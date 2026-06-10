Pilóta nélküli csúcsgép készül a Magyar Honvédségnél is szolgáló helikopterből (FOTÓ)

Moduláris kialakítása miatt szerepet kaphat a katasztrófavédelemben, a nagy kapacitású teherszállításban, a tűzoltásban, a fegyveres felderítésben, a megfigyelésben, sőt akár drónanyahajóként is bevethető. A H145 családba tartozó helikopterekből világszerte több mint 1000 teljesít szolgálatot katonai és polgári küldetésekben, közülük 19 a Magyar Honvédség kötelékében repül.
A teljes flotta összesített repült óraszáma meghaladja a 8,5 milliót. A típust két Safran Arriel 2E hajtómű működteti, amelyeket digitális hajtómű-szabályozó vezérel. A H145 különösen alacsony zajkibocsátása miatt kategóriája legcsendesebb helikopterének számít, miközben szén-dioxid-kibocsátása is a legalacsonyabb a versenytársak között.
Nyitókép forrása: Airbus Magyarország