Fenntartható repülőüzemanyag nélkül a repülés zöld átállása megrekedt

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A globális légiközlekedési ágazat vezetői egyre nyíltabban ismerik el, hogy a 2050-re kitűzött nettó zéró kibocsátási cél a jelenlegi technológiai, üzemanyagpiaci és szabályozási feltételek mellett valószínűleg nem teljesíthető.
A légiközlekedési ágazat egyik legfontosabb klímavállalása, vagyis a nettó szén-dioxid-kibocsátás 2050-ig történő megszüntetése egyre kevésbé tűnik elérhetőnek.
A célt a világ légitársaságai 2021-ben fogadták el, miközben több országban, köztük az Egyesült Királyságban is hasonló vállalások jelentek meg már 2020-ban.
Willie Walsh, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség, a IATA főigazgatója a szervezet riói éves csúcstalálkozóján azonban már arról beszélt, hogy
a remény gyorsan fogy, ezért sürgős párbeszédre lenne szükség egy valóban reális új menetrendről.
Walsh szerint a kudarc veszélyéért nem kizárólag a légitársaságokat lehet felelőssé tenni, mivel az iparág dekarbonizációs terveinek jelentős része olyan feltételektől függ, amelyekre a légicégeknek csak korlátozott befolyásuk van.
A IATA vezetője szerint a kormányzati tétlenség aláássa a Corsia működését, a fenntartható üzemanyagok termelése pedig messze elmarad attól a pályától, amely a 2050-es célhoz szükséges lenne.
A helyzetet tovább rontja, hogy a kormányok 2030-ra már 5 százalékos kibocsátáscsökkentést várnának a fenntartható üzemanyagok használatától, miközben Walsh szerint jelenleg nincs olyan út, amely ezt az eredményt belátható módon biztosítaná.
A volt British Airways-vezér a The Guardiannek később azt mondta, a légitársaságok továbbra is azt teszik, amit vállaltak, de egyedül nem tudják elérni a 2050-es nettó zéró célt.
Külön bírálta a repülőgépgyártókat az új, hatékonyabb gépek késedelmes szállítása miatt, a kormányokat a légiforgalmi irányítási rendszerek reformjának elmaradásáért, valamint az üzemanyagipart, amely szerinte nem teljesíti a fenntartható üzemanyagok rendelkezésre bocsátására tett ígéreteit.
A beismerés aligha lepi meg a környezetvédő szervezeteket,
amelyek régóta zöldre festésként kezelik a repülés fenntarthatóvá tételéről szóló iparági ígéreteket, különösen akkor, amikor a légi forgalom bővítése továbbra is napirenden van.
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Az antiszemita uszítás csak a jéghegy csúcsa, ugyanis terrorszervezetben való részvétellel is megvádolták.
Nyitókép: Mateusz Wlodarczyk / AFP