Leváltották az Origo főszerkesztőjét

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Miről is szól valójában a kormányzás?
Pósa Árpád távozik.
A Mediaworks újabb személyi változást hajtott végre a korábbi kormánypárti médiaportfólió egyik meghatározó szereplőjénél: leváltották az Origo eddigi főszerkesztőjét, Pósa Árpádot, és megbízott vezetőként Végh László, a Bors Online korábbi főszerkesztője veszi át a hírportál irányítását – írja az Index.
A döntést a lap impresszuma is megerősítette. Pósa Árpád 2025 áprilisában került a portál élére azzal a feladattal, hogy megállítsa az Origo olvasottságának visszaesését, és stabilizálja a szerkesztőségi működést. Korábban több, kormánypárti médiához köthető szerkesztőségben is dolgozott, így a Délmagyarországnál, a Magyar Nemzetnél, illetve a 2022-es választás után megszűnt City című lapnál is.
Az Origo vezetői posztja az elmúlt időszakban instabillá vált: Gábor László hosszabb ideig stabilan irányította a lapot, őt 2024 novemberében Leitner Attila váltotta, aki mindössze néhány hónapig maradt a poszton. Pósa Árpád ezt követően 2025 áprilisától 2026 júniusáig vezette a szerkesztőséget, mielőtt leváltották.
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