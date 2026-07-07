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propaganda M1 közmédia

A mostani győztesek viszont – főleg annak nagyhangú ballib elemei – tényleg elhiszik, hogy övék az egyedüli igazság

2026. július 07. 19:59

És aki abban nem osztozik, az erkölcsileg vagy agyilag alacsonyabb rendű ember.

2026. július 07. 19:59
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Hont András
Hont András
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„Amikor a Fidesz a saját részérdekei szolgálatába állított megannyi állami forrást és intézményt, hogy azok segítségével a saját igazságát hirdesse, azt hagyta figyelmen kívül, hogy az országban szép számmal akadnak olyanok, akik ezen igazságot nem vallják magukénak, és semmiféle propaganda nem fogja őket ebből kibillenteni, csak dühösebbek lesznek. Ez az üzenet szintén az egyik fél igazsága csak, logikáját tekintve nem különbözik a korábbi propagandától. A közmédiát megszálló új hatalom politikai üzenete, és nem objektív ténymegállapítás, de még csak nem is a korábbi vezetők őszinte beismerése.

Ugyanakkor – nem győzöm hangsúlyozni – a Fidesz történelmi sérelmekre hivatkozott, valamiféle egyensúly helyrebillentését ígérte, nem jogállamot meg fair versenyt. Továbbá kellően cinikus is volt ahhoz, hogy pontosan tudja: létezik másik fél is, más fölfogással. A mostani győztesek viszont – főleg annak nagyhangú ballib elemei – tényleg elhiszik, hogy övék az egyedüli igazság, és aki abban nem osztozik, az erkölcsileg vagy agyilag alacsonyabb rendű ember. Kellemetlen meglepetések fognak ebből származni.

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Ám legalább az álommelót sikerült megteremteni. Kineveznek valakit ideiglenesen hírigazgatónak, majd ideiglenesen megszüntetik a hírszolgáltatást.”

Fotó: képmentés

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 38 komment

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Sorrend:
Gintonic68
2026. július 07. 22:57
Remélem az M5 Ez itt a kérdés c. vitaműsor ősztől újraindul ! ... Nagyon várom már a független, objektív közszolgálati híreket. Viszont jegyzetelni fogok, hogy az ellenzéki hangok milyen súllyal jelennek meg...🙄
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Félmeló
2026. július 07. 22:23
A Tv elsötétülése kitakarja, hogy ma Görög Mátra igazságügyi miniszter azt találta mondani, hogy a tizenhetedik (mai) alkotmánymódosítás arra való, hogy előkészítse az új alkotmányozási folyamatot. A folyamat előkészítésének mi köze van a képviselők megválaszthatóságának a korlátozásához? Nem jogászként az jutott eszembe, hogy: 1. Lehet, hogy nem is akarnak alkotmányozni vagy 2 A tizennyolcadik módosításnál a maira hivatkozva kicseréltetik a mostani ellenzéki patkó felét. MP-ből kinézem, hogy így szabadulna meg Gulyás Gergelytől.
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zakar zoltán béla
2026. július 07. 22:07
aTvhuuuuuuuuuuuuu/aktuál-manuál: Szlazsánszky-Holoda-Szakonyi-NAT...Mosolyogva gúnyolódtak,gyilkos arcuk undorító volt!
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1
0
medve-allatka
2026. július 07. 21:21
Szerencsétlen, nyomorult Hont, azt hiszed, akad még neked másik félmilliárd? Dehogy akad. Az, hogy a közmédia tarthatatlanul mocskos, aljas és hazug propaganda volt, az egy ténykérdés. Aki nem fogja fel, az agyilag vagy erkölcsilag alacsonyrendű. Te mindkettő. Hogy mi lesz helyette, az a jövő zenéje, de hogy ezt fel kellett robbantani, az biztos. Szánalmas vagy, Bandi úr.
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