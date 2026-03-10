Eljött a nap, Zelenszkij és Von der Leyen üvölteni fognak: a parlament elfogadta az Ukrajnával kapcsolatos határozatot

Az Országgyűlés elfogadta az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetségének alakítását, valamint a veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot – írja az MTI. A képviselők 142 igen és 28 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett döntöttek a javaslat elfogadása mellett. A határozat arra hivatkozik, hogy az Európai Unió vezetői sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek miatt megnőtt az eszkaláció veszélyét, és egyre közelebbről Európát a háborúhoz – áll a szövegben.

A határozatban leszögezik: Magyarország ellenzi Ukrajna uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll és felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné. Ukrajna nem felel meg az uniós tagság kritériumainak, a javaslat kéri a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, Ukrajna uniós tagságát nem támogassa.