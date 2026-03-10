Orbán Viktor: Semmit nem adunk egy olyan háborúba, amihez semmi közünk! (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
A miniszterelnök Facebook-oldalán jelentkezett.
„Nem adunk sem pénzt, sem fegyvert, sem pedig katonát Ukrajnának. Az áprilisi választáson gondoskodjunk róla, hogy ez így is maradjon! Ha biztonságban akarunk élni, akkor a Fidesz a biztos választás!” – fogalmazott Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében, majd az alább videót osztotta meg követőivel:
