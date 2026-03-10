Orbán Viktor bejelentkezett az energiabiztonsági tanács üléséről, és kimondta a fájdalmas igazságot Zelenszkijről (VIDEÓ)

„Volodimir Zelenszkij elnök az olajblokáddal a magyar családokat és vállalkozókat akarja büntetni. Azért zsarol és azért fenyeget, hogy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon. Ezt nem engedjük!” – írta Facebook-bejegyzésében az energiabiztonsági tanács ülése után Orbán Viktor.

A miniszterelnök beszámolója szerint az ukrán olajblokád tizenötödik napján, az energiabiztonsági tanács ülésén meghallgatta a Mol vezetői és a miniszterek jelentését, amelyből kiderült, hogy az energiaválság tovább dübörög egész Európában, az üzemanyagárak mindenhol kilőttek.