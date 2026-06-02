Ft
Ft
27°C
14°C
Ft
Ft
27°C
14°C
06. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány sulyok tamás fenyegetés alaptörvény Magyar Péter

Sulyok Tamás egy német folyóiratnak: „Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam”

2026. június 02. 09:08

A köztársasági elnök a Cicero című német politikatudományi folyóiratnak adott interjút.

2026. június 02. 09:08
null

Mint tudjuk, a magyar miniszterelnök, Magyar Péter diktatórikus eszközökkel és verbális fenyegetéssel próbálja lemondásra bírni a Sulyok Tamás a nemzet egészét, tehát a Fidesz-szavazókat is képviselő köztársasági elnököt, akit jogállami eszközökkel nem lehet és nincs is értelme elmozdítani, hiszen semmiben sem gátolja a kormány munkáját.

Ahogy a Sándor-palota összefoglalójából kiderül, a Cicero című német politikatudományi folyóirat kérdésére válaszolva a köztársasági elnök elmondta, miért nem mondott le: „Az Alaptörvény betartására és betartatására esküdtem fel, ugyanúgy egyébként, mint a miniszterelnök és az Országgyűlés képviselői is. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A magyar Alaptörvényben pedig feketén-fehéren meg van határozva a magyar köztársasági elnök jogköre. 

Az elnöknek Magyarországon nincs végrehajtó hatalma, hanem közjogi feladatai, jogosítványai vannak.”

Hozzátette: „az együttműködési szándékomat jeleztem Magyar Péter úrnak is, amikor a választások után 3 nappal személyesen találkoztunk. Ő akkor is elmondta a lemondásom mellett szóló érveit, amelyeket már addig is ismertünk, én pedig a kölcsönös méltányosság jegyében elmondtam, hogy bár nem értünk egyet, azokat természetesen megfontolom. A felajánlott együttműködést azonban a kormány láthatóan nem fogadta el. Az Országgyűlés alakuló ülésén néhány perccel az Alaptörvény betartására és betartatására szóló eskütétele után 

a miniszterelnök a székfoglaló beszédében nehezen minősíthető, személyeskedő hangnemben követelte lemondásomat. 

Magyarország alkotmányos rendjének stabilitása szempontjából azonban ennél is problematikusabb, hogy a miniszterelnök többször és nyíltan kilátásba helyezte, hogy amennyiben nem tennék eleget a tisztségből való távozásomra vonatkozó utasításának, akkor a választások eredményeként kialakult kétharmados parlamenti többség erejével élve, jogalkotási módszerekkel, sőt, az alkotmány módosításával fognak elmozdítani a pozíciómból.”

Ezt is ajánljuk a témában

Sulyok Tamás hangsúlyozta: „Ezek a nyílt fenyegetések nemcsak az alkotmányt, de a demokratikus alapelveket is sértik. 

Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam.

 A fenyegetések ellenére, sőt, annál inkább meggyőződésem, hogy egyrészt 

alkotmányos indok hiányában, másrészt a köztársasági elnöki tisztség méltóságának megőrzése érdekében nincs helye a lemondásomnak. 

Az Alaptörvényre tett esküm felelősséggel jár az alkotmányos rend megőrzése iránt.”

Elhangzott: „a leváltásomra felhozott érvek kivétel nélkül politikai természetűek, a köztársasági elnöki tisztség ezzel szemben közjogi minőségű. Ráadásul, azok a politikai vádak, amiket megfogalmazott, egyoldalúak és a köztársasági elnök jelenlegi alkotmányos szerepének politikai félreértelmezésén alapulnak, ezért cáfolhatók. A magyarok változást akartak, ez nyilvánvaló és jól látható volt a választási részvételi adatokon; soha ennyien nem járultak urnákhoz a szabad választások óta. És nem is nyert ekkora mértékben ellenzéki párt sem. 

Ahogyan a választások estéjén a Nemzeti Választási Irodában is elmondtam, ez a demokrácia ünnepe volt. A demokrácia azonban nem jelenti azt, hogy felrúgjuk az alkotmányos és jogállami kereteket.”

Ahogyan Sólyom László mondta: „Az állam nem így működik.”

