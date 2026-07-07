„Amikor a Fidesz a saját részérdekei szolgálatába állított megannyi állami forrást és intézményt, hogy azok segítségével a saját igazságát hirdesse, azt hagyta figyelmen kívül, hogy az országban szép számmal akadnak olyanok, akik ezen igazságot nem vallják magukénak, és semmiféle propaganda nem fogja őket ebből kibillenteni, csak dühösebbek lesznek. Ez az üzenet szintén az egyik fél igazsága csak, logikáját tekintve nem különbözik a korábbi propagandától. A közmédiát megszálló új hatalom politikai üzenete, és nem objektív ténymegállapítás, de még csak nem is a korábbi vezetők őszinte beismerése.

Ugyanakkor – nem győzöm hangsúlyozni – a Fidesz történelmi sérelmekre hivatkozott, valamiféle egyensúly helyrebillentését ígérte, nem jogállamot meg fair versenyt. Továbbá kellően cinikus is volt ahhoz, hogy pontosan tudja: létezik másik fél is, más fölfogással. A mostani győztesek viszont – főleg annak nagyhangú ballib elemei – tényleg elhiszik, hogy övék az egyedüli igazság, és aki abban nem osztozik, az erkölcsileg vagy agyilag alacsonyabb rendű ember. Kellemetlen meglepetések fognak ebből származni.