brent welt német benzinkút - üzemeltetők szövetsége üzemanyagárak üzemanyagár benzinkút

Döbbenetes számok: ezer forintos literenkénti ár jöhet Németországban, a benzinkutasok már rettegnek a dühös vásárlóktól

2026. március 10. 12:21

A közel-keleti konfliktus és az orosz olaj hiányában a német benzinkutak 2,50 euró vagy annál is magasabb üzemanyagárakra számítanak.

2026. március 10. 12:21
null

A Német Benzinkút-üzemeltetők Szövetsége (TIV) arra számít, hogy a több mint 100 dollárra emelkedő olajárat azonnal áthárítják az autósokra – számolt be róla a Welt

Attól tartok, hogy az olajcégek azonnal továbbhárítják a magas olajárakat, és még tovább emelik az üzemanyagárakat”

 – nyilatkozta Herbert Rabl, a TIV szóvivője a Rheinische Postnak. „Valószínűnek tűnik, hogy az olajcégek a német piacot használják fel arra, hogy felmérjék, meddig lehet elmenni: végső soron elképzelhető, hogy az árak elérik a 2,50 eurót, vagy akár még ennél is többet literenként.”

„A benzinkút-üzemeltetők nem részesülnek a kiugró nyereségből; nekik kell elviselniük a fogyasztók haragját, miközben literenként mindössze egy-két cent jutalékot kapnak az eladott üzemanyag után” – tette hozzá Rabl. „Ráadásul a magas árak rontják a közhangulatot, és visszavetik a bolti forgalmat is, pedig ez adja a bevételek nagyjából 60 százalékát.”

A rekordmagas árak mellett kedden az is reményt keltett, hogy a közel-keleti háború gyors lezárása esetén az árak csökkenhetnek.

A Brent nyersolaj és az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára reggel mintegy 11 százalékkal esett vissza, így hordónként 88,05, illetve 84,43 dollárra süllyedt. Mindez azt követően történt, hogy Donald Trump amerikai elnök kijelentette: az Irán elleni háborút „gyakorlatilag befejezettnek” tartja, és Washington a kezdeti négy-öt hetes becsléshez képest „nagyon előrehaladott” állapotban van.

A bizonytalanság ugyanakkor továbbra is fennáll. Herbert Rabl, a TIV szóvivője hangsúlyozta: Európában sehol sem emelkedtek olyan meredeken az üzemanyagárak az elmúlt héten, mint Németországban.

A benzinkutak az Ausztriában alkalmazott szabályozáshoz hasonló intézkedést sürgetnek. „A kormány bevezethetne egy olyan szabályt, mint Ausztriában, amely szerint a vállalatok naponta csak egyszer emelhetik az árakat, utána pedig már csak csökkenthetik azokat” – mondta a TIV szóvivője. „Ausztriában jelenleg csak 1,70 euró az üzemanyag ára.”

Lars Klingbeil pénzügyminiszter indokolatlannak tartja a jelenlegi üzemanyagár-emelkedést, és azt szeretné, ha a szövetségi kormány gyors intézkedéseket hozna.

Az SPD politikusa „illetlennek” nevezte a vállalatok ilyen helyzetben tanúsított magatartását, és „árspekulációról” beszélt. Konkrétan így fogalmazott: „Látjuk, hogy az árakat mesterségesen emelik, és a jelenlegi politikai helyzetet kihasználják a profit maximalizálása érdekében. Ezt elfogadhatatlannak tartom, és a politikusok nem maradhatnak tétlenek.” Mindez az ingázók, a kereskedők és a munkavállalók rovására történik.

A szövetségi pénzügyminiszter azt javasolta, hogy szigorítsák az olajcégekre vonatkozó átláthatósági követelményeket, hogy könnyebben bizonyítható legyen az árak manipulálása. Emellett azt is szorgalmazta, hogy az üzemanyagárakat naponta legfeljebb egyszer lehessen emelni.

Nyitókép: AFP

