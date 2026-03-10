Ft
Orbán Viktor: Semmit nem adunk egy olyan háborúba, amihez semmi közünk! (VIDEÓ)

2026. március 10. 22:27

A miniszterelnök Facebook-oldalán jelentkezett.

2026. március 10. 22:27
null

„Nem adunk sem pénzt, sem fegyvert, sem pedig katonát Ukrajnának. Az áprilisi választáson gondoskodjunk róla, hogy ez így is maradjon! Ha biztonságban akarunk élni, akkor a Fidesz a biztos választás!” – fogalmazott Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében, majd az alább videót osztotta meg követőivel:

Nyitókép: Fischer Zoltán/MTI

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
evpus
2026. március 11. 06:38
Hajrá Magyarország! Hajrá Orbán Viktor!
Válasz erre
0
0
dryanflowd-
2026. március 11. 06:01
„Nem adunk sem pénzt, sem fegyvert, sem pedig katonát... – mindhiába, a "háború szele" letépte dús haját (résen van a béke frontján) fwcdn.pl/ppo/41/75/864175/292978.1.jpg Misi manó (wash & go) a biztos választás.
Válasz erre
0
1
tapir32
2026. március 11. 05:46
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 11. 05:17
A korrupt, terrorista Zselenszkij diktatúra ellenségesen viselkedik az ukrán nép barátjával, Magyarországgal szemben. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány aláírta az szankciós dokumentumokat. Orbán aláírása nélkül nem léptek volna életbe. Magyarország gáz, üzemanyag és elektromos áram szállításával, valamint humanitárius segélyekkel és ukrán menekültek befogadásával támogatta Ukrajnát. Minden, az EU által Ukrajnának juttatott euróban benne van a magyar emberek pénze is. Ukrajna hazug, ellenséges propagandával, fenyegetésekkel, a Barátság vezeték megrongálásával és újabban a vezeték elzárásával reagált a támogatásunkra. A hazug, korrupt Zselenszkij diktatúra nemcsak az ukrán nép, hanem Magyarország ellensége is. Beteges, amikor Magyarországnak a béke és a tűzszünet melletti kiállását Putyin melletti kiállással azonosítja az aljas, hazug Zselenszkij diktatúra.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!