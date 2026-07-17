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alaptörvény módosítás bírák kúria országgyűlés hvg Magyar Péter

Megy a fejvakarás a Tisza-kormányban, hogyan mozdítsák el székéből a Kúria elnökét

2026. július 17. 11:13

Úgy tudni, a hivatalban lévő bírósági vezetőknek egyelőre nem kell tartaniuk az azonnali elmozdítástól, és akár ki is tölthetik 2028-ig, illetve 2030-ig tartó mandátumukat.

2026. július 17. 11:13
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Bár az Országgyűlés elfogadta a legújabb Alaptörvény-módosítást, továbbra is bizonytalan, hogyan és mikor távolíthatják el hivatalából Varga Zs. Andrást, a Kúria, valamint Senyei György Barnát, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökét. A HVG beszámolója szerint a hazai igazságszolgáltatás szereplői körében komoly felháborodást váltott ki a tervezet, mivel a bírák úgy érzik, a Tisza-kormány rájuk tolja a politikai felelősséget, miközben a visszahívási eljárás részletszabályai még el sem készültek.

A Kúria elnökének elmozdítását Magyar Péter miniszterelnök már a választások éjszakáján megígérte, kifogásolva Varga Zs. András korábbi, vitatott kinevezési körülményeit. 

A kormányfő szerint a korábbi Fidesz-többség több jogszabályt is személyre szabottan módosított azért, hogy Varga Zs. tárgyalótermi gyakorlat nélkül, alkotmánybírói múltjára támaszkodva foglalhassa el az elnöki széket. Ennek ellenére a HVG kormányzati forrásai megerősítették, hogy az Igazságügyi Minisztérium még dolgozik a visszahívás pontos menetrendjén, így 

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a hivatalban lévő bírósági vezetőknek egyelőre nem kell tartaniuk az azonnali elmozdítástól, és akár ki is tölthetik 2028-ig, illetve 2030-ig tartó mandátumukat.

A hétfőn megszavazott Alaptörvény-módosítás lényegében a bírák kezébe adja a lehetőséget, hogy kezdeményezzék vezetőik visszahívását, amelyet végül az Országgyűlésnek kell kétharmados döntéssel jóváhagynia. Az általános elégedetlenséget az okozza, hogy a bírák szerint a végrehajtó hatalom megpróbálja elkerülni a közvetlen politikai döntés felelősségét. Egy fővárosi bíró a lapnak nyilatkozva kifejtette: a bíráknak törvény szerint pártatlannak és függetlennek kell lenniük, így ha részt vesznek egy olyan folyamatban, amely egy politika által elmozdítani kívánt vezető eltávolítására irányul, akkor tiltott politikai tevékenységet végeznek. Véleménye szerint a Kúria elnökét az Országgyűlés nevezte ki, így a parlament dolga lenne eltávolítani is.

Az igazságszolgáltatás szereplői a gyakorlati megvalósíthatóságot is kétségesnek látják. Az országban szolgáló mintegy 2700 aktív bíró erősen megosztott, a vidéki bírósági vezetők pedig komoly befolyással rendelkeznek a hierarchikus rendszerben. 

Sokan tartanak attól is, hogy ha elindul egy visszahívási eljárás, de az nem éri el a szavazáson részt vevő bírák kétharmados többségét, a kezdeményezésben nyíltan részt vevő bírák komoly belső retorziókra és szakmai ellehetetlenítésre számíthatnak a pozíciójában maradó vezetéstől.

A bírósági szervezetek és civil jogvédők szintén számos szakmai aggályt fogalmaztak meg. A Fővárosi Törvényszék szerint a folyamatos visszahívás lehetősége állandó instabilitást és belső konfliktusokat okozhat, a bírósági vezetők döntéseit pedig a szakmai maximum helyett a kollégáknak való megfelelési kényszer irányíthatja. A Res Iudicata Bírói Egyesület arra hívta fel a figyelmet, hogy az instabil belső viszonyok végső soron az állampolgárok ügyeinek időszerű intézését veszélyeztetik. A Magyar Helsinki Bizottság álláspontja szerint is a megválasztott kormányzati többség feladata lenne a jogállami helyreállítás, ráadásul a Kúria elnökének elmozdítása a kormányfő által felsorolt érvek alapján közvetlen alkotmányos úton is megfelelően indokolható lenne, feleslegesen terhelve ezzel a bírói kart.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

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Összesen 79 komment

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Sorrend:
fullfater
2026. július 17. 15:18
Ez csak egy színjáték. Peter Magyar bárkit bármikor kirúghat. Aki sokat ágál ellene azt is kirúgja. Aki tovább ágál azt megfosztja a hivatása gyakorlásának lehetőségétől. Így egy bírósági vezetőt lefokoz bírónak aztán elbocsátják aztán meg már ügyvéd és jogász se lehet. Ismert módszer ez több korábbi rendszerváltás idejéből. Most egy kiválasztott népcsoport cselekszi mintegy ellenrugásként. Sose lesz vége.
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Magyarorszag-elveszett
2026. július 17. 15:07
Töpör Péter 37-es lábára felveszi megint a 46-os bakancsot. Ennyire képes ez bosszúálló kis hörcsög. Tisztán látszik, nem Magyarországot akar ez építeni, hanem saját magára formált primitív emberek vezetésével diktatúrát.
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nibiru
2026. július 17. 15:06
Azért biztos vagyok benne, hogy a jogásztársadalomnak hamar elege lesz a szakvizsga és gyakorlat nélküli, miiszterelnök ötleteléseiből....
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nyafika
2026. július 17. 14:51
Bazmeg, attól nem lesz olcsóbb a kenyér, több a fizetés, ha mindenkit ki akar rugdosni a nyúlszájú patkány!
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