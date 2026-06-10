Komoly döntést hozott a Wizz Air: ezzel utasítaná maga mögé legnagyobb riválisát

Hazugságok, balhék és bukás: miért pózolt Magyar Péter a volt brit kormányfő könyvével?
Valós üzenetet látunk vagy a filmszínház újabb fejezetét? Kovács András írása.
A magyar légitársaság lépett, a Ryan Air vezetője szkeptikus.
A Wizz Air 2027-től Starlink-alapú, nagy sebességű internetet vezet be flottáján, amely jelenleg 244 Airbus repülőgépből áll – írja a Corriere della Sera.
A szolgáltatás fizetős lesz, a részleteket később közlik.
Ian Malin, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója szerint céljuk az elérhető ár és megbízható kapcsolat biztosítása az ultra low cost modell mellett is.
Ezzel szemben Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója nem tartja indokoltnak hasonló szolgáltatás bevezetését rövid járatokon.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép forrása: MTI/Illyés Tibor
***