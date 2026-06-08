Megkezdődött a tiszavirágzás – érkeznek a lélegzetelállító felvételek (VIDEÓK)

Elkezdődött a tiszavirágzás Tiszafürednél. A kérészek tömeges rajzása minden évben különleges látváy, szabáloysan életre kelti a folyót és környékét – írta a szoljon.hu.

Mint írták, a rajzás ezúttal a Kis-Tiszán indult el, amely a Tisza-tó vízrendszeréhez tartozó nyugodtabb mellékág. A cikkben kiemelték,hogy