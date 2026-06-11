Nemzetközi botrány lehet Magyar Péter tervéből – Európában sem példátlan az államfő eltávolítására tett kísérlet

Az eset az Európai Unió rosszallását is kiváltotta, Victor Ponta baloldali kormánya ugyanis törvénymódosítást kezdeményezett annak érdekében, hogy a népszavazás érvényességi küszöbét töröljék el, emellett a parlament minkét házának elnökeit leváltotta és egyes alkotmánybírósági tagok eltávolításával is fenyegetőzött. Az Európai Tanács elnöke, Herman von Rompuy követelte, hogy Ponta tegyen meg mindent az igazságszolgáltatás függetlensége és a jogállamiság védelme érdekében. A kormány végül elfogadta az alkotmánybírósági döntést, amely a népszavazások 50 százalékos érvényességi küszöbe mellett foglalt állást, így Basescu az általános elégedetlenség ellenére nem távozott.

Donald Tuskék kísérlete is az alkotmánybíróságon bukott el

A 2023 végén kormányra került és Tusk által vezetett Európa-párti koalíció azt ígérte, hogy elszámoltatja az előző (PiS) kormányzat embereit. Tuskék egyik fő célpontja Adam Glapinski, a Lengyel Nemzeti Bank elnöke lett. A kormánykoalíció alkotmánysértéssel vádolta és bíróság elé akarta állítani a jegybankelnököt, többek közt azért mert szerintük politikailag befolyásolt kamatpolitikával és kötvényvásárlással közvetve finanszírozta a PiS-kormány deficites költségvetését.