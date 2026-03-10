Nyíltan kimondták Ukrajnában: nincs sérült szakasza a Barátság vezetéknek (VIDEÓ)
Az ukrán tévében sem hisznek Zelenszkij narratívájában.
Természetesen csak online, és nem kötelező jellegű az értekezlet.
A Politico arról számolt be, hogy az EU vezetői kedden egy csúcstalálkozót megelőző ülésre kaptak meghívást, amelynek középpontjában az energiaárak emelkedésének kezelése áll.
A Németország, Belgium és Olaszország által szervezett találkozó videokonferencia formájában kerül megrendezésre, és célja, hogy megteremtse az alapot a március 19-én tartandó következő Európai Tanács üléséhez. A Politicónak nyilatkozó egyik diplomata szerint a keddi találkozón „tíznél több” uniós vezető vesz részt.
Prioritás a kormányok számára, az energiaárak hirtelen emelkedése miatt az uniós vezetők minden eszközzel igyekeznek elkerülni a teljes körű válságot.
Az olaj hordónkénti ára hétfőn átlépte a 100 dolláros határt, miközben a Közel-Keleten – az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai által kiváltott – háború a második hetébe lépett.
Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság pénzügyminiszterei hétfőn tárgyalásokat folytattak, hogy összehangolják a stratégiai olajkészletek esetleges felszabadítását, és így elhárítsák a világgazdaságot megrázó inflációs sokk lehetőségét.
Németország, Belgium és Olaszország korábban is rendezett találkozót, hogy összehangolják álláspontjukat és meghatározzák a napirendet a februári, Alden Biesenben tartott Európai Tanács előtt, amelynek középpontjában a vállalkozásokra nehezedő bürokrácia csökkentése állt.
Az EU-vezetők csúcstalálkozója után Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy a márciusi ülésen cselekvési tervet fog előterjeszteni a blokk gazdaságának megerősítésére.
Nyitókép: ANDREW ALVAREZ / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán tévében sem hisznek Zelenszkij narratívájában.