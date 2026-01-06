Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tarr béla sátántangó filmio werckmeister harmóniák szabadgyalog családi tűzfészek Kárhozat

A világvége krónikása – Tarr Béla négy remekműve a Filmio kínálatában

2026. január 06. 18:13

Mondhatnánk, hogy folyamatosan a kisiklott emberek mindennapjait dokumentálta, de valójában az ábrázolt sorsok talán sosem voltak egyenesben.

2026. január 06. 18:13
null
Német Dániel

Családi tűzfészek (1979)

Sokan Tarr Bélát a Sátántangóban csúcsra járatott, fekete-fehér képekkel, maratoni hosszúságú beállításokkal, kevés párbeszéddel és szuggesztív elbeszélésmóddal jellemezhető formanyelvvel azonosítják, noha a korai alkotásaiban még egészen más volt a stílusa. Az úgynevezett Budapesti iskola tagja volt, a mozgalom lényegében arról szólt, hogy a rendezők rájöttek, a szocialista rendszerrel szemben éles kritikát fogalmazhatnak meg, ha azt a dokumentarista játékfilm műfajába csomagolják, hiszen a cenzoroknak így arra hivatkozhatnak: csak a valóságot ábrázolták. Érdekes, hogy ekkoriban még olyan alkotókkal tartozott egy klubba, mint Vitézy László, akivel a rendszerváltás után a politika egészen más irányba terelte őket. 

Első rendezése, a Családi tűzfészek a korszak lakhatási problémáját egy munkáscsaládon keresztül ábrázolja, és mint a címből is kiderül, az állandóan anyagi gondokkal küzdő famíliában mindennaposok az indulatos viták, amelyek aztán tovább fokozódnak, amikor a családfő hazaérkezik a katonai szolgálat után.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A nyomasztó látleletet Tarr Béla amatőr színészekkel, baráti segítséggel, hat nap alatt forgatta le, ekkoriban még a fentebb említett sajátosságai mellett az embert próbáló játékidő sem jellemezte, mindössze másfél óra elegendő volt számára, hogy erőteljes érzelmi gyomrost vigyen be a nézőknek.   

Szabadgyalog (1981)

Hasonlóképpen nem a kedélyes oldalát mutatta be második rendezésével, az ugyancsak dokumentarista stílusú Szabadgyaloggal sem. A történet főszereplője egy állami gondozásban felnőtt férfi, akit ugyan a különleges zenei tehetsége miatt Beethovennek becéznek, ám képtelen bárminemű egzisztenciát kialakítani, vagy egyáltalán megkapaszkodni a társadalomban. Egyik munkahelyről a másikra sodródik, először pszichiátriai ápolóként látjuk, de elbocsátják, majd gyári munkásként próbál némi anyagi biztonságot teremteni a saját maga és a felesége számára, miközben a kocsmákat járja és megalázó szituációkba keveredik albérletet keresve. 

Mondhatni, Tarr nagyon hasonló problémákat mutat be ezúttal is, mint a Családi tűzfészekben, a fő különbség, hogy annak szereplői beletörődtek a sorsukba, ez esetben viszont egy ábrándozó férfit követünk, aki küzd ellene, hogy bedarálják a társadalmi szabályrendszerek. Sok remény itt sem marad: a lázadásnak főként megaláztatás lesz a jussa. 

Kárhozat (1987)

Tarr Béla legelső olyan filmje, amelyet már az a markáns stílus jellemez, aminek köszönhetően az egyetlen olyan magyar rendező lett, akinek az életművét a világ minden táján tanítják az egyetemeken. És ekkor dolgozott először közösen Krasznahorkai László forgatókönyvíróval; az együttműködésükből alakult ki a hazai filmtörténelem egyik legkülönlegesebb és legjelentősebb munkakapcsolata. 

