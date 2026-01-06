Az évtized üzlete lehet: ennyiért szerezheti meg a szerbiai finomítót a MOL

Hónapok óta arról szólnak a hírek, hogy a MOL vásárolhatja meg amerikai szankciók miatt érintett szerb NIS olajvállalat orosz többségi részesedését, amely a Gazprom és szankcionált leányvállalata, a Gazprom Neft tulajdonában van (összesen kb. 56%). Az ügyletet Szerbia is támogatja, az amerikaiaknak pedig nincs kifogásuk ellene, ugyanakkor a szerb állam az oroszok kiszállása esetén növelni kívánja jelenlegi 29,9 százalékos részesedését, így a MOL valószínűleg nem szerezheti meg a teljes orosz pakettet – írta a Világgazdaság.

Branislav Jorgić bróker szerint nem reális kiindulópont a tőzsdei kapitalizáció, amely körülbelül 1 milliárd euró körül mozoghat. Helyesebb inkább a NIS könyv szerinti értékét alapul venni, ami 2024 végére 3,2 milliárd eurót ért el. Jorgić elismeri, hogy a szankciók miatti 2025-ös veszteségek kissé csökkenthették ezt az értéket, de véleménye szerint nem jelentős mértékben.