hülye digók mi a francért nem dobják ki őket ?? észrevehetné már minden ország hogy ezek a korcsok csak nyűgnek vannak.. pénzt kapnak szállodákban laknak gyilkolásznak.. akit meg leböknek azokat ítélik el ???, hogy mi a fasznak mászkál arra ??? a jó kurva anyjukat tetves majmoknak... csónakba az összessel 2 pár evező lapát és takarodás mert a cápák ma jól laknak !!! meg aki beengedte őket melléjük ültetni vezér evezősnek.. a büdös kurva anyját meloninak is , hogy húzza a faszára vagy 200 migráns ....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!