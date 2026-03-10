Totális pánik Brüsszelben: elszabadultak az energiaárak, azonnali válságülést hívtak össze

A Politico arról számolt be, hogy az EU vezetői kedden egy csúcstalálkozót megelőző ülésre kaptak meghívást, amelynek középpontjában az energiaárak emelkedésének kezelése áll.

A Németország, Belgium és Olaszország által szervezett találkozó videokonferencia formájában kerül megrendezésre, és célja, hogy megteremtse az alapot a március 19-én tartandó következő Európai Tanács üléséhez. A Politicónak nyilatkozó egyik diplomata szerint a keddi találkozón „tíznél több” uniós vezető vesz részt.