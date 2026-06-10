Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
06. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
ryanair wizz air airbus starlink

Komoly döntést hozott a Wizz Air: ezzel utasítaná maga mögé legnagyobb riválisát

2026. június 10. 11:23

A magyar légitársaság lépett, a Ryan Air vezetője szkeptikus.

2026. június 10. 11:23
null

A Wizz Air 2027-től Starlink-alapú, nagy sebességű internetet vezet be flottáján, amely jelenleg 244 Airbus repülőgépből áll – írja a Corriere della Sera.

A szolgáltatás fizetős lesz, a részleteket később közlik.

Ian Malin, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója szerint céljuk az elérhető ár és megbízható kapcsolat biztosítása az ultra low cost modell mellett is.

Ezzel szemben Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója nem tartja indokoltnak hasonló szolgáltatás bevezetését rövid járatokon.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép forrása: MTI/Illyés Tibor

***

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szemlelo-2
2026. június 10. 14:13
A repülős internet pénzbe kerül, nem olcsó. Érdekes kérdés, hogy egy rövid idejű, fapados járaton ki fizet ezért? Nyilván lesz egy-kettő, de ezért az összes repülőt felszerelni nem látszik kifizetődőnek. De hát Váradi jobban tudja...
Válasz erre
0
0
esvany-0
2026. június 10. 11:55
Eddig az volt a mantra, hogy a rádiós eszközöket le kell kapcsolni (repülőgép módba kell kapcsolni), mert zavarják a biztonságos kommunikációt, vagy a repülőgép műszereit. PÉNZÉRT már nem zavarják?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!