Hírkereső-ügy: így nem lett világbotrány a jobboldal cenzúrázásából

Hogy mi is kell egy jó médiabotrányhoz? Hát, kérem, két dolog: normasértés – tehát valami olyasmi, ami az egész közösség integritását megsebzi – és nyilvánosság. Az Émile Durkheim és a nagy francia filozófus-szociológus követőinek munkásságát későmodern viszonyokra lefordító Császi Lajos médiakutató ilyesféleképpen összegezte a helyzetet A média rítusai című tanulmányában.

S ha a két elem valamelyike hibádzik, akkor nem lesz botrány. Teszem azt, lehet óriási türhőségeket csinálni, ha a dolog nem kap kellő nyilvánosságot, akkor abból nem lesz médiabotrány. És fordítva: ha nincs igazán nagy normasértés, azt nehéz – bár egyre nagyobb sikerrel fut a módszer – felfújni akkorára, hogy tényleg erről beszéljen az ország.