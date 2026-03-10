Lecsaptak az ukrán rakéták: hat civil életét követelte a támadás Oroszországban (VIDEÓ)

Bevitték a kegyelemdöfést Zelenszkijnek: idén már nem is álmodhat Ukrajna uniós tagságáról
A legváratlanabb helyről érkezett a sistergős pofon.
Rakétákkal támadták az ukrán fegyveres erők az oroszországi Brjanszk városát.
Rakétákkal támadták az ukrán fegyveres erők az oroszországi Brjanszk várost, aminek következtében hat civil életét vesztette, 37 pedig megsebesült – közölte Alekszandr Bogomaz, a brjanszki régió kormányzója kedd este a Telegram-csatornáján.
A kormányzó a támadást embertelen terrorcselekménynek nevezte, és közölte, hogy a városban intézkedéseket hoznak a támadás következményeinek lokalizálására és felszámolására. Bogomaz felszólította a lakosokat, hogy maradjanak otthon és tartsák zárva az ablakokat.
Ezt is ajánljuk a témában
A legváratlanabb helyről érkezett a sistergős pofon.
A RIA Novosztyi hírügynökség szerint a brajnszki Szovjetszkij kerületben több utcát lezártak, és a környéket füst borítja.
A Vesztyi FM rádió szerint a támadás egy üzemet ért műszakváltás idején.
Az ukrajnai Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá került részében pedig életét vesztette egy autós és egy motoros civil Jevgenyij Balickij kormányzó közlése szerint.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
(MTI / Mandiner)
Nyitókép: X / Visegrád 24