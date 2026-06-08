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nyár szolnok tiszavirágzás jelenség felvétel

Megkezdődött a tiszavirágzás – érkeznek a lélegzetelállító felvételek (VIDEÓK)

2026. június 08. 16:16

Szakértők szerint a leglátványosabb időszak még hátra van.

2026. június 08. 16:16
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Elkezdődött a tiszavirágzás Tiszafürednél. A kérészek tömeges rajzása minden évben különleges látváy, szabáloysan életre kelti a folyót és környékét – írta a szoljon.hu.

Mint írták, a rajzás ezúttal a Kis-Tiszán indult el, amely a Tisza-tó vízrendszeréhez tartozó nyugodtabb mellékág. A cikkben kiemelték,hogy 

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a tiszavirágzás leglátványosabb pillanatai általában a kora esti órákban figyelhetőek meg.

A következő napokban is érdemes tehát a partról figyelni, hiszen a leglátványosabb időszak még hátravan – hívta fel a figyelmet a rövid összeállításban a szoljon.hu.

A MetFigyelő Facebook-oldalán több videót is megosztottak, melyeken az látható, hogy június 7-én, vasárnap már Szolnoknál és Tiszakécskénél is járták a kérészek a táncukat. 

A felvételeket alább tekintheti meg:

***

Mint ismert, hazánk egyik védett rovarfaja a tiszavirág (Palingenia longicauda). A rovar azért kel ki három év lárvaállapot után, hogy szaporodjon és utána szinte azonnal elpusztul. A kis élőlények igen érzékenyek a vizek tisztaságára, Európából a tiszavirág szinte teljesen eltűnt már. Ezért is fontos, hogy megtegyenek mindent azért, hogy Magyarországon továbbra is fennmaradjon ez a ritka kérészfaj.  A jogszabály a tiszavirág egyedenkénti természetvédelmi értékét 10 ezer forintban állapította meg. 

A Tiszavirágzás nevű nyilvános Facebook-csoportban megannyi fotót is megosztottak, ezekből készült galériánkat lent nézheti meg:

Már járják táncukat a kérészek a Tiszán

Már járják táncukat a kérészek a Tiszán

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 1 komment

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néhai Ch.Pilot
2026. június 08. 17:21
Megkezdődött a tiszavirágzás! A kormányzásuk is csak eddig tartson!
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