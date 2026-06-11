Visszatérítik a jogtalan csomagbüntetéseket a Wizz Airnél – tisztázták a fotózás szabályait

A Wizz Air reagált a kézipoggyászok ellenőrzésével kapcsolatos kritikákra, és közölte: az utasoknak joguk van lefotózni a csomagjukat, ha vitatják a kiszabott pótdíjat. A képek bizonyítékként is felhasználhatók a reklamációs folyamatban, és a jogtalanul felszámított büntetések visszatérítését a légitársaság elismeri – írja az okosutas.hu.

A vállalat hangsúlyozta, hogy nincs olyan előírás, miszerint a bőröndnek „bele kell esnie” a méretellenőrző keretbe. A szabály szerint a csomagnak a kerekekkel és fogantyúval együtt kell beleférnie az úgynevezett sizerbe, és csak a keretből egyértelműen kilógó poggyászok után járhat pótdíj.