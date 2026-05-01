tartalom bűncselekmény közlemény mediaworks

Közleményt adott ki a Mediaworks a súlyos hekkertámadás után

2026. május 01. 13:13

A vállalat minden szükséges jogi lépést megtett és megtesz a tettesek ellen.

Csaknem 15 millió fájlt és 8,5 terabájtnyi adatot szerzett meg, majd tett közzé a World Leaks nevű, zsarolásra specializálódott kiberbűnözői csoport a Mediaworks Hungary Zrt. rendszeréből – számolt be róla csütörtökön a Telex.

A cég az esettel kapcsolatban pénteken az alábbi közleményt adta ki: 

„A Mediaworks Hungary Zrt. ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy társaságunkat súlyos hekkertámadás érte, amelynek következtében jelentős mennyiségű, jogellenesen megszerzett adat juthatott illetéktelen személyek birtokába. Társaságunk megkezdte a károk (jogosulatlan hozzáférések, további adatszivárgás lehetősége, esetleges adatmanipuláció és adatvesztés) felmérését, illetve lehetséges enyhítését és elhárítását. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tiltott adatszerzés bűncselekmény, továbbá az ily módon szerzett adatok bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, továbbítása vagy nyilvánosságra hozatala a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 422. § (3) bekezdése alapján szintén bűncselekménynek minősül. 

 

Ennek megfelelően a Mediaworks Hungary Zrt. minden szükséges jogi lépést megtett és megtesz azon vállalatokkal és személyekkel szemben, akik a jogellenesen megszerzett adatokat felhasználják, közzéteszik vagy azok tartalmát bármilyen módon terjesztik. Külön kiemeljük, hogy az ilyen információk közlése, idézése, híresztelése, kezelése vagy bármilyen felhasználása ugyancsak bűncselekménynek minősül. 

 

Felszólítunk minden érintettet, hogy haladéktalanul távolítsák el a bűncselekmény révén megszerzett adatok alapján készült tartalmakat, és tartózkodjanak az adatok további felhasználásától.”

Nyitókép forrása: MTVA/Bizományosi: Róka László 

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Canadian
2026. május 01. 14:39
Irritáló az angol szavak magyarosított használata. Legalább ne magyar helyesírással írnák le.
cint04
2026. május 01. 14:32
nem tudom milyen adatokat lehet lenyúlni egy médiacégtől, kiderül hogy utálják magyar pétert? amugy biztos hogy belső munka... mondjukaz esm ártana hogyha leszokna a jobboldal a 'minden legyen transparens' baromságról és normális hozzáértő szakembereket alkalmazna...
tgely
2026. május 01. 14:29 Szerkesztve
De jó, hogy mindenhol más a jelszavam ! Azért az adatszivárgással érintett kört is megnevezhetné a MediaWorks. Előfizetők, kommentelők stb? Mikor történt?
nempolitizalok-0
2026. május 01. 13:54
Szerintem ezzel kb. szart sem ér a Word leaks. nem véletlenül nem fizetett a mediaworks
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!