TikTok-videókban Orbán Viktor megölésével fenyegetőzött egy bölcskei férfi, felfüggesztett börtönbüntetést kapott (VIDEÓ)

Nem jogerősen egy év kilenc hónap – két év két hónap próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte a Szekszárdi Törvényszék azt a bölcskei férfit, aki a TikTokon a miniszterelnök megölésével fenyegetőzött, írja a Teol.

A vádlott 2025. június 10-én bölcskei otthonában az édesapja tulajdonában lévő, de általa használt telefonnal két videót is készített, amelyekben a kormányfő meggyilkolásáról beszélt. Egy lakossági bejelentés után a rendőrök a férfi otthonában informatikai eszközöket és egy kovácsoltvas kardot is lefoglaltak. A bíróság emberölés előkészülete miatt találta bűnösnek a férfit, ám az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezett.