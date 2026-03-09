Brüsszel, Kijev és a Tisza szövetsége hozta lépéskényszerbe a kormányt, másképp mi fizetnénk a számlát

Orbán Viktor: Védett árat vezet be a kormány a benzinre és a gázolajra
Az energiaárak emelkedése ellen minden magyar család és vállalkozás számára védett árat vezet be a kormány.
A Barátság zárva tartása is indokolttá teszi a védett árak bevezetését a benzinkutakon.
Indokolt, jó döntés a védett üzemanyagárak bevezetése az energiajogász szerint. Tóth Máté a Patrióta műsorában kiemelte, a globális olajár-robbanás és a Barátság kőolajvezeték elzárása idehaza is üzemanyagár-emelkedéshez vezet, éppen ezért nagyon fontos, hogy a magyar állam, mint gondoskodó állam beavatkozik a piaci árakba.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor hétfőn jelentette be, hogy a kormány védett árat vezet be éjféltől a benzinre és a gázolajra. A magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkezőknek
Tóth Máté az intézkedés bevezetésével kapcsolatban rámutatott, hogy a védett ár bevezetését a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása és a benzinturizmus megakadályozása teszi lehetővé. Az intézkedés válságintézkedés, vagyis a cél, hogy a következő hónapokban megvédje a magyar családokat és vállalkozásokat a megugró fogyasztói áraktól, ameddig a globális piac nem stabilizálódik.
Ezt is ajánljuk a témában
Az energiaárak emelkedése ellen minden magyar család és vállalkozás számára védett árat vezet be a kormány.
Tóth Máté keményen bírálta Magyar Pétert és pártját, amiért 480 forintos benzinárat kérnek számon a kormánytól. A szakember szerint ez nem más, mint hangulatkeltés, hiszen nincs semmilyen alapja sem egy árstop bevezetésének 480 forintos literenkénti árszabáson, ami rövid idő alatt súlyos üzemanyaghiányhoz vezetne.
Az energiajogász szerint ráadásul cinikus, hogy pont Magyar Péter követeli az alacsony benzinárat, miközben az elmúlt hetekben világossá vált, hogy a Tisza Párt szövetségre lépett Brüsszellel és Kijevvel, támogatva a Barátság kőolajvezeték zárva tartását immár másfél hónapja. A horvátokkal egyeztetve ráadásul azt is sikerült elérni, hogy az Adria kőolajvezetéken se engedjenek olcsó orosz kőolajat hazánkba a horvátok, noha ez a nemzetközi szerződések és az uniós szabályok szerint kötelességük lenne. Tóth Máté megjegyezte,
Magyarország és Oroszország között hosszútávú szerződés van érvényben, az ebben rögzített árképlet így védelmet nyújtana az elszabaduló világpiaci árakkal szemben is, miközben az Urals típusú kőolaj ára a globális pánik közepette is jóval alacsonyabb, mint a Brent ára.
Az energiajogász ismét hangsúlyozta, nem igaz, hogy Magyarországon lenne a legdrágább a régióban a tankolás, sőt, nálunk volt 2025-ben a legolcsóbb a literenkénti átlagár. A tévhitek eloszlatása érdekében ismét arra figyelmeztetett, hogy való igaz, a régió együtt áraz, ugyanakkor a régióban a Mol a domináns piaci szereplő, így a környező országokban is a Mol árszabása határozza meg a fogyasztói árakat.
Az orosz kőolaj kiesése tehát az egész térségben emeli az üzemanyagárakat, ha nem indul sürgősen újra a szállítás a Barátság vezetéken.
A szakértő szerint az Európai Uniónak ebben a világpiaci helyzetben és a saját, rossz döntéseinek tompítása érdekében is el kellene törölnie Oroszországgal szemben az energiaforrásokat érintő szankciókat.
A szakértő bírálta az Európai Uniót is. Megjegyezte,
Európa most azt mutatja be, hogyan kell rövid idő alatt földbe állítani a gazdaságot.
Felidézte, az elmúlt években az EU levált az olcsó olasz kőolajról és földgázról és pontosan azokra a beszerzési forrásokra állt át, amelyek most kiestek, beszűkültek. Nem véletlen, hogy
Németországban már átlépte a gázolaj ára a 800 forintot, 2 euró feletti árak vannak a benzinkutatok napok óta, ez pedig csak a kezdet.
Tóth Máté kitért rá, hogy Európa most, a válság első szakaszában nem csak a piaci sokk miatt robbanásszerűen megemelkedő nyersanyagárakkal néz szembe, hanem tényleges kínálathiány is fenyegeti, mivel a már korábban megrendelt LNG- és kőolajszállítmányok egy része is a 20-30 százalékkal magasabb árat kínáló ázsiai országokba kerül. Ez felhajtja az árakat és veszélyezteti az EU teljes iparát, valamint megágyaz egy újabb, súlyos inflációs hullámnak.
Tóth Máté a globális helyzetre kitérve arra hívta fel a figyelmet – ahogy korábbi elemzésünkben is részleteztük –, hogy az iráni konfliktus már most súlyos energiapiaci helyzetet idézett elő. Nem a Hormuzi-szoros lezárása és a szállítmányok feltartóztatása a legnagyobb probléma, mivel – szerinte – a hajózási útvonalat az Egyesült Államok gyorsan képes megtisztítani.
Az energiapiaci sokkot az okozza, hogy Irán az izraeli és amerikai bombázásokra válaszul kulcsfontosságú infrastruktúrát támadott: le kellett állítani Katar legnagyobb LNG-bázisát, Szaúd-Arábia legnagyobb kőolaj-finomítóját és Irak egyik legfontosabb kőolajmezőjén is fel kellett függeszteni a kitermelést. Így tehát a globális kínálat ténylegesen is beszűkül, mivel a javítási, újraindítású munkálatok hónapokig is eltarthatnak.
Első lépésben most még csak a várható hiányt árazza a piac, ugyanakkor ha tényleges kőolaj- és földgázhiány lesz például Európában, akkor a 2 eurós üzemanyagár csak a kezdet, beláthatatlan drágulással kellene a kontinensnek megküzdenie.
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb, az előzőnél is nagyobb energiaválság jöhet, ha nem rendeződik a közel-keleti helyzet.
A Brent kőolaj ára hétfőn elérte a 120 dollárt, több mint 20 dollárral meghaladva hordónként az orosz Urals árát. Az árrobbanáshoz vezető piaci pánik tehát duplájára emelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát, amelynek tovagyűrűző hatása végső soron a fogyasztói árakban is megjelenik rövidesen – figyelmeztetett Tóth Máté. Hozzátette: nem csak az áremelkedés, de egy átmeneti kínálathiány lehetősége is bizonytalanná teszi a jövőt, miközben a Európa továbbra sem hajlandó az olcsó és folyamatosan elérhető orosz energiahordozókhoz való visszatérésre.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Sameer Al-Doumy/AFP