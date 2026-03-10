Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kiszelly zoltán jólértesült optimista trump ukrajna

Keresztes hadjárat az olajért – ez lesz Trump Ukrajnája? (VIDEÓ)

2026. március 10. 15:55

Ami az iráni vezetésnek egy venezuelai mintájú, gyors lefejezésének indult, az mára már tucatnyi országot érintő, körkörös háborúvá nőtte ki magát – szögezte le a Jólértesült Optimista friss adásában Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

2026. március 10. 15:55
null

Az iráni háborút kezdetben 3-4 naposra „saccolták”, ebből lett 4-5 hét, de akár hét hónapig is eltarthat – mondta el podcast-sorozatának legújabb részében Kiszelly Zoltán. Az elemző rávilágított: 

a háború napi egymilliárd dollárba kerül Amerikának, de az olajár is tükrözi a helyzetet, az 75 dollárról 90-re emelkedett, 

és ha nem születik megállapodás, akkor a hordónkénti 120 vagy akár 200 dollár sincsen túl messze. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Trump „keresztes hadjárata” a petrodollár megőrzéséért még csak most kezdődött – emelte ki –, az még nem látszik, hogy a „békeelnök” egy újabb vég nélküli háborút indított, vagy megtalálja azt a pontot, amikor „győztesen” tud kiszállni. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajnára Kiszelly Zoltán szerint most kevesebb figyelem irányul, 

és a magyar választási kampányban is a külpolitikai hírek dominálnak, amelyek felértékelik a bizos választás üzenetét.

A Jólértesült Optimista a Mandiner Kontextus-csatornáján itt, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Himiko
2026. március 10. 20:04
Hétköznap Tel Aviv-ban, fogyasszátok amíg nem törlik. .tiktok.com/@ridwanukasya/video/7615368258702609684
Válasz erre
0
0
borsos-2
2026. március 10. 19:39
Ha kiszámolják, hogy mibe került az USA-nak az uki náci horda támogatása, akkor fajlagosan jóval olcsóbb és nyereségesebb az Iráni kaland. Az uki kincseket a fifkás zsidó háromszor is eladta, Irán olaja viszont ott áll parlagon, csak be kell érte menni, mint Irakban tették.
Válasz erre
0
1
rasdi1
2026. március 10. 17:42
Egy hasonlóság lehet a kettő között: Az előre szándékozottnál jelentősebb, szélesebbkörű események lettek. Iránnál nem látom mögötte azt, ami Ukrajna esetében az USA (a "nyugat") volt. Irán nem egy "proxy" áldozat, mint Ukrajna, amelyet egy az USA-ban kiképzett, annak bábja vezet. (Még ha esetleg egy kissé "el is szabadult"). Annyi a hasonlóság mint a körte és a szamóca között gyümölcs-gyümölcs.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
•••
2026. március 10. 17:11 Szerkesztve
Ez a cikk tele van röhejes csúsztatásokkal, náci lózungokkal. "Az iráni háborút kezdetben 3-4 naposra „saccolták”, ebből lett 4-5 hét" Ez hazugság. A háború első napján Trump a háborút nagyjából egy hónaposra saccolta, de olvastam 1-2 hónapot is. "Trump „keresztes hadjárata” a petrodollár megőrzéséért" Aki szerint ennek a háborúnak ez az egyetlen oka, azt csak sajnálni tudom, mert olyan buta mint egy zsák szög. Ki se fogok térni az okok ismertetésére, mert aki vak akar maradni, az az is marad.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!