A csőd esztétikája – Tarr Béla halálára

„Kozmikus a szar” – mondta Tarr Béla (sok egyéb mellett) két évvel ezelőtt a Gulyás Mártonnak adott életútinterjúban. Ekkor hallottam utoljára beszélni. Életemben egyszer találkoztam vele, elég sajátos körülmények között.

Egy éjszaka három férfit vettem észre, ahogy ott álldogáltak akkori munkahelyem, egy budapesti hajléktalanszálló kapujában.

A kamera szemcsés képén nem ismertem fel egyiküket sem. Kimentem, kinyitottam a kaput. Tarr Béla állt ott két (ha jól emlékszem) román férfivel. Éjszaka szedte fel őket valahol egy autópályán, nem tudott velük mit kezdeni, behozta őket a szállóra. Olyan volt a jelenet, mintha valamelyik filmjéből vágták volna ki. Mintha a Sátántangó Irimiását és Petrináját hozta volna el. A Sátántangót a kétezres években láttam, a Toldi moziban. A hét és fél órás filmet három részletben vetítették. Többször ki akartam menni róla, végül aztán maradtam, felvettem a film tempóját. Alig mozduló fekete-fehér képek.