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Tolvajok a levegőben – fosztogatók ellen küzdenek a Swiss járatain

2026. július 16. 16:12

A svájci légitársaság óvintézkedéseket vezetett be a Zürich–Hongkong útvonalon, miután az elmúlt hónapokban többször több alkalommal tűntek el értéktárgyak az utasok kézipoggyászaiból.

2026. július 16. 16:12
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A Swiss közlése szerint az esetek általában az éjszakai repülések során fordultak el, amikor a fedélzeten teljesen sötét van, és az utazók nagy része alszik – számolt be róla az Aerotelegraph.

A légitársaság pontos adatokkal nem szolgált a lopások számát illetően, de kiemelték, 

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hogy a járatok mennyiségéhez képest ez elenyésző. 

Ennek ellenére bevezették a szükséges megelőző intézkedéseket; a személyzet a hangosbemondón keresztül figyelmezteti a fedélzeten tartózkodókat, hogy értékeiket ne hagyják a fej feletti tárolókban, inkább tartsák végig maguknál, a légiutas-kísérők személyes tárgyait pedig zárható rekeszekben kell elhelyezni.

Amennyiben mégis lopásról érkezne bejelentés, a Swiss értesíti a célállomás hatóságait, hogy a leszállás után megtörténjen a szükséges kivizsgálás, illetve a gyanúsítottakkal szembeni intézkedések.

 

Nyitókép: Wikipédia

 

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
loc-zol
2026. július 16. 18:14
Vadhajtások: 2026/07/16/fordulat-az-eddig-orbanista-mandiner-foszerkeszto-helyettese-szerint-orban-viktor-rosszul-kormanyzott Ezek után olvassanak titeket a tiszás prolik.
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1
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Polly_neni
2026. július 16. 17:37
Pronyósodik a Swissair... is!
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1
0
auditorium
2026. július 16. 17:08
Egyszer láttam ilyen tolvajt a repülőn. Még fel lehetett állni, tehát landolás előtt egy nő felállt és nagyon keresgélt a csomagtartóban lévő pakkok között. De biztosra mehetett, mert az egyiket kinyitotta és valamit kivett belőle. Az utasok persze nem tudták, kié a hátizsák és mit vett ki belőle. Ez csak később derült ki, amikor már kiszállásnál a tulajdonos házaspár észrevette, hiányzik a tárca, amiben több ezer euró volt. Azonnal jelentette a személyzetnek, ők hivták a helyi rendőrséget, a gyanusitottat elvezették a rep.téren. A pénz meglett.
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0
0
Canadian
2026. július 16. 16:24
A tolvajok nem a levegőben vannak, hanem a repülőtereken. Telerakták a munkahelyeket becstelen muszlimokkal és afrikai félállatokkal, ennél fogva elszabadult a bűnözés.
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3
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