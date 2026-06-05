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papp dániel mtva közlemény Magyar Péter

Eleget tett Magyar Péter felszólításának, távozik az MTVA vezérigazgatója

2026. június 05. 16:41

Papp Dániel kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését.

2026. június 05. 16:41
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Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája pénteken az MTI-vel.

„A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása” – olvasható a közleményben.

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Papp Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait – tartalmazza a közlemény.

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(MTI) 

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 18 komment

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magyar-1977
2026. június 05. 17:39
magyar-1977 5m007h 0p3ra70r 2026. június 05. 17:39 Ez azért van mert beszari csicskaszolgák vagytok akik csak az erőből értenek !:DDDDDD Fog itt még a dagadt bukott Geci is térden állva kegyelemért könyörögni!:DDDDDDDDDD
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magyar-1977
2026. június 05. 17:36
magyar-1977 5m007h 0p3ra70r 2026. június 05. 17:35 54 napja szoptok, reggel, délben meg este!:DDDDDDDDDDDDD
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0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 05. 17:32
»magyar-1977 2026. június 05. 17:14 magyar-1977 Kanmacska 2026. június 05. 17:14 Csicskák vagytok, na! Nyugi ez a hírhamisító patkány is megy a sittre« Igen. Tudjuk. 54 napja minden nap megy a sittre.
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3
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 05. 17:31
Ez olyan, mintha azért mondana fel, mert a szomszédja új autót vett.
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1
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