Ha választanom kéne, melyik az életmű legnyomasztóbb darabja, akkor biztosan a Kárhozatot nevezném meg. Már az első képsorok, amelyekben a főszereplő a sötét otthonában nézi, ahogyan a bányászvárosban a felvonóliftek szállítják az árut, olyan reménytelenséget árasztanak, hogy a nézőnek rögtön kedve támadhat rövidital után nyúlnia, mielőtt önkárosító gondolatai ébrednének. De álljon itt inkább Krasznahorkai szinopszisa, mégis ő a Nobel-díjas író, ha száz évig élek sem tudom érzékletesebben kifejezni, mire is számíthatunk: 

Hősünk, Karrer, olyan ember, aki pontosan tudja, mit várhat saját életétől. Olyan nézőpontból szemléli a világot, ahonnan világosan belátható életének teljes reménytelensége, és ennek ellenére mégis belevág egy újabb történetbe, holott ő tudja a leginkább, hogy csak vesztesként kerülhet ki belőle. Van azonban benne valami, ami erősebb, mint a saját világlátása. Ez a benne lakozó nagyobb erő vonzza a történet másik szereplőjéhez, az énekesnőhöz, aki vágyainak és érzéseinek nem egészen méltó tárgya. Karrer nem vár semmit ettől a szerelemtől, számára ez a szerelem a legvégső emberi szükséglet, az emberi melegség utáni biológiai vágyakozás kifejeződése végzetes egyedüllétében... Nem is az a kérdés, hogy mi a tétje az életének, hanem az, hogy egyáltalán van-e tétje?...

Érdekesség, hogy Tarr Béla eleinte a Velvet Underground énekesnőjét, Nicót szerette volna leszerződtetni a később Kerekes Vali által eljátszott karakter szerepére, a sztár nem is zárkózott el, végül azonban betegség miatt le kellett mondani a közös munkát.


Werckmeister harmóniák (2000)

A Werckmeister harmóniák a Sátántangó mellett – amely sajnos jelenleg egyetlen streamingszolgáltató kínálatában sem érhető el – talán a második leghíresebb és egyértelműen az egyik legkiválóbb Tarr-rendezés, amely a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon különdíjas lett.

Az apokaliptikus hangulatú műben egy messziről jött vándorcirkuszi társulat hatalmas méretű bálnatetemet helyez el egy alföldi kisváros főterén, a lakók kisereglenek a fagyos hidegben, a reménytelen sorsú emberekből pedig egyre szélsőségesebb indulatok törnek elő. Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája című regényének – illetve pontosabban annak középső fejezetének – adaptációjában Tarr Béla végtelenül nyomasztó látleletet kínál az emberi természetből, ám hagyományos történetmesélésről nem igazán beszélhetünk, az interpretációkat nagyrészt a nézőkre hagyja. 

Sokan ezt tartják a két alkotó együttműködésének legkönnyebben befogadható művének – szubjektív, de én inkább A torinói lóra szavaznék –, miközben nyilván szó sincs arról, hogy egy nagy közönséget megszólító film volna. Ahogy a Kritikus tömeg nevű portálon olvasható, a Werckmeister harmóniák mindössze harminckilenc jelenetből áll, amelyeknek átlagos hossza 3,7 perc – az olyan korabeli hollywoodi blockbusterek, mint A Bourne-csapda esetében utóbbi szám 1,9 másodperc. 

 

Nyitókép: Jelenet a Családi tűzfészek című filmből. (NFI)

 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rocktoberi-2
2026. január 06. 18:33
“Tarr Béla legelső olyan filmje, amelyet már az a markáns stílus jellemez, aminek köszönhetően az egyetlen olyan magyar rendező lett, akinek az életművét a világ minden táján tanítják az egyetemeken.“ A nézők viszont a világ minden táján és itthon is teljesen közömbösek a filmjei iránt.
Válasz erre
0
0
Dorset Naga
2026. január 06. 18:32
Kihagyom.
Válasz erre
0
0
Tapeino
2026. január 06. 18:32
Ördög vigye...
Válasz erre
1
0
zrx8
2026. január 06. 18:20
Ez nem művészet. Ez művészkedés.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!