Eleget tett Magyar Péter felszólításának, távozik az MTVA vezérigazgatója

Azonnali távozásra szólította fel Magyar Péter a közmédia vezérigazgatóit
A miniszterelnök szerint a Hírigazgatóság vezetői a választás előtt kiemelt témává tették a Tisza Párt állítólagos energiatervét.
Papp Dániel kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését.
Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája pénteken az MTI-vel.
„A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása” – olvasható a közleményben.
Papp Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait – tartalmazza a közlemény.
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A miniszterelnök szerint a Hírigazgatóság vezetői a választás előtt kiemelt témává tették a Tisza Párt állítólagos energiatervét.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka