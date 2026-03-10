Pengeélen táncol Magyarország: bármikor kinyílhat Pandóra szelencéje – beláthatatlanok a következmények

„Így az ukránok pontosan tudják, hogy egy folytatódó Fidesz-kormányzás esetén nekik fű nem terem az Európai Unióban, s ez nekik nyilván ellentétes az érdekeikkel, ezért próbálnak mindent matekozni annak érdekében, hogy ne olyan eredmény szülessen, ami számukra kedvezőtlen” – folytatta.

Az ukránok joggal remélik, hogy egy politikai váltás esetén megnyílnak nekik ezen lehetőségek, amiket mi eddig zárva tartottunk”

– tette hozzá. Arra figyelmeztetett, hogy ezért mindenfajta beavatkozási kísérlet zajlik Ukrajna részéről, részben a nyilvánosság előtt, részben titokban.

„Ilyen maga az, amikor azt mondja Volodimir Zelenszkij, hogy majd megadja a katonáinak Orbán Viktor címét, és majd ők elbeszélgetnek vele (…) Nyilvánvalóan az olajblokád is erről szól, hogy legyen ellátási válság, legyen ezer forintos benzin, mert az az álmoskönyvek szerint az épp kormányzók számára ritkán ad előnyt, ellentétben az ellenzékkel” – vélekedett.