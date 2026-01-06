A világvége krónikása – Tarr Béla négy remekműve a Filmio kínálatában

Tarr Béla legelső olyan filmje, amelyet már az a markáns stílus jellemez, aminek köszönhetően az egyetlen olyan magyar rendező lett, akinek az életművét a világ minden táján tanítják az egyetemeken. És ekkor dolgozott először közösen Krasznahorkai László forgatókönyvíróval; az együttműködésükből alakult ki a hazai filmtörténelem egyik legkülönlegesebb és legjelentősebb munkakapcsolata.

Ha választanom kéne, melyik az életmű legnyomasztóbb darabja, akkor biztosan a Kárhozatot nevezném meg. Már az első képsorok, amelyekben a főszereplő a sötét otthonában nézi, ahogyan a bányászvárosban a felvonóliftek szállítják az árut, olyan reménytelenséget árasztanak, hogy a nézőnek rögtön kedve támadhat rövidital után nyúlnia, mielőtt önkárosító gondolatai ébrednének. De álljon itt inkább Krasznahorkai szinopszisa, mégis ő a Nobel-díjas író, ha száz évig élek sem tudom érzékletesebben kifejezni, mire is számíthatunk:

„Hősünk, Karrer, olyan ember, aki pontosan tudja, mit várhat saját életétől. Olyan nézőpontból szemléli a világot, ahonnan világosan belátható életének teljes reménytelensége, és ennek ellenére mégis belevág egy újabb történetbe, holott ő tudja a leginkább, hogy csak vesztesként kerülhet ki belőle. Van azonban benne valami, ami erősebb, mint a saját világlátása. Ez a benne lakozó nagyobb erő vonzza a történet másik szereplőjéhez, az énekesnőhöz, aki vágyainak és érzéseinek nem egészen méltó tárgya. Karrer nem vár semmit ettől a szerelemtől, számára ez a szerelem a legvégső emberi szükséglet, az emberi melegség utáni biológiai vágyakozás kifejeződése végzetes egyedüllétében... Nem is az a kérdés, hogy mi a tétje az életének, hanem az, hogy egyáltalán van-e tétje?...”

Érdekesség, hogy Tarr Béla eleinte a Velvet Underground énekesnőjét, Nicót szerette volna leszerződtetni a később Kerekes Vali által eljátszott karakter szerepére, a sztár nem is zárkózott el, végül azonban betegség miatt le kellett mondani a közös munkát.