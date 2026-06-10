Komoly döntést hozott a Wizz Air: ezzel utasítaná maga mögé legnagyobb riválisát

A Wizz Air 2027-től Starlink-alapú, nagy sebességű internetet vezet be flottáján, amely jelenleg 244 Airbus repülőgépből áll – írja a Corriere della Sera.

A szolgáltatás fizetős lesz, a részleteket később közlik.

Ian Malin, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója szerint céljuk az elérhető ár és megbízható kapcsolat biztosítása az ultra low cost modell mellett is.