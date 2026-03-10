Ft
volodimir zelenszkij 24. hu pető péter fenyegetés magyarország Ukrajna orbán viktor

24.hu: Zelenszkij mondatai erkölcsi felhatalmazást adtak az Orbán elleni merényletre

2026. március 10. 11:38

Pető Péter főszerkesztő szerint Volodimir Zelenszkij halálos fenyegetése után nem a szervezett akcióktól kell tartani, hanem az „otthon ülő emberektől”, a magányos elkövetőktől, akik életveszélyt jelenthetnek.

2026. március 10. 11:38
null

Volodimir Zelenszkij fenyegetése nyerheti meg Orbán Viktornak a választást? – teszi fel a kérdést a 24.hu podcastműsora, a Háromharmad, amelyben hosszasan beszéltek arról, hogy az ukrán elnök a múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak a kormányfő címét. Orbán Viktor reakciójában kiemelte: a fenyegetés nem neki szól, hanem minden magyarnak, ám a magyarokat sem fenyegetni, sem zsarolni nem lehet.

Pető Péter, a Tisza Pártot minden erejével támogató portál főszerkesztője azt mondta Zelenszkij fenyegetéséről, hogy súlyos kockázatokat rejt, és ehhez nem is kell, hogy az ukrán elnök kiadja a parancsot a katonáinak, hogy támadják meg a magyar miniszterelnököt.

Pontosan ezek a hangulatok, illetve az ilyen típusú mondatok azok, amelyekből… A politikai erőszak elszabadulása az elmúlt években létező jelenség: Charlie Kirköt megölték, Donald Trumpot meglőtték, Robert Fico megsebesült. (…) Ezek a mondatok valamilyen formában erkölcsi felhatalmazást adnak

– jelentette ki Pető Péter, aki megismételte, hogy nem feltétlenül szervezett akciókra kell gondolni, hanem „otthon ülő emberekre”, a magányos elkövetőkre, akik életveszélyt jelenthetnek a háborús pszichózisban.

Mint megírtuk, Ukrajnában egyre biztosabbak az Orbán Viktor elleni merényletben, az egyik legolvasottabb lap azt írja: „Meg kell értenünk, hogy ez még csak a kezdet. A magyarországi választási kampány végéig még sok hasonló eset történhet. És nem nagyon lepődnénk meg, ha addig még egy merényletet is elkövetnének Orbán Viktor ellen. Hogy az valódi lesz-e vagy sem, nem is fontos.”

Nyitókép: AFP/John Thys

marcon-2
2026. március 10. 17:19
Ekkora baromságot! Zelenszkij maximum egyvalakire adhatna ilyen jellegű erkölcsi felhatalmazást: saját magára. És ezért mondjuk ki: azért ahhoz is beteg embernek kell lenni, hogy valaki Zelenszkij eme fenyegetését az egyértelmű elutasítás legkisebb jele nélkül úgy interpretálja, hogy: "Ezek a mondatok valamilyen formában erkölcsi felhatalmazást adnak..." Nem, b@meg, k@rvára nem adnak semmilyen formában sem!
Válasz erre
0
1
P.S.
2026. március 10. 14:50
Mit képzel ez a fa..verő majom, ha merényletet követ el akkor hazugpeti még 10%-ot sem kapna. A választás meg a terror miatt szabályszerűen felfüggesztésre kerül. Semmi értelme az erőszaknak.
Válasz erre
7
0
21 gramm
•••
2026. március 10. 14:40 Szerkesztve
Xxx
Válasz erre
0
0
Zoltan70
2026. március 10. 14:30
"Charlie Kirköt megölték, Donald Trumpot meglőtték, Robert Fico megsebesült. (…) Ezek a mondatok valamilyen formában erkölcsi felhatalmazást adnak". Nos, felhívnám a fenti írás szerzőjének, Pető Péternek a figyelmét, hogy nem is olyan régen volt, hogy a Charlie Hebdo szerkesztősége ellen is merényletet követtek el, igen hatékony módon. Akkor most ez is tekinthető egyfajta erkölcsi felhatalmazásnak, pl a 24.hu szerkesztősége ellen? A továbbgondolást a szerzőre bíznám.
Válasz erre
9
1
