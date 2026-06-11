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jogállamiság Tisza Párt köztársasági elnök Magyar Péter Sulyok Tamás

Nemzetközi botrány lehet Magyar Péter tervéből – Európában sem példátlan az államfő eltávolítására tett kísérlet

2026. június 11. 12:50

Az Európai Unió elítélte a román elnök eltávolításának kísérletét, amely el is bukott, és Donald Tusk kormánya is kudarcot vallott a jegybankelnökkel. A braziloknak viszont összejött, amivel Magyar Péter próbálkozna.

2026. június 11. 12:50
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Magyar Péter és a Tisza Párt továbbra is Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolítását tervezi, és a kormányfő legfrissebb állásfoglalása szerint ennek érdekében az alaptörvény módosítására is készek.  Május 31-én lejárt a miniszterelnök által adott ultimátum, ám Sulyok nem távozott, sőt, hétfőn közölte, nem tervezi, hogy lemond. A Cicero című német lapnak adott interjúban pedig kijelentette, hogy „az európai alkotmányos mérce alapján még annak a látszatát is kerülni kell, hogy egy konkrét jogalkotási folyamat kifejezett vagy burkolt célja valamely, már megválasztott közjogi tisztségviselő eltávolítása legyen. Fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen, nem jogállami megoldásoknak még a látszata is hátrányos lenne Magyarország megítélésére nézve.”

SulyokTamás; Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök és Sulyok Tamás köztársasági elnök
Forrás: MTI

Tusk példáját követné Magyar Péter, de ez nem lesz könnyű

Úgy tűnik Donald Tusk példáját követve Magyar Péter is a saját értelmezése szerint tartja tiszteletben a törvényeket is a jogállamiságot. Azt a jogállamiságot, amelyet az Európai Unió vezetése oly gyakran számon kért az Orbán-kormányokon. Márpedig egy személyre szabott alkotmánymódosítás emellett akár európai uniós jogállamisági aggályokat is felvethet – ezt ifj. Lomniczi Zoltán alkotmányjogász közölte. Úgy vélte, egy olyan alkotmánymódosítás, amely kifejezetten a hivatalban lévő államfő eltávolítását célozza, a közjogi stabilitás és a jogbiztonság sérelméhez vezethet. 

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Jelen helyzetben erősen kétséges, hogy Magyar Péternek és csapatának tervét siker koronázza majd. Sulyok Tamás a politikai nyomásgyakorlást megelégelve a Velencei Bizottsághoz fodult, amely sürgős eljárásban tárgyalja a magyar államfő ügyét. Emellett a hírek szerint az ügy a Tisza Párton belül is ellentéteket szült. A terv ellen ugyanis nem csak a jobboldali szavazók tiltakoznak, hanem a kormánypárt mérsékeltebb szárnyának sem tetszik a dolog. Épp ezért lehetséges, hogy amennyiben sikerül is Sulyok Tamást eltávolítani a tisztségéből, Magyar akár a párt egységének megbomlásával többet is veszít az ügyön, mint amennyit nyerne. 

Ennek ellenére a nemzetközi politika szereplőitől semmilyen kritikus reakció nem érkezett Magyar Péter kijelentésére, még Ursula von der Leyen és Manfred Weber sem szólalt meg az ügyben. Egyedül Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti delegációvezetője és a Patrióták Európáért pártcsalád alelnöke reagált, az észak-koreai diktátorokhoz hasonlítva Magyar Pétert. A jogállamiságra általában oly érzékeny nemzetközi sajtó azonban semmi kivetnivalót sem talált a demokrácia kereteibe nem éppen beleillő próbálkozásban. 

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Európai szintű botrány lett belőle, hogy Romániában kétszer is megpróbálták ellehetetleníteni az elnököt

Pedig a történet nem példa nélküli. Európában és a világ egyéb elvileg jogállamként működő országaiban szintén többször is előfordult, hogy egy demokratikusan megválasztott közjogi méltóságot egyértelműen politikai motiváció alapján jogi eszközökkel próbáltak eltávolítani hivatalából. Ezek a kísérletek némelykor sikeresek voltak, máskor pedig elbuktak, de általában komoly felháborodás és jogvita övezte őket. Összegyűjtöttünk néhányat a közelmúltból ismert ilyen ügyek közül!  A hozzánk legközelebb történt eset épp a „szomszédban” történt. 

Traian Basescut, aki 2004 és 2014 között töltötte be a román köztársasági elnöki tisztséget, kétszer is megpróbálták jogi úton eltávolítani a székéből. 

  • A politikus 2007-ben konfliktusba került a Calin Popescu-Tariceanu által vezetett kormánnyal, amelynek kezdeményezésére a a román parlament felfüggetsztette tisztségéből. Ezt a döntést a román alkotmánybíróság is megerősítette. Az elnök azonban nem mondott le, ezért új elnökválasztás helyett népszavazást rendeztek, amelyen a szavazók közel 75 százaléka Basescu mellett voksolt. 
  • A politikus 2009-ben ismét nyert az elnökválasztáson, de 2012-ben veszélbe került a széke, ugyanisVictor Ponta kormányával olyannyira ellentétbe került, hogy ismét felfüggesztették, és népszavazást rendeztek az ügyében. Ekkorra a románok úgy tűnik megelégelték Basescu elnökségét, ugyanis 88 százalékuk a távozása mellett szavazott. Ez a voksolás érvénytelen volt, ugyanis a részvétel nem érte el az 50 százalékot, ezért ismét elnök maradhatott. Basescu 2014-ig töltötte be tisztségét. 

