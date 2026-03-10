Ft
Magyarország Ukrajna Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter Orbán Viktor

Pengeélen táncol Magyarország: bármikor kinyílhat Pandóra szelencéje – beláthatatlanok a következmények

2026. március 10. 15:28

Zelenszkij számára is sorskérdés lesz a magyar választás.

2026. március 10. 15:28
Zelenszkij

Ukrajna mindenre kész a választási eredmény befolyásolása érdekében, ugyanis április 12. nem csupán Magyarország, hanem a szomszédos ország számára is nemzeti sorskérdés – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Kecskeméten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető egy kecskeméti üzleti fórumon aláhúzta, hogy a közelgő választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti kérdés, mivel ha a jelenlegi kormány marad hatalmon,

akkor hazánk nem fog belecsúszni a háborúba, nem fogja odaadni az emberek pénzét és nem fogja engedni az ország európai uniós csatlakozását.

„Utóbbira van néhány jó okunk szerintem, például, hogy azonnal gajra vágná a magyar mezőgazdaságot, az összes kohéziós forrást elvinnék, biztonsági szempontból pedig biztos önök is még emlékeznek azon kifejezésekre, hogy ukrán maffia meg verőlegények, satöbbi. Szóval ezeket mi kívül tartanánk” – emelte ki.

„Így az ukránok pontosan tudják, hogy egy folytatódó Fidesz-kormányzás esetén nekik fű nem terem az Európai Unióban, s ez nekik nyilván ellentétes az érdekeikkel, ezért próbálnak mindent matekozni annak érdekében, hogy ne olyan eredmény szülessen, ami számukra kedvezőtlen” – folytatta.

Az ukránok joggal remélik, hogy egy politikai váltás esetén megnyílnak nekik ezen lehetőségek, amiket mi eddig zárva tartottunk”

– tette hozzá. Arra figyelmeztetett, hogy ezért mindenfajta beavatkozási kísérlet zajlik Ukrajna részéről, részben a nyilvánosság előtt, részben titokban.

„Ilyen maga az, amikor azt mondja Volodimir Zelenszkij, hogy majd megadja a katonáinak Orbán Viktor címét, és majd ők elbeszélgetnek vele (…) Nyilvánvalóan az olajblokád is erről szól, hogy legyen ellátási válság, legyen ezer forintos benzin, mert az az álmoskönyvek szerint az épp kormányzók számára ritkán ad előnyt, ellentétben az ellenzékkel” – vélekedett.

(MTI)

Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

AnarchyInTheEU
2026. március 10. 20:06
Nem Ukrajna védi meg Európát az oroszoktól, hanem mi védjük meg őket az ukránoktól.
akitiosz
2026. március 10. 20:00
"akkor hazánk nem fog belecsúszni a háborúba, nem fogja odaadni az emberek pénzét és nem fogja engedni az ország európai uniós csatlakozását." Na persze! Már 2022-ben vagy mikor sem engedte a Fidesz, hogy Ukrajna elkezdje a csatlakozási folyamatot. Vagy de mégis? Az a probléma azzal, hogy a politikusok mást mondanak, mint amit tesznek, hogy hiteltelenné, megbízhatatlanná válnak. A Fidesz azért akadályoz, lassít bizonyos döntéseket, hogy felsrófolja a szavazata árát. Ezt az EU is tudja. Létezik az az olaj, amiért a békepárti Fidesz megszavaz 90 milliárd eurót Ukrajnának háborúra.
Vasalo
2026. március 10. 18:47
2 szlovák képviselö ma az EU parlamentben komoly szonoklattal küldte el az EU vezetöit melegebb vidékre és nagyon keményen kiálltak Orbán MELLETT. Ilyesmit szlovák politikusoktól igen ritkán lehet hallani, ilyen forumon meg talán még soha. Szoszetrint elküldték a repedtsarkut oda ahova valo és az EU tagok vezetöit is, amikor nem merték még programra sem tüzni a kijevi mocsok témáját sem. Szégyelték magukat, hogy ilyen társaság gyült ott össze. Az iráni témát is szoba hozták, hol vannak a szankciok hol vannak az Irani trikok meg zászlok. Ukrajnában ha egy emberre is rádölt a klozetajto tema volt az EU parlamentben az teheráni iskola tele fiatal lányokkal találata még egy jegyzetet sem ért meg az EUnak.
smuggl3r
2026. március 10. 18:15
Kérdés a fidesz birkákhoz: tényleg elhiszitek, hogy Mészáros Lőrinc a saját erejéből lett Magyarország leggazdagabb embere?
