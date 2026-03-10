Ft
Eljött a nap, Zelenszkij és Von der Leyen üvölteni fognak: a parlament elfogadta az Ukrajnával kapcsolatos határozatot

2026. március 10. 14:27

A határozatra azért volt szükség, mert az Európai Unión belül egyre erősödnek azok a törekvések, amelyek az EU-t katonai szövetséggé alakítanák át.

2026. március 10. 14:27
Az Országgyűlés elfogadta az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetségének alakítását, valamint a veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot –  írja az MTI. A képviselők 142 igen és 28 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett döntöttek a javaslat elfogadása mellett. A határozat arra hivatkozik, hogy az Európai Unió vezetői sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek miatt megnőtt az eszkaláció veszélyét, és egyre közelebbről Európát a háborúhoz – áll a szövegben.  

A határozatban leszögezik: Magyarország ellenzi Ukrajna uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll és felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné. Ukrajna nem felel meg az uniós tagság kritériumainak, a javaslat kéri a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, Ukrajna uniós tagságát nem támogassa.  

A határozat arra is felszólítja a kormányt, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi törekvések támogatása érdekében, ne küldjön pénzt és fegyvereket Ukrajnába és tegyen meg mindent az ellen, hogy akár Magyarország, akár az Európai Unió belesodródjon az orosz-ukrán háborúba.  

Emlékeztet arra is: az EU a háború kitörése óta 193,3 milliárd euró támogatást nyújtott Ukrajnának, ami közel háromszorosa Magyarország 2004 óta kapott nettó uniós támogatásnak, kitérve arra is: az unió – Magyarország, Csehország és Szlovákia kimaradásával – további 90 milliárd euró hitelt nyújt Ukrajna részére. Ezt Ukrajna csak a háború utáni orosz jóvátétel esetén fizeti vissza.  

A határozat figyelmeztet arra, hogy: az EU következő hét költségvetéséből Ukrajna támogatása a 360 milliárd eurót is meghaladhatja, ehhez az Európai Bizottság tervezete a kohéziós forrásokat és agrártámogatásokat csökkenti. Ukrajna újjáépítési terve 800 milliárd dolláros igényt fogalmaz meg a következő évtizedben, további 700 milliárd dolláros igényt pedig katonai célokra.  

A tervfinanszírozás minden magyar család számára közel 1,4 millió forint terhet jelentene.

 A határozat üdvözli, hogy a kormány nemzeti petíció azt kéri, hogy ki a magyarok véleményét Ukrajna további háborús finanszírozásáról és arra kéri a kormányt, tegyen meg minden szükséges lépést az EU Ukrajna háborús támogatását célzó politikájának folytatása ellen; akadályozza meg, hogy a magyarok pénzét vagy a Magyarországnak járó uniós forrásokat Ukrajnába vigyék; valamint hogy ne fogadjon el a magyar gazdákat és gazdaságot megillető támogatás jelentős részét Ukrajnába küldő költségvetést.  

Az Európai Unión belül egyre erősödnek azok a törekvések, amelyek az EU-t katonai szövetséggé alakítanák át

 – emlékeztet a javaslatra, amely az ezen kezdeményezésekkel szembeni fellépésre szólítja fel a kormányt. A határozat értelmében az Országgyűlés elutasítja az EU intézményeinek gyakorlatát, amely az egyhangú döntéshozatal követelményének megkerülésére irányul. 

(MTI)

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

lemez
2026. március 10. 16:42
Tele a seggünk ukrajnával.4 éve napi szinten foglalkozik vele az unio nem az europai emberek jólétére törekszik.Elég takarodjanak.Ez nem a mi háborunk ukrajma akarta.
iphone-13
2026. március 10. 16:01
KÉT FASISZTA A KÉPEN
akitiosz
2026. március 10. 16:00
Kérni a kormánytól nem igényel jogszabályt. Azaz ennek a határozatnak semmiféle közjogi ereje nincsen.
masikhozzaszolo
2026. március 10. 15:58
Akkor teszik fel a belépésre a kérdést, ha már nem lesz szavazati jogunk. És kész, passz! Van jogunk az ukrán tranzitos orosz olajra? Van. És jön? Nem. Van jogunk a Janaf tranzitra hasonlóan? Van. És jön? Nem!
