Pilóta nélküli csúcsgép készül a Magyar Honvédségnél is szolgáló helikopterből (FOTÓ)

Jelentős lépést tett az autonóm légi járművek fejlesztése felé az Airbus Helicopters, amely a berlini ILA szakkiállításon mutatta be a Magyar Légierőnél is szolgáló H145M típusú helikopter pilóta nélküli változatát – írta meg a Világgazdaság.

Az U145 névre keresztelt verzióval teljessé válik az Airbus pilóta nélküli eszközeinek kínálata, miközben a vállalat tovább erősítheti európai pozícióját a többfeladatos UAS-rendszerek piacán.

Az Airbus Magyarország közlése szerint a típus szűzrepülésére, amelyben még pilóta is részt vesz, akár még az év végéig sor kerülhet, a hadrendbe állítás pedig a következő évtized elején várható. Az U145 a H145 bevált alapjaira épül, de már autonóm működésre készítik fel.