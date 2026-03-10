Pengeélen táncol Magyarország: bármikor kinyílhat Pandóra szelencéje – beláthatatlanok a következmények
Zelenszkij számára is sorskérdés lesz a magyar választás.
A legváratlanabb helyről érkezett a sistergős pofon.
Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felháborodva fogadta, hogy az Európai Unió nem rögzített konkrét dátumot Ukrajna csatlakozásáról, ezúttal otthonról érkezett a pofon. Az Ukrán Korrupcióellenes Központ (CPK) Facebook-bejegyzése szerint nem a dátumokkal van a probléma, hanem az ukrán korrupcióellenes reformok hiányával.
Az Európai Unió 10 prioritási pontban állapodott meg Ukrajnával, azonban Ukrajna ezek egyikét sem teljesítette
– írták. Sőt, a megállapodással szembe menve a nemrég benyújtott 12 439-es törvénytervezettel az ukrán parlament korlátozni kívánja az ukrán korrupcióellenes szervek mozgáskörét a parlamenti szavazatvásárlási ügyek felgöngyölítésében.
A reformígéretek ellenére a vádak szerint Zelenszkij kormánya továbbra is beleavatkozik az igazságszolgáltatásba,
valamint továbbra is támadják az ukrán korrupcióellenes szerveket.
