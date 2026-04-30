Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Egy bukott ellenzéki párthoz képest az érkező kormánypárt vagy kormánypártok sokkal érdekesebbek. Sőt, ha olyan kormánypártról beszélünk, mint a Tisza, amely két éve még nem is létezett, még nagyobb az elvárás arra nézve, hogy többet tudjunk meg a győztesekről. A józan ész talaján állva minél többet szeretnénk megtudni az eddig nem ismert képviselőkről, az eddig kevésbé ismert miniszterjelöltekről. Elveket, irányokat, konkrét terveket szeretnénk hallani a leendő kormánypárttól, de ezzel egyelőre nem kényeztetnek el minket a szereplők.

Miért Orbán Viktorról beszélnek?

Ráadásul miután 16 év után vesztett egy kormánypárt, azt várnánk, hogy az újonnan érkezők iránti figyelem meghatványozódjon. Ez a várakozás azonban egyelőre nem teljesült. Sőt! Április 12-e óta jószerével többet hallhattunk és olvashattunk a Fideszben várható történésekről és Orbán Viktorról, mint arról, hogyan próbál majd kormányozni a Tisza Párt.

Hetek óta politikai elemzők és vezető sajtóorgánumok arról spekulálnak, mi lesz Orbán Viktorral, mi lesz a Fidesszel, mi lesz a képviselőkkel, mi lesz az ellenzékkel.

Ezek legitim dolgok. Mivel Magyarországon még van szólás- és véleményszabadság, így a politikai kérdésekről mindenki azt beszélhet, amit akar.