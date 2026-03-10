Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
krasznahorkai krasznahorkai lászló magyarországról sátántangó nyugati kultúra

Üzenet a bolondokházából

2026. március 10. 11:26

Krasznahorkai László Nobel-díjas író gondolhatja azt a magyarságról, Magyarországról, amit gondol?

2026. március 10. 11:26
null
Demeter Szilárd
Demeter Szilárd
Facebook

„Krasznahorkai László Nobel-díjas író gondolhatja azt a magyarságról, Magyarországról, amit gondol? Gondolhatja. És mi emiatt gondolhatjuk azt Krasznahorkairól, amit gondolunk? Gondolhatjuk. 

Amíg Krasznahorkai azt gondol, amit akar, és mi is azt gondolunk, amit akarunk, addig az élhető nyugati kultúra keretei között gondolkodunk, tehát még európaiak vagyunk. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Amikor Krasznahorkai már nem mondhatja azt, amit gondol, vagy mi nem mondhatjuk, amit gondolunk, akkor az már nem az élhető nyugati kultúra. 

Ezt is ajánljuk a témában

Krasznahorkai olyan kultúrában írta a Sátántangót, ami nem engedte, hogy azt gondold, amit akarsz, és azt írd, amit gondolsz. A kommunista diktatúra is európai kreálmány, az is Európa – csak épp nem élhető. Éppen ezért nem is szeretnék visszajutni hasonló működésű kultúrába, akármennyire is építgetik most »a helyes gondolkodás« üdvözítő világát a liberárják. 

Amikor tehát Krasznahorkai tébolydának nevezi azt az országot, bolondoknak azt a közösséget, ahol és akik mást gondolnak a világról, mint ő, akkor azt a világot építi újra, amelyről művei alapján azt gondolta egykoron, hogy nem jó. 

Világpolgárként a bárhol szabadságában élni élhető élet. 

Magyarként a valahol szabadságában élni ugyancsak élhető élet. 

Ez valóban két külön malom, ahogyan Krasznahorkai állítja. Abban téved, hogy a mi malmunkban őrölt lisztből ne sülne kenyér. 

Lehet, hogy nem sokmagvas, gluténmentes stb., de éppen ez a lényeg benne, hogy a pityókás házikenyér nem a gluténmentes, sokmagvas kenyér tagadása. 

Hanem állítás. 

Olyan állítás, aminek a tagadása viszont nem jelent minőségi ugrást valami felsőbbrendűbb lényiség felé. 

A világirodalom nem a nemzeti irodalmak tagadása, akár megszüntetve megőrzése, hanem különböző nyelveken, sokféle nézőpontból, több világnézet alapján megírt művek párbeszéde. Adná magát, hogy „a párbeszéd helyett perbeszéd” világát elutasítsuk, de ne utasítsunk. 

Menjünk be a bolondokháza könyvtárszobájába, vegyük le az Arany-összest. 

Az a baj a világpolgársággal, hogy minél nagyvilágibb egy polgár, annál rövidebb a nemzeti emlékezete. Mert ez a vita is régi, épp Krasznahorkai korábbi nyilatkozatai kapcsán az Indexen idéztem már Arany János 1877-ben írt »Kozmopolita költészet« című remekművét, csak egy szakaszt másolok be ide: »Légy, ha birsz, te »világ-költő!« / Rázd fel a rest nyugatot: / Nekem áldott az a bölcső, / Mely magyarrá ringatott; / Onnan kezdve, ezer szállal / Köt hazámhoz tartalék: / Puszta elvont ideállal / Inkább nem is dallanék.«

Arany Jánost még mindig olvassuk itt a bolondokházában. Mint ahogyan Krasznahorkait is. 

Ez egy ilyen bolondokháza. Élhető.” 

Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 95 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
smokey-eye
2026. március 10. 20:46
Hogy is mondta Tamási Áron ? " Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan . " Na persze ő nem kaphatott irodalmi Nobel díjat .
Válasz erre
0
0
robertdenyiro
2026. március 10. 20:30
Sátántangótalanság. Bizony.
Válasz erre
0
0
Coollog
2026. március 10. 19:44
A megfejtés: a polcon látható, amire a díjat kapta, a képernyőn pedig, ami maradt belőle.
Válasz erre
0
0
szerintem-4
2026. március 10. 17:28
"... Soha nem tudtam megérteni: kik azok, kik magokat világpolgároknak nevezik? Leonidás csak egy Spartáért, Regulus csak egy Rómáért, Zrínyi csak egy Magyarországért halhatott meg... ." Kölcsey Ferenc
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!