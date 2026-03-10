Pengeélen táncol Magyarország: bármikor kinyílhat Pandóra szelencéje – beláthatatlanok a következmények

Magyarországról érkezett a figyelmeztetés: beláthatatlan folyamatok indulhatnak el az Európai Unióban
Zelenszkij számára is sorskérdés lesz a magyar választás.
Ukrajna mindenre kész a választási eredmény befolyásolása érdekében, ugyanis április 12. nem csupán Magyarország, hanem a szomszédos ország számára is nemzeti sorskérdés – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Kecskeméten.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető egy kecskeméti üzleti fórumon aláhúzta, hogy a közelgő választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti kérdés, mivel ha a jelenlegi kormány marad hatalmon,
akkor hazánk nem fog belecsúszni a háborúba, nem fogja odaadni az emberek pénzét és nem fogja engedni az ország európai uniós csatlakozását.
„Utóbbira van néhány jó okunk szerintem, például, hogy azonnal gajra vágná a magyar mezőgazdaságot, az összes kohéziós forrást elvinnék, biztonsági szempontból pedig biztos önök is még emlékeznek azon kifejezésekre, hogy ukrán maffia meg verőlegények, satöbbi. Szóval ezeket mi kívül tartanánk” – emelte ki.
„Így az ukránok pontosan tudják, hogy egy folytatódó Fidesz-kormányzás esetén nekik fű nem terem az Európai Unióban, s ez nekik nyilván ellentétes az érdekeikkel, ezért próbálnak mindent matekozni annak érdekében, hogy ne olyan eredmény szülessen, ami számukra kedvezőtlen” – folytatta.
Az ukránok joggal remélik, hogy egy politikai váltás esetén megnyílnak nekik ezen lehetőségek, amiket mi eddig zárva tartottunk”
– tette hozzá. Arra figyelmeztetett, hogy ezért mindenfajta beavatkozási kísérlet zajlik Ukrajna részéről, részben a nyilvánosság előtt, részben titokban.
„Ilyen maga az, amikor azt mondja Volodimir Zelenszkij, hogy majd megadja a katonáinak Orbán Viktor címét, és majd ők elbeszélgetnek vele (…) Nyilvánvalóan az olajblokád is erről szól, hogy legyen ellátási válság, legyen ezer forintos benzin, mert az az álmoskönyvek szerint az épp kormányzók számára ritkán ad előnyt, ellentétben az ellenzékkel” – vélekedett.
