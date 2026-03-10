Keresztes hadjárat az olajért – ez lesz Trump Ukrajnája? (VIDEÓ)

„Halál, tűz és harag” – húszszor keményebb megtorlással fenyeget Trump, ha Irán ezt meglépi
Washington vörös vonalat húzott.
Ami az iráni vezetésnek egy venezuelai mintájú, gyors lefejezésének indult, az mára már tucatnyi országot érintő, körkörös háborúvá nőtte ki magát – szögezte le a Jólértesült Optimista friss adásában Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
Az iráni háborút kezdetben 3-4 naposra „saccolták”, ebből lett 4-5 hét, de akár hét hónapig is eltarthat – mondta el podcast-sorozatának legújabb részében Kiszelly Zoltán. Az elemző rávilágított:
a háború napi egymilliárd dollárba kerül Amerikának, de az olajár is tükrözi a helyzetet, az 75 dollárról 90-re emelkedett,
és ha nem születik megállapodás, akkor a hordónkénti 120 vagy akár 200 dollár sincsen túl messze.
Trump „keresztes hadjárata” a petrodollár megőrzéséért még csak most kezdődött – emelte ki –, az még nem látszik, hogy a „békeelnök” egy újabb vég nélküli háborút indított, vagy megtalálja azt a pontot, amikor „győztesen” tud kiszállni.
Ukrajnára Kiszelly Zoltán szerint most kevesebb figyelem irányul,
és a magyar választási kampányban is a külpolitikai hírek dominálnak, amelyek felértékelik a bizos választás üzenetét.