Az eset az Európai Unió rosszallását is kiváltotta, Victor Ponta baloldali kormánya ugyanis törvénymódosítást kezdeményezett annak érdekében, hogy a népszavazás érvényességi küszöbét töröljék el, emellett a parlament minkét házának elnökeit leváltotta és egyes alkotmánybírósági tagok eltávolításával is fenyegetőzött. Az Európai Tanács elnöke, Herman von Rompuy követelte, hogy Ponta tegyen meg mindent az igazságszolgáltatás függetlensége és a jogállamiság védelme érdekében. A kormány végül elfogadta az alkotmánybírósági döntést, amely a népszavazások 50 százalékos érvényességi küszöbe mellett foglalt állást, így Basescu az általános elégedetlenség ellenére nem távozott. 

Donald Tuskék kísérlete is az alkotmánybíróságon bukott el

A 2023 végén kormányra került és Tusk által vezetett Európa-párti koalíció azt ígérte, hogy elszámoltatja az előző (PiS) kormányzat embereit. Tuskék egyik fő célpontja Adam Glapinski, a Lengyel Nemzeti Bank elnöke lett. A kormánykoalíció alkotmánysértéssel vádolta  és bíróság elé akarta állítani a jegybankelnököt, többek közt azért mert szerintük politikailag befolyásolt kamatpolitikával és kötvényvásárlással közvetve finanszírozta a PiS-kormány deficites költségvetését. 

Tuskék 8 pontból álló vádat fogalmaztak meg Glapiński ellen, ám kísérletük kudarcba fulladt, ugyanis a lengyel Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy a parlamentnek háromötödös többséggel kell elfogadnia a jegybankelnök bíróság elé citálását célzó előterjesztést. 

Tusk erre közölte, hogy a PiS felszámolta az Alkotmánybíróság függetlenségét, és arra utalt, hogy figyelmen kívül fogja hagyni a szavazás végeredményét, amennyiben nem a kedve szerinti eredmény születik. 

Bár az európai liberális elit lelkesen támogatta Tuskék törekvéseit, amelyekkel Lengyelországot „európai irányba” próbálták terelni, Glapinski ügyében egyre többen jelezték kételyeiket azt illetően az Európai Tanács egykori elnöke által vezetett kormány lépései megfelelnek-e az európai jognak és a jogállamiság feltételeinek. 

A braziloknak sikerült, leváltották az elnököt 

Brazíliában 2016-ban a megerősödött jobboldali ellenzék szintén a költségvetési hiány elfedését célzó „trükközéssel” vádolta a 2014-ben újraválasztott Dilma Rousseff elnököt. A brazil elnökkel szemben bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, amelyet később a felbomló kormánykoalíció több pártja is támogatott, és a brazil alsóház nagy többséggel Rousseff leváltása mellett szavazott. Erre José Eduardo Cardozo  legfőbb ügyész formális okok alapján érvénytelenítette az elnök elleni parlmenti eljárást, még mielőtt a szenátus megerősíthette volna a döntést. 

A brazil Alkotmánybíróság azonban a legfőbb ügyész döntését minősítette törvénytelennek, így úgy tűnt, szenátushoz került a kérdés. 

Az ügyet tovább bonyolította, hogy a brazil parlament alsóházának ideiglenes elnöke először közölte, hogy egy eljárási hiba miatt az alsóház Rouseffel szembeni döntése érvénytelen, ám később visszavonta ezt a kijelentését. A brazil szenátus 55 igen és 22 nem szavazattal elfogadta az elnök felfüggesztését az ellene indult jogi eljárás idejére. Az elnöki tisztséget alelnöke, Michel Temer töltötte be, akit Rousseff árulónak nevezett. 

Az ügy megosztotta a brazil népet, az elök ellen és mellette is számos tültetést szerveztek, Dilma Rousseff pedig puccsnak nevezte az ellene zajló eljárást. A politikust pár hónappal később a szenátus végleg megfosztotta az elnöki tisztségtől, és bírósági eljárás indult ellene a brazil állami olajipari cég körüli ügyekben. 

Paraguay-ban villámeljárással távolították el az elnököt

A paraguayi parlament jobboldali pártjai 2012-ben többségre tettek szert, és azonnal kötelezettségszegési eljárást indítottak a baloldali elnök, Fernando Lugo ellen. Érdekesség, hogy Lugo egyébként katolikus püspök, de miután politikai pályára lépett XVI. Benedek pápa felfüggesztette az egyházi feladataiból. A paraguay-i parlament alssóháza azonnal megszavazta a vádemelést, a szenátus pedig  24 órás gyorsított eljárásban tárgyalta az elnök ügyét, és óriási többséggel elmozdították tisztségéből Lugo-t. 

Az eljárás jogi értelemben megfelelt a paraguayi alkotmány feltételeinek, ennek ellenére több nemzetközi szervezet (például a Mercosur és az UNASUR) elítélte az egyértelműen politikai okokból született döntést. 

 

Összesen 29 komment

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pollip
2026. június 11. 14:50
Rohad az unió. Ha egészséges lenne, nem hagyná, hogy MP ilyen dolgokat tegyen.
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hexahelicene
2026. június 11. 14:42
Rákosi Péter.
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Csigorin
2026. június 11. 14:41
banankoztarsasagi modszerek
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Oldalkosár
2026. június 11. 14:38
Amint eltávolítják Sulyokot, beáll az önkényuralmi állapot. Nem kell ragozni miért.
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