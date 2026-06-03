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pósa árpád mediaworks origo

Leváltották az Origo főszerkesztőjét

2026. június 03. 12:52

Pósa Árpád távozik.

2026. június 03. 12:52
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A Mediaworks újabb személyi változást hajtott végre a korábbi kormánypárti médiaportfólió egyik meghatározó szereplőjénél: leváltották az Origo eddigi főszerkesztőjét, Pósa Árpádot, és megbízott vezetőként Végh László, a Bors Online korábbi főszerkesztője veszi át a hírportál irányítását – írja az Index.

A döntést a lap impresszuma is megerősítette. Pósa Árpád 2025 áprilisában került a portál élére azzal a feladattal, hogy megállítsa az Origo olvasottságának visszaesését, és stabilizálja a szerkesztőségi működést. Korábban több, kormánypárti médiához köthető szerkesztőségben is dolgozott, így a Délmagyarországnál, a Magyar Nemzetnél, illetve a 2022-es választás után megszűnt City című lapnál is.

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Az Origo vezetői posztja az elmúlt időszakban instabillá vált: Gábor László hosszabb ideig stabilan irányította a lapot, őt 2024 novemberében Leitner Attila váltotta, aki mindössze néhány hónapig maradt a poszton. Pósa Árpád ezt követően 2025 áprilisától 2026 júniusáig vezette a szerkesztőséget, mielőtt leváltották.

Nyitókép: Képernyőkép 

 

Összesen 15 komment

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Sorrend:
radler
2026. június 03. 15:19
Az Origo vagy objektív lesz, vagy megy a levesbe. A mandinernek ilyen választási lehetősége nem lesz, nekik csak a leves marad.
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1
0
ördöngös pepecselés
2026. június 03. 15:05
brüsszel és a FOS nem aggódik a sajtószabadságért akkor amikor PoloskaPöti diktátor ellenzéki lapokat szántat be?
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0
0
indaniso
2026. június 03. 14:52
Én többször írtam nekik, hogy ez a másnál is említett rtl stílus a szakadékba vezet. Az rtl a primitív műsoraival odavonzza a lumpeneket, és közben tele tudják a fejüket tömni a hazugságokkal. Az Origó a kattintásvadász címeivel leküzdötte magát az alagsorba. Viszont a mandi is jó lesz ha vigyáz, és stílust vált, mert rá is ez vár. A jobboldali intelektuális dolgokaz megjelenítő médiákra a lumpen tömeg nem marad. Sajnos 2.4 millióan maradtunk a szavazóképes értelmes, intelligens emberek táborában Magyarországon. A többi iskolai végzettségtől függetlenül ostoba, hazaáruló selejt.
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3
0
nempolitizalok-0
2026. június 03. 13:52
Ezzel nagyon egyetértek. Már nem nagyon jártam oda. RTL színvonal.
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4
1
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