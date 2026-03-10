Ft
olaszország európai tanács politico németország eu

Totális pánik Brüsszelben: elszabadultak az energiaárak, azonnali válságülést hívtak össze

2026. március 10. 11:48

Természetesen csak online, és nem kötelező jellegű az értekezlet.

2026. március 10. 11:48
null

A Politico arról számolt be, hogy az EU vezetői kedden egy csúcstalálkozót megelőző ülésre kaptak meghívást, amelynek középpontjában az energiaárak emelkedésének kezelése áll. 

A Németország, Belgium és Olaszország által szervezett találkozó videokonferencia formájában kerül megrendezésre, és célja, hogy megteremtse az alapot a március 19-én tartandó következő Európai Tanács üléséhez. A Politicónak nyilatkozó egyik diplomata szerint a keddi találkozón „tíznél több” uniós vezető vesz részt. 

Prioritás a kormányok számára, az energiaárak hirtelen emelkedése miatt az uniós vezetők minden eszközzel igyekeznek elkerülni a teljes körű válságot.

Az olaj hordónkénti ára hétfőn átlépte a 100 dolláros határt, miközben a Közel-Keleten – az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai által kiváltott – háború a második hetébe lépett.

Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság pénzügyminiszterei hétfőn tárgyalásokat folytattak, hogy összehangolják a stratégiai olajkészletek esetleges felszabadítását, és így elhárítsák a világgazdaságot megrázó inflációs sokk lehetőségét.

Németország, Belgium és Olaszország korábban is rendezett találkozót, hogy összehangolják álláspontjukat és meghatározzák a napirendet a februári, Alden Biesenben tartott Európai Tanács előtt, amelynek középpontjában a vállalkozásokra nehezedő bürokrácia csökkentése állt.

Az EU-vezetők csúcstalálkozója után Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy a márciusi ülésen cselekvési tervet fog előterjeszteni a blokk gazdaságának megerősítésére.

Nyitókép: ANDREW ALVAREZ / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
simakutya
2026. március 10. 14:18
Eredmények nélküli megbeszéléseknek nincs értelme ,esély sincs rá hogy megoldást találjanak ezek. Mondjanak le és adják át a kormányrudat a patriótáknak!
Válasz erre
1
0
lyon-v-2
2026. március 10. 14:09
Ez nem semmi sem.... Le kell szarják az energiaválságot, nincs sehol semmilyen probléma. Adjanak még továbbra is még több pénzt, paripát, fegyvert az ukrániai vezetésnek és vegyék fel őket így ahogyan vannak soron kívül a púnióba azért hogy még nagyobb maffiavezetés és káosz legyen, az összes többi tagjelöltet is szarják le vastagon, az meg senkit sem érdekeljen hogy vannak akik több mint 20 éve állnak a sorban a tagságért. Az orosz energia sem jó nekik ami itt van a seggünk alatt szó szerint és jöhetne szinte bármilyen mennyiségben megfizethető áron és igen stabil partneri alapon... Nem ez mind - mind nem kell, inkább megkerülve a földet a háromszoros - négyszeres áron és agyonfuvaroztatva, ki-be csomagolva tízszer sokkal jobb nekik és ez a valami. Hogyan lehet ez az agyhalott szarházi banda még mindig azokban székekben amikor a legegyszerűbb és leglogikusabb normális megoldás itt van szinte helyben ? Elképesztő !
Válasz erre
0
0
Csigorin
2026. március 10. 14:03
Kellett nektek gazdasagi haborut inditani Oroszorszag ellen...
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. március 10. 12:40
Van ország,amelyiknek 2-3 napra elegendő a gázkészlete, le fogják állítani vagy a lakossági fűtést, vagy az ipari felhasználást.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!