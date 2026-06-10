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u145 airbus honvédség helikopter pilóta

Pilóta nélküli csúcsgép készül a Magyar Honvédségnél is szolgáló helikopterből (FOTÓ)

2026. június 10. 07:14

A jármű autonóm működéssel, nagyobb teherbírással és rendkívül alacsony zajkibocsátással állhat hadrendbe a következő évtized elején.

2026. június 10. 07:14
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Jelentős lépést tett az autonóm légi járművek fejlesztése felé az Airbus Helicopters, amely a berlini ILA szakkiállításon mutatta be a Magyar Légierőnél is szolgáló H145M típusú helikopter pilóta nélküli változatát – írta meg a Világgazdaság.

Az U145 névre keresztelt verzióval teljessé válik az Airbus pilóta nélküli eszközeinek kínálata, miközben a vállalat tovább erősítheti európai pozícióját a többfeladatos UAS-rendszerek piacán.

Az Airbus Magyarország közlése szerint a típus szűzrepülésére, amelyben még pilóta is részt vesz, akár még az év végéig sor kerülhet, a hadrendbe állítás pedig a következő évtized elején várható. Az U145 a H145 bevált alapjaira épül, de már autonóm működésre készítik fel.

Az U145 a H145-ös helikopterünk autonóm, pilóta nélküli változata, amely megtartja a H145 bevált sárkányszerkezetét, teljesítményét és hasznos terhelhetőségét – mondta Matthieu Louvot, az Airbus Helicopters vezérigazgatója. – Az U145 többfeladatos UAS-képességeinek fejlesztéséhez piacvezető partnerekkel fogunk együttműködni, hogy tovább bővítsük az európai UAS-ökoszisztémát” – tette hozzá.

A H145 a Cabri G2-ből származtatott VSR700 után a második helikopter, amelyet az Airbus pilóta nélküli változatúvá alakít át. Az U145 speciális szenzorrendszert és teljes autonómiát biztosító mesterséges intelligenciát kap, a pilótás H145-höz képest pedig nem lesz fizikai pilótafülkéje. A nagyobb terhelhetőség érdekében olyan módosításokat építenek be, mint az integrált orrajtó lehajtható rakodóasztallal, valamint a dedikált teherhordó padlózat.

A 3800 kilogrammos maximális felszállótömegű U145-öt univerzális felhasználásra tervezik, ezért polgári és katonai célokra egyaránt alkalmazható lesz. 

Moduláris kialakítása miatt szerepet kaphat a katasztrófavédelemben, a nagy kapacitású teherszállításban, a tűzoltásban, a fegyveres felderítésben, a megfigyelésben, sőt akár drónanyahajóként is bevethető. A H145 családba tartozó helikopterekből világszerte több mint 1000 teljesít szolgálatot katonai és polgári küldetésekben, közülük 19 a Magyar Honvédség kötelékében repül.

A teljes flotta összesített repült óraszáma meghaladja a 8,5 milliót. A típust két Safran Arriel 2E hajtómű működteti, amelyeket digitális hajtómű-szabályozó vezérel. A H145 különösen alacsony zajkibocsátása miatt kategóriája legcsendesebb helikopterének számít, miközben szén-dioxid-kibocsátása is a legalacsonyabb a versenytársak között.

Nyitókép forrása: Airbus Magyarország

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Összesen 1 komment

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buktoragyufaarus
2026. június 10. 07:19
Pilóta nélküli.Nincs is annál biztonságosabb.😜
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