„Ami viszont a lényeget illeti, az Alaptörvény kimondja, hogy a köztársasági elnök fejezi ki a magyar nemzet egységét. 

Az egység azonban nem azt jelenti, hogy a kisebbséget vagy a többséget képviselem, hanem éppen azt, hogy mindkettőt. 

Azokat is, akik a Tisza pártra szavaztak, és azokat is, akik nem. 

A pluralista magyar nemzet számtalan elemből, rétegből áll. Az, ami összefogja őket, a jog, ami mindenkire egyformán érvényes. 

Az államfő, mivel a jog szerint és annak szellemében tevékenykedik, így ilyen formában tudja kifejezni legjobban a nemzet egységét” – mondta a köztársasági elnök.

Hangsúlyozta: „Az pedig, hogy én bárkinek is a bábja lennék, egyszerűen nem igaz. Alkotmánybírósági elnöki hivatalom idején is a Fidesz kétharmados többségével működő parlament számos jogalkotási termékét semmisítettük meg. Köztársasági elnökként is több törvénnyel szemben éltem a vétó korlátozott lehetőségével. Ráadásul, 

Fidesz-kormányt sosem neveztem ki, Tisza-kormányt pedig igen.

 Már több törvényüket aláírtam, kineveztem minisztereiket és államtitkáraikat. 

Együttműködök velük is – ahogy azt már kifejtettem -, a jog szerint. Akkor most ettől a Tisza bábja lennék?”

Sulyok Tamás felhívta a figyelmet: „Az igazságügyi miniszter asszony a nyilvánosság előtt arra vállalt kötelezettséget, hogy a közjogi rendszert érintő jogállami, európai és nemzetközi alkotmányos mércének megfelelő megoldásokban gondolkodnak. Ha a kormány jogalkotást vagy alkotmánymódosítást kezdeményez, akkor azt a jogállami normák és az európai értékek tiszteletben tartásával kell megtennie. Fontos szempont, hogy 

az európai alkotmányos mérce alapján még annak a látszatát is kerülni kell, hogy egy konkrét jogalkotási folyamat kifejezett vagy burkolt célja valamely, már megválasztott közjogi tisztségviselő eltávolítása legyen.

 Fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen, nem jogállami megoldásoknak még a látszata is hátrányos lenne Magyarország megítélésére nézve.”

A köztársasági elnök szerint aggasztó, ha 

„a Kormány az alkotmányos elvekre és az alapvető jogokra nem mérceként, hanem a törvényhozás kiiktatandó akadályaként tekint.

 Az uniós jogállami követelményeknek való megfelelést nem lehet az uniós jogállami sztenderdekbe ütköző megoldásokkal megvalósítani. Az uniós forrásokhoz való hozzájutás szempontjából is nagy veszélyt jelent az, ha a lehívásukhoz szükséges jogszabályok meghozatala nem a jogállami garanciák mellett történik. Szeretném világossá tenni, hogy 

amennyiben az új kormánynak az alapvető alkotmányos elveket sértő vagy az alapjogokat csorbító tervei nincsenek, nem kell tartaniuk attól, hogy a demokratikus felhatalmazással rendelkező törvényhozást bármilyen módon akadályozni fogom.”

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
evpus
2026. június 02. 12:00
Hajrá Sulyok Tamás!
Válasz erre
0
0
desikerult
2026. június 02. 11:59
"A mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás: átteleltek a poloskák. Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget. Ők a mi újkori labancaink, a brüsszeli kegyencek, akik hazájuk ellenében pénzért a birodalom szekerét tolják. Barátaim, túl régóta vannak itt. Túl sok mindent éltek túl, túl sok helyről kaptak pénzt, túl sokszor váltottak már köpönyeget" - amikor ezek a fenyegető mondatok elhangzottak, akkor vajon miért nem jutott eszébe a demokrácia meg a jogállam? akkor miért nem aggódott? szervilis hiteltelen senkiházi.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. június 02. 11:57
beszeljen errol az erkezo Unios jogallam vizsgaloval is
Válasz erre
0
0
states-2
2026. június 02. 11:04
Így fest egy államférfi, és úgy egy drogos pszichopata, ahogy ez a pojácapeti.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!