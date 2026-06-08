Fenntartható repülőüzemanyag nélkül a repülés zöld átállása megrekedt

A helyzetet tovább rontja, hogy a kormányok 2030-ra már 5 százalékos kibocsátáscsökkentést várnának a fenntartható üzemanyagok használatától, miközben Walsh szerint jelenleg nincs olyan út, amely ezt az eredményt belátható módon biztosítaná.

A volt British Airways-vezér a The Guardiannek később azt mondta, a légitársaságok továbbra is azt teszik, amit vállaltak, de egyedül nem tudják elérni a 2050-es nettó zéró célt.

Külön bírálta a repülőgépgyártókat az új, hatékonyabb gépek késedelmes szállítása miatt, a kormányokat a légiforgalmi irányítási rendszerek reformjának elmaradásáért, valamint az üzemanyagipart, amely szerinte nem teljesíti a fenntartható üzemanyagok rendelkezésre bocsátására tett ígéreteit.