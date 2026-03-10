Ft
korrupciós botrány ukrajna

Nemcsak az orosz támadások, de a korrupció is mélyíti az ukrán energiaválságot

2026. március 10. 16:35

A korrupciós botrányok nem egyedi esetek, hanem egy rendszert alkotnak.

2026. március 10. 16:35
Az ukrajnai elektromos infrastruktúra szűk tartalékokon működik, a stratégiai gerincvezeték kiesése országos korlátozást hozhat.

Az elmúlt hetekben Oroszország intenzív támadásokat indított Ukrajna energiahálózata ellen, több száz csapást mérve a kritikus infrastruktúrára. A 2025–2026-os tél az egyik legnehezebb időszaknak bizonyult a háború kezdete óta, miközben az orosz erők rendszeresen célozták a hőerőműveket, alállomásokat és távvezetékeket, súlyos áram- és fűtéskimaradásokat okozva országszerte. Ukrajna legnagyobb energetikai vállalata, a DTEK erőfeszítései ellenére folyamatos a versenyfutás a rombolás és a helyreállítás között.

A cég a Foreign Policy-nek elmondta, több mint ezer munkás dolgozik azon, hogy a fővárosban, Kijevben visszaállítsák a fűtést, kiegészülve más régiókból érkezett kollégákkal és az Ukrán Vasutak dolgozóival. Minden új orosz támadás azonban visszavetette a munkát, végtelen körforgást teremtve: javítás, rombolás, újabb javítás. „Hatalmas mennyiségű munka van” – mondta Ihor, a DTEK egyik karbantartója. A brigádok túlterheltek, hosszabbított műszakokban, dermesztő hidegben dolgoznak. „Nagyon nehéz hidegben dolgozni, mind a gépeknek, mind az embereknek” – tette hozzá, kiemelve a szélsőséges körülmények közötti nehézségeket.

A fizikai romboláson túl az energiaszektor súlyos belső problémákkal is küzd: a korrupció tovább rontja a helyzetet.

Miközben a helyreállítási munkálatok zajlanak, az ágazat finanszírozásáért és védelméért felelős intézmények bizalmi válsággal néznek szembe. Tavaly novemberben az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) leleplezett egy nagyszabású korrupciós ügyet, az úgynevezett Midas műveletet. A nyomozás – amely 15 hónapig tartott, és több mint 1000 óra lehallgatást tartalmazott – feltárt egy kiterjedt rendszert, amelyben kenőpénzeket szedtek, és befolyásolni próbálták az állami tulajdonú energiacégeket, elsősorban az Energoatomot, Ukrajna legnagyobb villamosenergia-termelőjét.

A NABU szerint legalább 100 millió dollár értékű kenőpénzt mostak tisztára.

Az ügy középpontjában Timur Mindics üzletember áll, aki korábban Volodimir Zelenszkij közeli szövetségese és üzleti partnere volt (a Kvartal 95 stúdió társalapítója). Mindics Izraelbe menekült a vádemelés előtt, de a botrány nyomán több magas rangú tisztviselő lemondott, köztük German Galuscsenko, aki energiaügyi miniszterként, majd igazságügyi miniszterként dolgozott, valamint Szvetlana Grincsuk energiaügyi miniszter. Ennek ellenére a közvélemény felháborodása nem csitult. A vádak különösen érzékeny pillanatban robbantak ki: az emberek különösen dühösen reagáltak arra, hogy az energiaszektorra szánt forrásokat éppen a fűtési szezon kezdetén csalták el.

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet felmérése szerint az ukránok körülbelül 42 százaléka úgy véli, hogy a jelenlegi politikusok és köztisztviselők közül a békekötés után egy sem maradhat hatalmon.

„Az ukránok belefáradtak a háborúba és az energiaellátási zavarok és a korrupciós botrányok pedig csak rontanak a helyzeten” – mondta Anasztaszija Bezpalko, egy helyi korrupcióellenes szervezet ifjúsági aktivistája. Az aktivisták szerint az eset nem elszigetelt, hanem egy rendszerszintű probléma bizonyítéka, amelyet Ukrajnának meg kell oldania, ha valóban csatlakozni akar az Európai Unióhoz.

Nyitókép forrása: Roman PILIPEY / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 10. 16:50
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Válasz erre
1
0
macskusz-4
2026. március 10. 16:42
Az ún.ukrán nem racionális célokért harcol. Hanem magáért a harcért. Visszamaradott ösztönvilágú. Kompromisszumra képtelen. Észérvekre süket. Nem csak a Zelenszki. Azért harcol, mert a kompromisszum fogalma meghaladja az intelligenciaszintjét.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!