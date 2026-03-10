Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború brjanszk támadás rakéta Ukrajna Oroszország

Lecsaptak az ukrán rakéták: hat civil életét követelte a támadás Oroszországban (VIDEÓ)

2026. március 10. 22:40

Rakétákkal támadták az ukrán fegyveres erők az oroszországi Brjanszk városát.

2026. március 10. 22:40
null

Rakétákkal támadták az ukrán fegyveres erők az oroszországi Brjanszk várost, aminek következtében hat civil életét vesztette, 37 pedig megsebesült – közölte Alekszandr Bogomaz, a brjanszki régió kormányzója kedd este a Telegram-csatornáján.

A kormányzó a támadást embertelen terrorcselekménynek nevezte, és közölte, hogy a városban intézkedéseket hoznak a támadás következményeinek lokalizálására és felszámolására. Bogomaz felszólította a lakosokat, hogy maradjanak otthon és tartsák zárva az ablakokat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint a brajnszki Szovjetszkij kerületben több utcát lezártak, és a környéket füst borítja. 

A Vesztyi FM rádió szerint a támadás egy üzemet ért műszakváltás idején.

Az ukrajnai Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá került részében pedig életét vesztette egy autós és egy motoros civil Jevgenyij Balickij kormányzó közlése szerint.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: X / Visegrád 24

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyurbanferi
2026. március 11. 06:02
Rohadt szemetek,az oroszok soha nem tennének ilyet!
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 11. 05:20
Az ukránok megint civil célpontokat támadtak!
Válasz erre
0
0
alenka
2026. március 10. 23:23
Mindiniïr: nem ukiiiikiiikriiiijniii rakéták csaptak le!...brit Storm-Shadow rakéták voltak, közvetlen brit részvétellel!
Válasz erre
3
0
123321
2026. március 10. 23:22
megdolgozik az eu tagságért a rohadék.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!