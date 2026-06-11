Megelégelte a köztársasági elnök a folyamatos támadásokat, a Velencei Bizottsághoz fordult
Sulyok Tamás úgy fogalmazott, aggasztónak tartja, ha bárki az alkotmányos követelményekre nem mérceként, hanem a törvényhozás kiiktatandó akadályaként tekint.
A Velencei Bizottság véleményezni jön Magyarországra és nem ítélkezni, a véleményt pedig ki-ki a maga politikai hasznára próbálja fordítani. A mostani ellenzék, korábbi kormánypárt eddig figyelmen kívül hagyta ezeket a véleményeket.
„Ha Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordul egy politikai tervvel kapcsolatban anélkül, hogy alaptörvény-módosítást nyújtott volna be a kormány, az csupán annyit jelent, hogy Sulyok Tamás és a köztársasági elnöki hivatal nem érti a Velencei Bizottság mandátumát, vagy tudatosan él vissza a köztársasági elnöki pozíció általános tekintélyével.
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Sulyok Tamás úgy fogalmazott, aggasztónak tartja, ha bárki az alkotmányos követelményekre nem mérceként, hanem a törvényhozás kiiktatandó akadályaként tekint.
A Velencei Bizottság ugyanis egy köztársasági elnököt érintő beadványt, érthető okból, nem fog úgy kezelni, mintha egy no name állampolgár nyújtana be egy olyan panaszt, amelyet sem joga, sem módja elbírálni. Ellenkezőleg, igyekszik »jó arcot« vágni a panaszhoz, lám, máris kiküld Magyarországra egy tényfeltáró bizottságot, és úgy tesz, mintha a beadvány komolyan veendő lenne. Igaz, Sulyok jogi tanácsadói a köztársasági elnök eltávolítását felvető politikai kezdeményezéseket becsomagolták egy általánosabb, »az államfői intézmény mozgásterére« is vonatkozó kérdésbe.
Csakhogy a Velencei Bizottság jogászai sem kevésbé dörzsöltek. Ők aztán pontosan tudják, hogy a most éppen körömszakadtáig védett Alaptörvény valójában mennyire védte meg a jogállamiságot. Azt várja most Sulyok a Velencei Bizottságtól, hogy az mondja ki, hogy ő valóban a törvényesség őre?
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Kit néz bolondnak a köztársasági elnök?
Mit fog Budapesten végezni ez a tényfeltáró bizottság?”
Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala