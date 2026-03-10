Orbán Viktor bejelentkezett az energiabiztonsági tanács üléséről, és kimondta a fájdalmas igazságot Zelenszkijről (VIDEÓ)

Adócsökkentéssel egészíti ki a védett árak bevezetését az üzemanyagoknál a kormány
A kormány exporttilalmat is bevezet a Barátság leállása és az iráni helyzet miatt.
Az állami üzemanyagkészleteket felszabadították, hogy a védett ár mellett az ellátásbiztonságot is tartósan garantálni lehessen.
„Volodimir Zelenszkij elnök az olajblokáddal a magyar családokat és vállalkozókat akarja büntetni. Azért zsarol és azért fenyeget, hogy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon. Ezt nem engedjük!” – írta Facebook-bejegyzésében az energiabiztonsági tanács ülése után Orbán Viktor.
A miniszterelnök beszámolója szerint az ukrán olajblokád tizenötödik napján, az energiabiztonsági tanács ülésén meghallgatta a Mol vezetői és a miniszterek jelentését, amelyből kiderült, hogy az energiaválság tovább dübörög egész Európában, az üzemanyagárak mindenhol kilőttek.
„Az ukrán olajblokád miatt a helyzet Magyarországon kétszeresen nehéz, ezt orvosoltuk a védett üzemanyagárakkal. Az új rendszert éjfélkor élesítettük, ezért
Ezt is ajánljuk a témában
A kormány exporttilalmat is bevezet a Barátság leállása és az iráni helyzet miatt.
ma már mindenhol védett áron tankolhatnak az autósok, a fuvarozók, a gazdák és a vállalkozók is”
– tette hozzá a videóban.
Hozzátette, hogy az állami üzemanyagkészleteket felszabadították, egyúttal folyamatosan újra is töltik, hogy a védett ár mellett az ellátásbiztonságot is tartósan garantálni lehessen.
Zelenszkij elnök az olajblokáddal a családokat és a vállalkozókat akarja büntetni.
Azért zsarol és azért fenyeget, hogy egy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon, de ezt nem engedjük, a védett árral megvédjük a magyar családokat, a magyar vállalkozókat, megvédjük egész Magyarországot” – jelentette ki Orbán Viktor.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor