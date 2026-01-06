Ft
gazprom aleksandar vučić nis szerbia mol

Az évtized üzlete lehet: ennyiért szerezheti meg a szerbiai finomítót a MOL

2026. január 06. 22:27

Hatalmas ugrás lenne a magyar vállalat számára a felvásárlás.

2026. január 06. 22:27
null

Hónapok óta arról szólnak a hírek, hogy a MOL vásárolhatja meg amerikai szankciók miatt érintett szerb NIS olajvállalat orosz többségi részesedését, amely a Gazprom és szankcionált leányvállalata, a Gazprom Neft tulajdonában van (összesen kb. 56%). Az ügyletet Szerbia is támogatja, az amerikaiaknak pedig nincs kifogásuk ellene, ugyanakkor a szerb állam az oroszok kiszállása esetén növelni kívánja jelenlegi 29,9 százalékos részesedését, így a MOL valószínűleg nem szerezheti meg a teljes orosz pakettet – írta a Világgazdaság. 

Branislav Jorgić bróker szerint nem reális kiindulópont a tőzsdei kapitalizáció, amely körülbelül 1 milliárd euró körül mozoghat. Helyesebb inkább a NIS könyv szerinti értékét alapul venni, ami 2024 végére 3,2 milliárd eurót ért el. Jorgić elismeri, hogy a szankciók miatti 2025-ös veszteségek kissé csökkenthették ezt az értéket, de véleménye szerint nem jelentős mértékben.

Így a tárgyalások kiindulópontja inkább a 3 milliárd eurós vállalati érték lehet.

A régióban az utóbbi években nem volt hasonló tranzakció, amelyhez viszonyítani lehetne az üzletet – a MOL horvát INA-vásárlása már több mint egy évtizedes. Ezért Jorgić szerint egyedüli támpont a könyv szerinti érték, amelynek 56 százaléka – az orosz részesedés – nagyjából 1,5 milliárd eurós vételárat jelenthet. Erre utal az is, hogy a 2026-os szerb költségvetésben 1,4 milliárd eurót különítettek el az orosz pakett esetleges kivásárlására.

Jelenleg azonban még a MOL számára sem világos a NIS pontos értéke, ugyanis a magyar cég szakemberei csak január elején kezdték meg a vállalat átfogó átvilágítását, amely a teljes működést, a finomítót és a disztribúciós hálózatot érinti.

Az amerikai pénzügyminisztérium nemrég haladékot adott a NIS-nek a szankciók alól január 23-ig. Aleksandar Vučić szerb elnök vasárnapi nyilatkozata szerint legkésőbb január 15-ig megérkezhet az első 85 ezer tonna nyersolaj, a pancsovai finomító január 17-18-án indulhat újra, az olajszármazékok gyártása pedig január 25-26-tól kezdődhet meg. Azonban egy ekkora volumenű üzlet nem valószínű, hogy még ebben a hónapban megvalósul, így Szerbia üzemanyag ellátása továbbra is bizonytalan. 

Nyitókép forrása: Andrej ISAKOVIC / AFP

***

 

