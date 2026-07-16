Tolvajok a levegőben – fosztogatók ellen küzdenek a Swiss járatain

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A svájci légitársaság óvintézkedéseket vezetett be a Zürich–Hongkong útvonalon, miután az elmúlt hónapokban többször több alkalommal tűntek el értéktárgyak az utasok kézipoggyászaiból.
A Swiss közlése szerint az esetek általában az éjszakai repülések során fordultak el, amikor a fedélzeten teljesen sötét van, és az utazók nagy része alszik – számolt be róla az Aerotelegraph.
A légitársaság pontos adatokkal nem szolgált a lopások számát illetően, de kiemelték,
hogy a járatok mennyiségéhez képest ez elenyésző.
Ennek ellenére bevezették a szükséges megelőző intézkedéseket; a személyzet a hangosbemondón keresztül figyelmezteti a fedélzeten tartózkodókat, hogy értékeiket ne hagyják a fej feletti tárolókban, inkább tartsák végig maguknál, a légiutas-kísérők személyes tárgyait pedig zárható rekeszekben kell elhelyezni.
Amennyiben mégis lopásról érkezne bejelentés, a Swiss értesíti a célállomás hatóságait, hogy a leszállás után megtörténjen a szükséges kivizsgálás, illetve a gyanúsítottakkal szembeni intézkedések.
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