„A »magyarság« ellen minden erőmmel küzdök” – Krasznahorkai László támadásba lendült
„Miért cserélném le a világpolgárságot arra, hogy csak magyar legyek?” – vetette fel a Nobel-díjas író.
Krasznahorkai László Nobel-díjas író gondolhatja azt a magyarságról, Magyarországról, amit gondol?
„Krasznahorkai László Nobel-díjas író gondolhatja azt a magyarságról, Magyarországról, amit gondol? Gondolhatja. És mi emiatt gondolhatjuk azt Krasznahorkairól, amit gondolunk? Gondolhatjuk.
Amíg Krasznahorkai azt gondol, amit akar, és mi is azt gondolunk, amit akarunk, addig az élhető nyugati kultúra keretei között gondolkodunk, tehát még európaiak vagyunk.
Amikor Krasznahorkai már nem mondhatja azt, amit gondol, vagy mi nem mondhatjuk, amit gondolunk, akkor az már nem az élhető nyugati kultúra.
Ezt is ajánljuk a témában
„Miért cserélném le a világpolgárságot arra, hogy csak magyar legyek?” – vetette fel a Nobel-díjas író.
Krasznahorkai olyan kultúrában írta a Sátántangót, ami nem engedte, hogy azt gondold, amit akarsz, és azt írd, amit gondolsz. A kommunista diktatúra is európai kreálmány, az is Európa – csak épp nem élhető. Éppen ezért nem is szeretnék visszajutni hasonló működésű kultúrába, akármennyire is építgetik most »a helyes gondolkodás« üdvözítő világát a liberárják.
Amikor tehát Krasznahorkai tébolydának nevezi azt az országot, bolondoknak azt a közösséget, ahol és akik mást gondolnak a világról, mint ő, akkor azt a világot építi újra, amelyről művei alapján azt gondolta egykoron, hogy nem jó.
Világpolgárként a bárhol szabadságában élni élhető élet.
Magyarként a valahol szabadságában élni ugyancsak élhető élet.
Ez valóban két külön malom, ahogyan Krasznahorkai állítja. Abban téved, hogy a mi malmunkban őrölt lisztből ne sülne kenyér.
Lehet, hogy nem sokmagvas, gluténmentes stb., de éppen ez a lényeg benne, hogy a pityókás házikenyér nem a gluténmentes, sokmagvas kenyér tagadása.
Hanem állítás.
Olyan állítás, aminek a tagadása viszont nem jelent minőségi ugrást valami felsőbbrendűbb lényiség felé.
A világirodalom nem a nemzeti irodalmak tagadása, akár megszüntetve megőrzése, hanem különböző nyelveken, sokféle nézőpontból, több világnézet alapján megírt művek párbeszéde. Adná magát, hogy „a párbeszéd helyett perbeszéd” világát elutasítsuk, de ne utasítsunk.
Menjünk be a bolondokháza könyvtárszobájába, vegyük le az Arany-összest.
Az a baj a világpolgársággal, hogy minél nagyvilágibb egy polgár, annál rövidebb a nemzeti emlékezete. Mert ez a vita is régi, épp Krasznahorkai korábbi nyilatkozatai kapcsán az Indexen idéztem már Arany János 1877-ben írt »Kozmopolita költészet« című remekművét, csak egy szakaszt másolok be ide: »Légy, ha birsz, te »világ-költő!« / Rázd fel a rest nyugatot: / Nekem áldott az a bölcső, / Mely magyarrá ringatott; / Onnan kezdve, ezer szállal / Köt hazámhoz tartalék: / Puszta elvont ideállal / Inkább nem is dallanék.«
Arany Jánost még mindig olvassuk itt a bolondokházában. Mint ahogyan Krasznahorkait is.
Ez egy ilyen bolondokháza. Élhető.”
Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP