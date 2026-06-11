A Velencei Bizottság ugyanis egy köztársasági elnököt érintő beadványt, érthető okból, nem fog úgy kezelni, mintha egy no name állampolgár nyújtana be egy olyan panaszt, amelyet sem joga, sem módja elbírálni. Ellenkezőleg, igyekszik »jó arcot« vágni a panaszhoz, lám, máris kiküld Magyarországra egy tényfeltáró bizottságot, és úgy tesz, mintha a beadvány komolyan veendő lenne. Igaz, Sulyok jogi tanácsadói a köztársasági elnök eltávolítását felvető politikai kezdeményezéseket becsomagolták egy általánosabb, »az államfői intézmény mozgásterére« is vonatkozó kérdésbe.