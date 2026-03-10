Nemcsak az orosz támadások, de a korrupció is mélyíti az ukrán energiaválságot

Az elmúlt hetekben Oroszország intenzív támadásokat indított Ukrajna energiahálózata ellen, több száz csapást mérve a kritikus infrastruktúrára. A 2025–2026-os tél az egyik legnehezebb időszaknak bizonyult a háború kezdete óta, miközben az orosz erők rendszeresen célozták a hőerőműveket, alállomásokat és távvezetékeket, súlyos áram- és fűtéskimaradásokat okozva országszerte. Ukrajna legnagyobb energetikai vállalata, a DTEK erőfeszítései ellenére folyamatos a versenyfutás a rombolás és a helyreállítás között.

A cég a Foreign Policy-nek elmondta, több mint ezer munkás dolgozik azon, hogy a fővárosban, Kijevben visszaállítsák a fűtést, kiegészülve más régiókból érkezett kollégákkal és az Ukrán Vasutak dolgozóival. Minden új orosz támadás azonban visszavetette a munkát, végtelen körforgást teremtve: javítás, rombolás, újabb javítás. „Hatalmas mennyiségű munka van” – mondta Ihor, a DTEK egyik karbantartója. A brigádok túlterheltek, hosszabbított műszakokban, dermesztő hidegben dolgoznak. „Nagyon nehéz hidegben dolgozni, mind a gépeknek, mind az embereknek” – tette hozzá, kiemelve a szélsőséges körülmények közötti nehézségeket.