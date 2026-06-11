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sulyok tamás alaptörvény velencei bizottság

Sulyok a Velencei Bizottságnál is rossz helyen keresi vélt igazát

2026. június 11. 20:41

A Velencei Bizottság véleményezni jön Magyarországra és nem ítélkezni, a véleményt pedig ki-ki a maga politikai hasznára próbálja fordítani. A mostani ellenzék, korábbi kormánypárt eddig figyelmen kívül hagyta ezeket a véleményeket.

2026. június 11. 20:41
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Eörsi Mátyás
Eörsi Mátyás
HVG

„Ha Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordul egy politikai tervvel kapcsolatban anélkül, hogy alaptörvény-módosítást nyújtott volna be a kormány, az csupán annyit jelent, hogy Sulyok Tamás és a köztársasági elnöki hivatal nem érti a Velencei Bizottság mandátumát, vagy tudatosan él vissza a köztársasági elnöki pozíció általános tekintélyével.

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A Velencei Bizottság ugyanis egy köztársasági elnököt érintő beadványt, érthető okból, nem fog úgy kezelni, mintha egy no name állampolgár nyújtana be egy olyan panaszt, amelyet sem joga, sem módja elbírálni. Ellenkezőleg, igyekszik »jó arcot« vágni a panaszhoz, lám, máris kiküld Magyarországra egy tényfeltáró bizottságot, és úgy tesz, mintha a beadvány komolyan veendő lenne. Igaz, Sulyok jogi tanácsadói a köztársasági elnök eltávolítását felvető politikai kezdeményezéseket becsomagolták egy általánosabb, »az államfői intézmény mozgásterére« is vonatkozó kérdésbe.

Csakhogy a Velencei Bizottság jogászai sem kevésbé dörzsöltek. Ők aztán pontosan tudják, hogy a most éppen körömszakadtáig védett Alaptörvény valójában mennyire védte meg a jogállamiságot. Azt várja most Sulyok a Velencei Bizottságtól, hogy az mondja ki, hogy ő valóban a törvényesség őre?

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Kit néz bolondnak a köztársasági elnök?
Mit fog Budapesten végezni ez a tényfeltáró bizottság?” 

Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 20 komment

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2026. június 11. 22:12 Szerkesztve
Ahogy a liberálisak ultraliberálisak lettek, Eörsi is 'Eörsibb ' lett. Jogtalanító államban joga van a KE-nek a Velencei Bizottsághoz fordulni. A VB már válaszolt is a megkeresésre . Talán az Agárdi Bizottság? EI a síkból kidomborodó síkhülye Az Ausztráliába menekült egykori ÁVH-s pribék fogorvosban a kínzóját felismerő áldozat feljelentésére az ausztrál hatóság a megkeresésre a Belügytől Kuncze titkárnőjétől a kínzások mint törvényileg lehetetlen meg nem történését igazolta....
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cutcopy
2026. június 11. 22:04
Arról egy mondat sem Matyika, hogy jön ahhoz poloska hogy felszólítgasson lemondásra bárkit..?
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elfújta az ellenszél
2026. június 11. 21:56
Nem véletlenül kapta 1954-ben a Mátyás nevet, régi mozgalmár család már a "dicsőséges" időkben is. Apjának "nagy szerepe volt a szovjet típusú jog, jogtudomány és jogi oktatás hazai meghonosításában". Ebből lehet megérteni a mély ellenszenvet, amit a Matyi gyerek a szovjet alkotmányt felváltó Alaptörvénnyel szemben táplál. Lehet hogy az 1949-es mintára hamarosan felállítandó Elnöki Tanács tagságra hajt most vehemensen?
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Oraculum0000
2026. június 11. 21:50
Matyika, Matyika! Mekkora kurvanagy jogvédő lettél. Most "jogállamiság" minden apró rezdülése is felkavarja érzelmeidet. Az persze nem volt baj, amikor a "Körmös" Bauerrel, a '90-es években közös ügyvédi irodátok volt. Cégtársak, haverok. Hogy miért hívták "Körmös"-nek? Mert amikor az ÁVH-ban vallata a komcsi rendszer "ellenségeit", akkor a kedvenc kínzása a köröm harapófogóval való letépése volt. Sajnos a geciláda ágyban, párnák közt halt meg. Nem úgy, ahogy az áldozatai. Azt, kívánom, hogy a pokolban, ahová kerülni fogsz, a haverod "Körmös" legyen a manikűrösöd.
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