Orbán Viktor: Semmit nem adunk egy olyan háborúba, amihez semmi közünk! (VIDEÓ)

„Nem adunk sem pénzt, sem fegyvert, sem pedig katonát Ukrajnának. Az áprilisi választáson gondoskodjunk róla, hogy ez így is maradjon! Ha biztonságban akarunk élni, akkor a Fidesz a biztos választás!” – fogalmazott Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében, majd az alább videót osztotta meg követőivel:

Nyitókép: Fischer Zoltán/MTI