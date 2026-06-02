hezbollah irán béke egyesült államok donald trump izrael

Áttörés: Donald Trump bejelentette a béke időpontját Iránnal

2026. június 02. 05:49

Fellélegezhet a világ?

2026. június 02. 05:49
null

Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy 

a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal.

Az elnök hétfőn az ABC News televíziónak adott telefoninterjúban úgy fogalmazott, hogy a nap folyamán volt egy kis „fennakadás”, amit sikerült rendezni. Szavait magyarázva hozzátette, hogy iráni részről felmerültek aggályok Izrael libanoni műveletei miatt, amit sikerült elhárítania azzal, hogy beszélt mind az izraeli miniszterelnökkel, mind a Hezbollah képviselőivel a fegyveres akciók leállításáról.

Donald Trump azt hangoztatta, hogy 

a megállapodás Iránnal „egy katonai győzelemnél is jobb”,

ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyezséget. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodástervezetet, mert néhány pontban változtatást akar.

Az elnök közösségi médiaoldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy 

a tárgyalások Iránnal „nagy ütemben folytatódnak”.

Nem sokkal korábban az amerikai elnök az NBC News televíziónak adott nyilatkozatában azt sem zárta ki, hogy egy időre megszűnnek a tárgyalások Iránnal, amit azzal egészített ki, hogy az Egyesült Államoknak van ideje, Irán viszont ezalatt rengeteg pénzt veszít a tengeri blokád miatt.

Donald Trump arra reagált, hogy 

hétfőn az iráni állami média azt közölte, hogy Teherán leállít minden közvetett üzenetváltást az Egyesült Államokkal 

Izrael Libanon területén végrehajtott katonai műveletei miatt.

Az amerikai haderő hétfőn azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/SIPA USA pool/Samuel Corum
 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Dixtroy
2026. június 02. 08:23
"Donald Trump bejelentette a béke időpontját Iránnal" Kamulófasz. Majd akkor hiszem el, ha Irán jelenti be.
chief Bromden
2026. június 02. 07:46
Áttörés? Már volt annyi, inkább rompolitika.
Leó testvér
2026. június 02. 07:37
Aki már alkudozott egy közel-keletivel, vagy csak egy bazárban, az tudja, hogy az bizony hosszú folyamat és fene se tudja, mi lesz a vége.
muszlim1970
2026. június 02. 06:51
Szopjátok le idióták
