Pánik a Tiszánál? Megbukott a Sulyok-terv, egymásnak eshettek a kormányban

Jelentős vita alakult ki a Tisza-kormányon belül a korábbi Országgyűlés által megválasztott közjogi szereplők leváltása kapcsán – tudta meg a Mandiner. Ruff Bálint vezetésével azon az állásponton vannak többen, hogy mindent el kell követni a leszámolás érdekében. Még azon az áron is „ki kell vágni” az államigazgatásból a korábbi kormány időszakában érkezetteket, hogy abból súlyos zavarok származhatnak.

Forr a levegő Ruff Bálint körül a Tisza-kormányban

Forrás: MTI/Bruzák Noémi

Egy másik csoport Tarr Zoltán körül ellenzi ezt a fajta eljárásmódot, mivel szerintük ebből súlyos problémák lehetnek a kormányzásban. Egyelőre Magyar Péter és Ruff javára dőlt el a mérleg a leszámolásokat illetően. A mérsékeltebb pozíciót képviselők egyelőre nem tudtak ezen akarattal szembemenni, de abban bíznak, hogy az idő majd őket igazolja.