Leváltották az Origo főszerkesztőjét

A Mediaworks újabb személyi változást hajtott végre a korábbi kormánypárti médiaportfólió egyik meghatározó szereplőjénél: leváltották az Origo eddigi főszerkesztőjét, Pósa Árpádot, és megbízott vezetőként Végh László, a Bors Online korábbi főszerkesztője veszi át a hírportál irányítását – írja az Index.

A döntést a lap impresszuma is megerősítette. Pósa Árpád 2025 áprilisában került a portál élére azzal a feladattal, hogy megállítsa az Origo olvasottságának visszaesését, és stabilizálja a szerkesztőségi működést. Korábban több, kormánypárti médiához köthető szerkesztőségben is dolgozott, így a Délmagyarországnál, a Magyar Nemzetnél, illetve a 2022-es választás után megszűnt City című lapnál is.