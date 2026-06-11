„Ne hagyjátok abba az álmodást” – diplomaosztót tartott az MCC

Szalai szerint az MCC egyszerre képes globális és versenyképes tudást nyújtani hallgatóinak, amit programjai és ösztöndíjai is szolgálnak. Beszédében kiemelte, hogy az intézmény mára több mint harminc helyszínen működik, és több mint nyolcezer diák vesz részt a képzéseiben. Hangsúlyozta, hogy az MCC nem budapesti központú szervezetként tekint magára, hanem országos hálózatként, amely igyekszik minél közelebb kerülni a helyi közösségekhez.

Az eseményt az MCC ARS, az intézmény középiskolásoknak szóló országos művészeti programjának résztvevői és díjazottjai tették színesebbé fellépéseikkel

A főigazgató arról is beszélt, hogy az MCC az elmúlt időszakban számos támadás kereszttüzébe került, ugyanakkor munkatársaival azon dolgoznak, hogy az intézmény hosszú távon is megőrizze működését és értékeit.