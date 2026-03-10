Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa korrupció Brüsszel Ukrajna Volodimir Zelenszkij Európai Unió

Bevitték a kegyelemdöfést Zelenszkijnek: idén már nem is álmodhat Ukrajna uniós tagságáról

2026. március 10. 16:01

A legváratlanabb helyről érkezett a sistergős pofon.

2026. március 10. 16:01
null

Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felháborodva fogadta, hogy az Európai Unió nem rögzített konkrét dátumot Ukrajna csatlakozásáról, ezúttal otthonról érkezett a pofon. Az Ukrán Korrupcióellenes Központ (CPK) Facebook-bejegyzése szerint nem a dátumokkal van a probléma, hanem az ukrán korrupcióellenes reformok hiányával.

Az Európai Unió 10 prioritási pontban állapodott meg Ukrajnával, azonban Ukrajna ezek egyikét sem teljesítette

– írták. Sőt, a megállapodással szembe menve a nemrég benyújtott 12 439-es törvénytervezettel az ukrán parlament korlátozni kívánja az ukrán korrupcióellenes szervek mozgáskörét a parlamenti szavazatvásárlási ügyek felgöngyölítésében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A reformígéretek ellenére a vádak szerint Zelenszkij kormánya továbbra is beleavatkozik az igazságszolgáltatásba,

valamint továbbra is támadják az ukrán korrupcióellenes szerveket.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Unknown
2026. március 10. 19:46
Nahát nahát, egy hónapja még minden rendben volt Ukrajnával. Vajon mitől világosodtak meg????
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2026. március 10. 19:29
Megadta Elensky a korrupció ellenes bizottság tagjának a címet a katonáinak, hogy ukránul elbeszélgessenek velük?
Válasz erre
0
0
smuggl3r
2026. március 10. 18:20
nem úgy volt, hogy ha a TISZA nyer, akkor már másnap Ukrajna EU és NATO tag lesz, és megtámadjuk az oroszokat?
Válasz erre
1
0
angie1
2026. március 10. 17:52
Idén?! Legközelebb meg már bent is lesz az unióban?! Bár igaz, Szibiha már az unióból irányítja a külügyi tárcát. Soros Alex is ott van valamelyik bizottságban. Totál agyrém ez az egész korrupt, jogellenes bagázs!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!