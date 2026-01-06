Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tarr béla sátántangó halálhír film Krasznahorkai László

A csőd esztétikája – Tarr Béla halálára

2026. január 06. 15:23

Tarr a reményt, amely a kereszténység egyik kulcsszava is egyben, anakronisztikusnak minősítette, nem számolt vele. Az viszont ránk és a gyerekeinkre vár, hogy bebizonyítsuk: nem volt egészen igaza.

2026. január 06. 15:23
null
Győrffy Ákos
Győrffy Ákos

„Kozmikus a szar” – mondta Tarr Béla (sok egyéb mellett) két évvel ezelőtt a Gulyás Mártonnak adott életútinterjúban. Ekkor hallottam utoljára beszélni. Életemben egyszer találkoztam vele, elég sajátos körülmények között.

Egy éjszaka három férfit vettem észre, ahogy ott álldogáltak akkori munkahelyem, egy budapesti hajléktalanszálló kapujában.

A kamera szemcsés képén nem ismertem fel egyiküket sem. Kimentem, kinyitottam a kaput. Tarr Béla állt ott két (ha jól emlékszem) román férfivel. Éjszaka szedte fel őket valahol egy autópályán, nem tudott velük mit kezdeni, behozta őket a szállóra. Olyan volt a jelenet, mintha valamelyik filmjéből vágták volna ki. Mintha a Sátántangó Irimiását és Petrináját hozta volna el. A Sátántangót a kétezres években láttam, a Toldi moziban. A hét és fél órás filmet három részletben vetítették. Többször ki akartam menni róla, végül aztán maradtam, felvettem a film tempóját. Alig mozduló fekete-fehér képek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Végtelenül lassú az egész, persze kérdés, hogy mihez képest lassú.

A Sátántangó bizonyos értelemben nem is film, legalábbis a mozihoz sok köze nincs. A monokróm világ aprólékos feltérképezése, a legtágabb értelemben vett emberi egzisztencia magárahagyottságának nagyszabású panorámaképe. Tarr ezzel a filmmel és a Werckmeister harmóniákkal dobta a legnagyobbat, későbbi filmjeiben nem nagyon tudott hozzátenni ezekhez semmit. Utolsó filmje, A torinói ló már semmi úja nem mond, jobbára csak ismétli korábbi önmagát. Két korai filmje, a Családi tűzfészek (1979) és a Panelkapcsolat (1982) még a kádári Magyarország mélyvilágának szinte dokumentarista ábrázolása volt. Mindkét film kiváló.

Itt még nem látszanak metafizikai távlatok, azok majd csak a Krasznahorkai Lászlóval való együttműködéssel jönnek be a képbe, az 1987-es Kárhozattól kezdődően. 

A korai Tarr dokumentarista, a későbbi Tar apokaliptikus. A diktatúra sötét bugyrainak ábrázolásától jutott el a totális reménytelenség lapályaira. Nem véletlen, hogy rátalált Krasznahorkaira. Tarr Krasznahorkai nélkül nagy valószínűséggel megmaradt volna ködlovagnak. Krasznahorkai regényei billentették át a társadalmi reménytelenségből a metafizikai reménytelenségbe. Valódi térfogatára, saját nyelvére e regények segítségével talált rá.

Tarr életműve azt állítja, hogy nincs remény. Mindig is azt állította.

Ami nem jelenti azt, hogy filmjeiben ne akadnának olyan pillanatok, jelenetek, amelyek ne égnének bele a néző retinájába. A Werckmeister harmóniákban ahogy Valuska belenéz a kitömött bálna szemébe. Például ez a kép. Tarr életműve azt állítja, hogy nincs remény, illetve azt, hogy valamikor talán volt, de ma már biztosan nincs, és nem is lesz soha. Az emberiség megalázott „véglények” (Tarr egyik kedves szava) légióiból áll, amelyek módszeresen felszámolnak mindent, ami az útjukba kerül. Felszámolják a civilizációt, a művészetet, a magasrendű artikuláció bármiféle lehetőségét.

Az Univerzum kietlen és üres, a Föld minden szempontból mérgezett. Mérgezett a szó szoros értelmében, de mérgezett lelkileg és szellemileg is.

Nem mondanám, hogy Tarr állításának nincs alapja. Van alapja, és aki szerint nincs, az becsapja magát. Konstatálta a csődöt, amely kétségkívül jelen van, de ebbe a konstatálásba valahogy beleragadt, és a csőd esztétizálásában végül eljutott arra a pontra, ahonnan nem volt tovább. Ezt az utat tagadhatatlan következetességgel és jelentékeny láttató erővel járta be. Más kérdés, hogy mit kezdjünk Tarr Béla állításaival, mit jelent ez számunkra, mi a dolgunk vele. Úgy vagyok ezzel, hogy úgy tekintek rá, mint egy képzőművészre, aki itt hagyott jó néhány felejthetetlen képet, de a képei értelmezését a nézőre bízta.

Az embert leginkább a remény teszi emberré, a remény az értelmes élet záloga. Persze kérdés, hogy mit nevezünk reménynek.

Tarr Béla a reményt, amely a kereszténység egyik kulcsszava is egyben, anakronisztikusnak minősítette, nem számolt vele. Nem nehéz idáig jutni, ha az ember egy diktatúra cinikus ürességében éli le élete jó részét. Az viszont ránk és a gyerekeinkre vár, hogy bebizonyítsuk: nem volt egészen igaza.

***

Ezt is ajánljuk a témában

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2026. január 06. 16:07
Tarr milliárdokért magcsinálta a nagy semmit. Két filmjéről 20 perc után kiszöktem. A nemzetközi sznobok tették naggyá.
Válasz erre
0
0
bispora
2026. január 06. 15:58
Ezt kurva röviden el lehet varrni: Tarr Béla egy Tarkovszkij epigonként indult, és a mester technikáját tökélyre fejlesztette. A képi világ és mondandó azonban hit és katarzis nélkül olyan mint egy egy onanizáló deres torinói csődör: eleinte érdekes, aztán ocsmány végül sajnálni való.
Válasz erre
2
0
elfújta az ellenszél
2026. január 06. 15:55
"Valuska belenéz a kitömött bálna szemébe" Ha választani lehet kettőjük közül, akkor már inkább a kitömött bálna. Az legalább nem akar filmeket csinálni.
Válasz erre
1
0
yalaelnok
2026. január 06. 15:45
Nem kellene ennyi mindent belemagyarázni a fehér zongorára szarásba.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!