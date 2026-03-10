Ft
lengyelország védett ár árak benzin hollandia forint európa orbán viktor

A számok nem hazudnak: ennyivel tankol drágábban Európa, mint a magyarok

2026. március 10. 12:41

A benzinkutakon a németeknek, a dánoknak és a hollandoknak kell legmélyebben a zsebükbe nyúlniuk.

null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, március tizedikén éjfélkor életbe léptek a védett üzemanyagárak. Az intézkedés bejelentését követően az ellenzék hangoztatni kezdte, hogy még így is jóval az európai árak fölött lehet tankolni a magyar kutakon. A közösségi médiában azonban megjelent egy táblázat, ami azt bizonyítja, hogy a most bevezetett magyar védett árak jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokénál, de a szomszédos országok többségéhez képest is.

A kormány arról is döntött, hogy az európai uniós minimumszintre csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját, ami a benzinnél 19,25 forintos, míg a gázolajnál 20,48 forintos nettó adócsökkentést jelent. 

A számok nem hazudnak

A dízel literenként ára idehaza olcsóbb többek között, mint Lengyelországban, Romániában, Szerbiában vagy Ausztriában. A táblázatból egyébként az is kiderül, hogy a leginkább a dánoknak és a hollandoknak kell a zsebükbe nyúlniuk a kutakon. Dániában egy liter dízelért 875 forintnak megfelelő eurót, míg Hollandiában 969 forittal megegyező összeget kell fizetni.

A benzin esetében is elmondhatóak a fenitek: olcsóbban tankolhatunk a szerbeknél, a svédeknél, a románoknál vagy az osztrákoknak. Ebben a kategóriában is Hollandia a „csúcstartó”, ahol egy liter üzemanyag 944 forintba kerül.

A vonatkozó táblázatot alább tekintheti meg:

Forrás: Facebook

Nyitókép illusztráció. Fotó: Marijan Murat/AFP

