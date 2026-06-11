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wizz air okosutas légitársaság

Visszatérítik a jogtalan csomagbüntetéseket a Wizz Airnél – tisztázták a fotózás szabályait

2026. június 11. 08:58

Új irányt jelez a légitársaság a poggyászviták kezelésében.

2026. június 11. 08:58
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A Wizz Air reagált a kézipoggyászok ellenőrzésével kapcsolatos kritikákra, és közölte: az utasoknak joguk van lefotózni a csomagjukat, ha vitatják a kiszabott pótdíjat. A képek bizonyítékként is felhasználhatók a reklamációs folyamatban, és a jogtalanul felszámított büntetések visszatérítését a légitársaság elismeri – írja az okosutas.hu

A vállalat hangsúlyozta, hogy nincs olyan előírás, miszerint a bőröndnek „bele kell esnie” a méretellenőrző keretbe. A szabály szerint a csomagnak a kerekekkel és fogantyúval együtt kell beleférnie az úgynevezett sizerbe, és csak a keretből egyértelműen kilógó poggyászok után járhat pótdíj.

A Wizz Air szerint a vitatott esetek a külső földi kiszolgáló partnerek ellenőrzési gyakorlatához köthetők, amelyeket a légitársaság kivizsgál. A társaság jelezte: amennyiben szabálytalanságot találnak, egyeztetnek a partnerekkel a helyes eljárásrendről, és elnézést kérnek az érintett utasoktól.

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Nyitókép: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / NurPhoto via AFP

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