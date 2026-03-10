Ft
volodimir zelenszkij energiabiztonsági tanács mol orbán viktor

Orbán Viktor bejelentkezett az energiabiztonsági tanács üléséről, és kimondta a fájdalmas igazságot Zelenszkijről (VIDEÓ)

2026. március 10. 12:51

Az állami üzemanyagkészleteket felszabadították, hogy a védett ár mellett az ellátásbiztonságot is tartósan garantálni lehessen.

2026. március 10. 12:51
null

„Volodimir Zelenszkij elnök az olajblokáddal a magyar családokat és vállalkozókat akarja büntetni. Azért zsarol és azért fenyeget, hogy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon. Ezt nem engedjük!” – írta Facebook-bejegyzésében az energiabiztonsági tanács ülése után Orbán Viktor.

A miniszterelnök beszámolója szerint az ukrán olajblokád tizenötödik napján, az energiabiztonsági tanács ülésén meghallgatta a Mol vezetői és a miniszterek jelentését, amelyből kiderült, hogy az energiaválság tovább dübörög egész Európában, az üzemanyagárak mindenhol kilőttek.

Az ukrán olajblokád miatt a helyzet Magyarországon kétszeresen nehéz, ezt orvosoltuk a védett üzemanyagárakkal. Az új rendszert éjfélkor élesítettük, ezért

ma már mindenhol védett áron tankolhatnak az autósok, a fuvarozók, a gazdák és a vállalkozók is”

 – tette hozzá a videóban.

Hozzátette, hogy az állami üzemanyagkészleteket felszabadították, egyúttal folyamatosan újra is töltik, hogy a védett ár mellett az ellátásbiztonságot is tartósan garantálni lehessen.

Zelenszkij elnök az olajblokáddal a családokat és a vállalkozókat akarja büntetni.

Azért zsarol és azért fenyeget, hogy egy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon, de ezt nem engedjük, a védett árral megvédjük a magyar családokat, a magyar vállalkozókat, megvédjük egész Magyarországot” – jelentette ki Orbán Viktor.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

 

csulak
2026. március 10. 15:32
Koszonjuk szepen ! Koveteljuk a Kormanytol ,hogy zarjon le minden energiaexportot Orkrajna fele
Válasz erre
0
0
mimoza-2
•••
2026. március 10. 15:17 Szerkesztve
Aki figyeli a sajtót, tessék engem felvilágosítani. Mindenek után Orbán Viktor tényleg ezt mondta? RT на русском. Mai cikk "Орбан объяснил позицию Венгрии по Украине — прозвучала неожиданная причина поддержки Сегодня Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт заинтересован в укреплении Украины. По его словам, страна выступает буферной зоной между Венгрией и Россией. Об этом он сказал во время выступления в парламенте, пишет Telex. Орбан подчеркнул, что безопасность венгерских граждан лучше обеспечена, пока Россия не является непосредственным соседом республики. «Поэтому Украина может рассчитывать на нашу поддержку», — заявил премьер-министр."
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 10. 15:16
A Putyint támogató Zselenszkij csürhe folyamatosan vásárol az EU pénzén "véres" orosz gázt és "véres" orosz olajat és olajtermékeket. Ne adjanak Ukrajnának egy fillért se! Nem támogatjuk a Zselenszkij rezsimen keresztül Putyin háborúját! Zselenszkij összejátszik Putyinnal.
Válasz erre
1
0
stormy
2026. március 10. 14:47
a halyzetre való tekinttel fel kell függeszni az eu-s adókat az üzemanyon, elektromos áramon és a gázon.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!