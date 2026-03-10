A számok nem hazudnak: ennyivel tankol drágábban Európa, mint a magyarok

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, március tizedikén éjfélkor életbe léptek a védett üzemanyagárak. Az intézkedés bejelentését követően az ellenzék hangoztatni kezdte, hogy még így is jóval az európai árak fölött lehet tankolni a magyar kutakon. A közösségi médiában azonban megjelent egy táblázat, ami azt bizonyítja, hogy a most bevezetett magyar védett árak jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokénál, de a szomszédos országok többségéhez képest is.

A kormány arról is döntött, hogy az európai uniós minimumszintre csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját, ami a benzinnél 19,25 forintos, míg a gázolajnál 20,48 forintos nettó adócsökkentést jelent.