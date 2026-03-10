Krasznahorkai olyan kultúrában írta a Sátántangót, ami nem engedte, hogy azt gondold, amit akarsz, és azt írd, amit gondolsz. A kommunista diktatúra is európai kreálmány, az is Európa – csak épp nem élhető. Éppen ezért nem is szeretnék visszajutni hasonló működésű kultúrába, akármennyire is építgetik most »a helyes gondolkodás« üdvözítő világát a liberárják.

Amikor tehát Krasznahorkai tébolydának nevezi azt az országot, bolondoknak azt a közösséget, ahol és akik mást gondolnak a világról, mint ő, akkor azt a világot építi újra, amelyről művei alapján azt gondolta egykoron, hogy nem jó.

Világpolgárként a bárhol szabadságában élni élhető élet.

Magyarként a valahol szabadságában élni ugyancsak élhető élet.

Ez valóban két külön malom, ahogyan Krasznahorkai állítja. Abban téved, hogy a mi malmunkban őrölt lisztből ne sülne kenyér.