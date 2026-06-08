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nemzetközi légi szállítási szövetség üzemanyag légitársaság fenntartható

Fenntartható repülőüzemanyag nélkül a repülés zöld átállása megrekedt

2026. június 08. 17:42

A globális légiközlekedési ágazat vezetői egyre nyíltabban ismerik el, hogy a 2050-re kitűzött nettó zéró kibocsátási cél a jelenlegi technológiai, üzemanyagpiaci és szabályozási feltételek mellett valószínűleg nem teljesíthető.

2026. június 08. 17:42
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A légiközlekedési ágazat egyik legfontosabb klímavállalása, vagyis a nettó szén-dioxid-kibocsátás 2050-ig történő megszüntetése egyre kevésbé tűnik elérhetőnek. 

A célt a világ légitársaságai 2021-ben fogadták el, miközben több országban, köztük az Egyesült Királyságban is hasonló vállalások jelentek meg már 2020-ban. 

Willie Walsh, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség, a IATA főigazgatója a szervezet riói éves csúcstalálkozóján azonban már arról beszélt, hogy 

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a remény gyorsan fogy, ezért sürgős párbeszédre lenne szükség egy valóban reális új menetrendről.

Walsh szerint a kudarc veszélyéért nem kizárólag a légitársaságokat lehet felelőssé tenni, mivel az iparág dekarbonizációs terveinek jelentős része olyan feltételektől függ, amelyekre a légicégeknek csak korlátozott befolyásuk van. 

A IATA vezetője szerint a kormányzati tétlenség aláássa a Corsia működését, a fenntartható üzemanyagok termelése pedig messze elmarad attól a pályától, amely a 2050-es célhoz szükséges lenne. 

A helyzetet tovább rontja, hogy a kormányok 2030-ra már 5 százalékos kibocsátáscsökkentést várnának a fenntartható üzemanyagok használatától, miközben Walsh szerint jelenleg nincs olyan út, amely ezt az eredményt belátható módon biztosítaná. 

A volt British Airways-vezér a The Guardiannek később azt mondta, a légitársaságok továbbra is azt teszik, amit vállaltak, de egyedül nem tudják elérni a 2050-es nettó zéró célt. 

Külön bírálta a repülőgépgyártókat az új, hatékonyabb gépek késedelmes szállítása miatt, a kormányokat a légiforgalmi irányítási rendszerek reformjának elmaradásáért, valamint az üzemanyagipart, amely szerinte nem teljesíti a fenntartható üzemanyagok rendelkezésre bocsátására tett ígéreteit.

A beismerés aligha lepi meg a környezetvédő szervezeteket,

amelyek régóta zöldre festésként kezelik a repülés fenntarthatóvá tételéről szóló iparági ígéreteket, különösen akkor, amikor a légi forgalom bővítése továbbra is napirenden van. 

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Nyitókép: Mateusz Wlodarczyk / AFP

Összesen 5 komment

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sanya55-2
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2026. június 08. 18:07 Szerkesztve
Zöldre kell színezni a kerozint, nem egy nagy durranás
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0
0
Canadian
2026. június 08. 17:54
A "zöld átállás" nevű iszonyatos méretű csalás nem más, mint a legújabb kommunista utópia, és pontosan úgy fog végződni, mint az előző: gazdasági összeomlás, társadalmi káosz, fájdalmas, hosszú kilábalás.
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1
0
Galerida
2026. június 08. 17:48
Ezeket a "fenntarthatókat" ki kellene tenni egy szigetre fél évre, hogy bizonyíthassanak!
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2
0
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