Megkezdődött a tiszavirágzás – érkeznek a lélegzetelállító felvételek (VIDEÓK)

Pánik a Tiszánál? Megbukott a Sulyok-terv, egymásnak eshettek a kormányban
Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
Szakértők szerint a leglátványosabb időszak még hátra van.
Elkezdődött a tiszavirágzás Tiszafürednél. A kérészek tömeges rajzása minden évben különleges látváy, szabáloysan életre kelti a folyót és környékét – írta a szoljon.hu.
Mint írták, a rajzás ezúttal a Kis-Tiszán indult el, amely a Tisza-tó vízrendszeréhez tartozó nyugodtabb mellékág. A cikkben kiemelték,hogy
a tiszavirágzás leglátványosabb pillanatai általában a kora esti órákban figyelhetőek meg.
A következő napokban is érdemes tehát a partról figyelni, hiszen a leglátványosabb időszak még hátravan – hívta fel a figyelmet a rövid összeállításban a szoljon.hu.
A MetFigyelő Facebook-oldalán több videót is megosztottak, melyeken az látható, hogy június 7-én, vasárnap már Szolnoknál és Tiszakécskénél is járták a kérészek a táncukat.
A felvételeket alább tekintheti meg:
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Mint ismert, hazánk egyik védett rovarfaja a tiszavirág (Palingenia longicauda). A rovar azért kel ki három év lárvaállapot után, hogy szaporodjon és utána szinte azonnal elpusztul. A kis élőlények igen érzékenyek a vizek tisztaságára, Európából a tiszavirág szinte teljesen eltűnt már. Ezért is fontos, hogy megtegyenek mindent azért, hogy Magyarországon továbbra is fennmaradjon ez a ritka kérészfaj. A jogszabály a tiszavirág egyedenkénti természetvédelmi értékét 10 ezer forintban állapította meg.
A Tiszavirágzás nevű nyilvános Facebook-csoportban megannyi fotót is megosztottak, ezekből készült galériánkat lent nézheti meg:
Nyitókép: Facebook