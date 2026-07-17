Megy a fejvakarás a Tisza-kormányban, hogyan mozdítsák el székéből a Kúria elnökét

Bár az Országgyűlés elfogadta a legújabb Alaptörvény-módosítást, továbbra is bizonytalan, hogyan és mikor távolíthatják el hivatalából Varga Zs. Andrást, a Kúria, valamint Senyei György Barnát, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökét. A HVG beszámolója szerint a hazai igazságszolgáltatás szereplői körében komoly felháborodást váltott ki a tervezet, mivel a bírák úgy érzik, a Tisza-kormány rájuk tolja a politikai felelősséget, miközben a visszahívási eljárás részletszabályai még el sem készültek.

A Kúria elnökének elmozdítását Magyar Péter miniszterelnök már a választások éjszakáján megígérte, kifogásolva Varga Zs. András korábbi, vitatott kinevezési körülményeit.

A kormányfő szerint a korábbi Fidesz-többség több jogszabályt is személyre szabottan módosított azért, hogy Varga Zs. tárgyalótermi gyakorlat nélkül, alkotmánybírói múltjára támaszkodva foglalhassa el az elnöki széket. Ennek ellenére a HVG kormányzati forrásai megerősítették, hogy az Igazságügyi Minisztérium még dolgozik a visszahívás pontos menetrendjén, így