hegedűs zsolt oroszi beatrix tisztifőorvos egészségügyi miniszter

Az egészségügyi miniszter bejelentette az új országos tisztifőorvost

2026. június 02. 05:57

Oroszi Beatrixra komoly kihívások várnak.

2026. június 02. 05:57
Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos – derül ki az egészségügyi miniszter hétfő késő esti Facebook-posztjából, amelyben arról számol be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban (NNGYK).

Ma a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban jártunk, és megkezdődött az átadás-átvétel” 

– írta Hegedűs Zsolt.

Hozzátette, hogy elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz és Szepezdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz.

„Vokó Zoltán, a népegészségügyért felelős államtitkár is velünk tartott, akire szintén nagyon számítok a minisztériumban” – olvasható a posztban, amely úgy zárul: 

új szemlélet, irány, cselekvés, hogy „végre befektessünk a magyar emberek egészségébe”.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ittésmost
2026. június 02. 08:43
„végre befektessünk a magyar emberek egészségébe” öö.. tehát befektessék az ágyba az embereket?
nyafika
2026. június 02. 08:27
Fektess be anyádba! Lesz itt még fizetős orvos, kórház...
Obsitos Technikus
2026. június 02. 08:11
Legalább epidemiológus... Az is valami, hogy nem egy Leningrádban végzett tüdőgyógyászt talált a tánczoslábú. De hogy Surján Orsolya csak a neve miatt nem felelt meg, mint aki egész életében infektológus volt és népegészségügyi szakember... Kíváncsi leszek, amikor az országos intézetek, nagy kórházak éléről rugdossa ki Zsozsó a szakembereket, és teszi a helyükre a tiszarcsicskákat.
Kormánypárti2
2026. június 02. 07:29
Jól kezdődik, ezek szerint tőzsdekupec az illető.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!