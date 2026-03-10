Döbbenetes számok: ezer forintos literenkénti ár jöhet Németországban, a benzinkutasok már rettegnek a dühös vásárlóktól

A rekordmagas árak mellett kedden az is reményt keltett, hogy a közel-keleti háború gyors lezárása esetén az árak csökkenhetnek.

A Brent nyersolaj és az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára reggel mintegy 11 százalékkal esett vissza, így hordónként 88,05, illetve 84,43 dollárra süllyedt. Mindez azt követően történt, hogy Donald Trump amerikai elnök kijelentette: az Irán elleni háborút „gyakorlatilag befejezettnek” tartja, és Washington a kezdeti négy-öt hetes becsléshez képest „nagyon előrehaladott” állapotban van.

A bizonytalanság ugyanakkor továbbra is fennáll. Herbert Rabl, a TIV szóvivője hangsúlyozta: Európában sehol sem emelkedtek olyan meredeken az üzemanyagárak az elmúlt héten, mint Németországban.

A benzinkutak az Ausztriában alkalmazott szabályozáshoz hasonló intézkedést sürgetnek. „A kormány bevezethetne egy olyan szabályt, mint Ausztriában, amely szerint a vállalatok naponta csak egyszer emelhetik az árakat, utána pedig már csak csökkenthetik azokat” – mondta a TIV szóvivője. „Ausztriában jelenleg csak 1,70 euró az üzemanyag ára.”