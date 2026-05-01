Közleményt adott ki a Mediaworks a súlyos hekkertámadás után

Csaknem 15 millió fájlt és 8,5 terabájtnyi adatot szerzett meg, majd tett közzé a World Leaks nevű, zsarolásra specializálódott kiberbűnözői csoport a Mediaworks Hungary Zrt. rendszeréből – számolt be róla csütörtökön a Telex.
A cég az esettel kapcsolatban pénteken az alábbi közleményt adta ki:
„A Mediaworks Hungary Zrt. ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy társaságunkat súlyos hekkertámadás érte, amelynek következtében jelentős mennyiségű, jogellenesen megszerzett adat juthatott illetéktelen személyek birtokába. Társaságunk megkezdte a károk (jogosulatlan hozzáférések, további adatszivárgás lehetősége, esetleges adatmanipuláció és adatvesztés) felmérését, illetve lehetséges enyhítését és elhárítását.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tiltott adatszerzés bűncselekmény, továbbá az ily módon szerzett adatok bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, továbbítása vagy nyilvánosságra hozatala a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 422. § (3) bekezdése alapján szintén bűncselekménynek minősül.
Ennek megfelelően a Mediaworks Hungary Zrt. minden szükséges jogi lépést megtett és megtesz azon vállalatokkal és személyekkel szemben, akik a jogellenesen megszerzett adatokat felhasználják, közzéteszik vagy azok tartalmát bármilyen módon terjesztik. Külön kiemeljük, hogy az ilyen információk közlése, idézése, híresztelése, kezelése vagy bármilyen felhasználása ugyancsak bűncselekménynek minősül.
Felszólítunk minden érintettet, hogy haladéktalanul távolítsák el a bűncselekmény révén megszerzett adatok alapján készült tartalmakat, és tartózkodjanak az adatok további felhasználásától.”
