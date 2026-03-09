Brüsszel, Kijev és a Tisza szövetsége hozta lépéskényszerbe a kormányt, másképp mi fizetnénk a számlát

Indokolt, jó döntés a védett üzemanyagárak bevezetése az energiajogász szerint. Tóth Máté a Patrióta műsorában kiemelte, a globális olajár-robbanás és a Barátság kőolajvezeték elzárása idehaza is üzemanyagár-emelkedéshez vezet, éppen ezért nagyon fontos, hogy a magyar állam, mint gondoskodó állam beavatkozik a piaci árakba.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor hétfőn jelentette be, hogy a kormány védett árat vezet be éjféltől a benzinre és a gázolajra. A magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkezőknek