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kormány terv Magyar Péter

Pánik a Tiszánál? Megbukott a Sulyok-terv, egymásnak eshettek a kormányban

2026. június 08. 12:00

Ellentétek vannak a Magyar Péter vezette kormányban annak kapcsán, hogy milyen gyorsasággal kellene leszámolni az előző Országgyűlés által megválasztott közjogi méltóságokkal. A radikálisok Ruff Bálint vezetésével bármi áron végrehajtának a terveiket, míg Tarr Zoltán csoportja képviseli a mérsékelteket a Tisza háza táján – értesült a Mandiner.

2026. június 08. 12:00
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Kovács András
Kovács András

Jelentős vita alakult ki a Tisza-kormányon belül a korábbi Országgyűlés által megválasztott közjogi szereplők leváltása kapcsán – tudta meg a Mandiner. Ruff Bálint vezetésével azon az állásponton vannak többen, hogy mindent el kell követni a leszámolás érdekében. Még azon az áron is „ki kell vágni” az államigazgatásból a korábbi kormány időszakában érkezetteket, hogy abból súlyos zavarok származhatnak. 

Tisza
Forr a levegő Ruff Bálint körül a Tisza-kormányban
Forrás: MTI/Bruzák Noémi

Egy másik csoport Tarr Zoltán körül ellenzi ezt a fajta eljárásmódot, mivel szerintük ebből súlyos problémák lehetnek a kormányzásban. Egyelőre Magyar Péter és Ruff javára dőlt el a mérleg a leszámolásokat illetően. A mérsékeltebb pozíciót képviselők egyelőre nem tudtak ezen akarattal szembemenni, de abban bíznak, hogy az idő majd őket igazolja. 

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Ezért eshet kútba Magyar Péter nagy terve

Mint arról korábban többször beszámoltunk, Magyar Péter június 1-jén beharangozott, nem személyre szabott Alaptörvény-módosítási terve, amellyel több közjogi méltóságot és állami tisztségviselőt távolítana el hivatalából, könnyen lehetséges, hogy az Európa Tanács két jogi fóruma, a Velencei Bizottság és a Miniszteri Bizottság előtt folyamatban lévő magyarországi ügyek miatt futhat zátonyra

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A kormány Alaptörvény-módosítási, „nem személyre szabott” jogalkotási tervének nemzetközi jogi akadályai lehetnek:

  • az Európa Tanács Velencei Bizottsága az európai alkotmányos értékek figyelembevételével véleményezi az államfő politikai indíttatású eltávolítására vonatkozó kormányzati szándékot;
  • az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a Baka-ügyben született 2016-os strasbourgi ítélet végrehajtásának felügyelete keretében júniusban értékeli, hogy a magyar kormány még mindig nem biztosított jogorvoslatot arra az esetre, ha a legfelsőbb bírói vezetők megbízatását idő előtt megszüntetik.

A köztársasági elnök megelégelve a politikai nyomásgyakorlást, május 29-én az Európa Tanács konzultatív testületéhez, a Velencei Bizottsághoz fordult. Közleménye szerint az eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az Alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti.

A Velencei Bizottság állásfoglalásainak (opinions) nincs közvetlen jogi kötőerejük, véleményei formálisan ajánlásoknak minősülnek, van politikai kötőerejük, hiszen az uniós intézmények jogállamisági eljárásaikban és országértékeléseikben kiemelt szempontnak veszik, hogy egy állam mennyiben követte a Velencei Bizottság ajánlásait.

Önmagában egy esetleges negatív bizottsági vélemény még nem okozhat például forrásvesztést, de erősítheti/gyengítheti azt az érvrendszert, amelyre az uniós intézmények a pénzügyi vagy jogi intézkedéseiket alapozzák.

Kitört a belháború a Tisza-kormányban? 


Hasonló törésvonalakról írt párt napja a Pestisrácok is. Forrásuk szerint Ruff nehezen birkózik meg a feladataival, folyamatosan üvöltözik kollégáival, s az irányítás szétcsúszik a kezében. Képtelen hat-hétnél több ember munkáját összefogni, egyszerűen alkalmatlan felsővezetői feladatra. Sulyok Tamás államfőt sem Magyar Péter, sem Ruff Bálint nem tudta távozásra kényszeríteni, pedig ebben őszintén bíztak, s a kudarcért most egymást okolják a felek. Mivel a kormányzat belső köreiben - legkésőbb jövő nyártól-ősztől - elkerülhetetlennek  látják a komolyabb megszorításokat, továbbá a Brüsszel által előírt népszerűtlen intézkedések is sok kárt okozhatnak a Tiszának, ezért az úgynevezett „Fidesz-problémára” még addig szerettek volna egyfajta végső megoldást találni. 

Őszre az állami szféra teljes fidesztelenítésével végezni szerettek volna, párhuzamosan újraindították volna a választási kampányt, amely egy orkánerejű „Tavaszi szél országjárással” tetőztek volna be.  

Mindezt keresztülhúzhatja, hogy valójában nem is volt kész terv az úgynevezett rendszerváltásra, azaz a hatályos Alaptörvény szerinti berendezkedés és a független állami intézmények azonnali felszámolására. Ez a botladozás máris nagy feszültségeket szül, vélhetően a kormányzat teljes belső hálózatában, de a Ruff-féle Miniszterelnökség körül bizonyosan.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 22 komment

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pollip
2026. június 08. 12:34
Már egymással is kiabálnak, agresszívkodnak. Nem számítottam másra.
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1
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Hangillat
2026. június 08. 12:28
A nyitott teherautó Platón bölcselme a gyűlölet-mocsok és gyönyörűbb másvalóságos valóság ígérete. Hordószónokként ül az autokrácia abroncs összetartotta üres EU lével teli hordóban, ázik ki belőle a mocsok, a gyűlölet.
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4
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Tapeino
2026. június 08. 12:26
Megjelentek a csalódott tiszarok! Méghozzá a parlamenti frakcióban!
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6
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fatman
2026. június 08. 12:21
Rohadt nácik 🤮
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3
0
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