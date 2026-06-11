Visszatérítik a jogtalan csomagbüntetéseket a Wizz Airnél – tisztázták a fotózás szabályait

Komoly döntést hozott a Wizz Air: ezzel utasítaná maga mögé legnagyobb riválisát
A magyar légitársaság lépett, a Ryan Air vezetője szkeptikus.
Új irányt jelez a légitársaság a poggyászviták kezelésében.
A Wizz Air reagált a kézipoggyászok ellenőrzésével kapcsolatos kritikákra, és közölte: az utasoknak joguk van lefotózni a csomagjukat, ha vitatják a kiszabott pótdíjat. A képek bizonyítékként is felhasználhatók a reklamációs folyamatban, és a jogtalanul felszámított büntetések visszatérítését a légitársaság elismeri – írja az okosutas.hu.
A vállalat hangsúlyozta, hogy nincs olyan előírás, miszerint a bőröndnek „bele kell esnie” a méretellenőrző keretbe. A szabály szerint a csomagnak a kerekekkel és fogantyúval együtt kell beleférnie az úgynevezett sizerbe, és csak a keretből egyértelműen kilógó poggyászok után járhat pótdíj.
A Wizz Air szerint a vitatott esetek a külső földi kiszolgáló partnerek ellenőrzési gyakorlatához köthetők, amelyeket a légitársaság kivizsgál. A társaság jelezte: amennyiben szabálytalanságot találnak, egyeztetnek a partnerekkel a helyes eljárásrendről, és elnézést kérnek az érintett utasoktól.
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Nyitókép: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / NurPhoto via AFP