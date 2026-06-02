Jól fizetett a „mocskos fideszezés” – Krúbit semmi sem akadályozta az átmeneti visszavonulásban

Kiszabadult a balos „művészet” a palackból: Orbán Viktor felakasztásával viccelődött Krúbi a koncertjén (VIDEÓ)
Gyomorforgató monológgal, sokkoló kijelentésekkel támadta ismét a magyar miniszterelnököt az énekes. A közönség tapsikolva éljenzett.
A trágár dalszövegeiről ismert rapper 2025-ban mintegy 53 millió forintos bevételre tett szert.
Az Orbán-kormánnyal szemben megannyiszor kritikus módon megnyilvánuló Horváth Krisztián alias Krúbi 2025 őszén, a Budapest Parkban adott nagyszabású koncertje után feltehetően egy évre visszavonult. Az átmeneti pihenő előtt azonban még sikerült jócskán magára irányítania a figyelmet, mivel
fellépésén Orbán Viktor felakasztásával „viccelődött”.
Sőt, még Gyurcsány Ferenc politikából való távozását is kifigurázta egy obszcén szexuális utalással.
Ezt is ajánljuk a témában
Gyomorforgató monológgal, sokkoló kijelentésekkel támadta ismét a magyar miniszterelnököt az énekes. A közönség tapsikolva éljenzett.
Mint kiderült, Krúbi ezt a pár hónapos pihenőt bátran megengedheti magának, mivel anyagi javakban egyáltalán nem szűkölködik. Az előadó cége, a Zenei Hang Kft. ugyanis szép kis bevételt könyvelhetett el magának 2025-ben is. Az E-beszámoló oldalon elérhető dokumentum szerint
a rapper tavaly 52,82 millió forintnyi bevételre tett szert.
A kft. adózott eredményét pedig 2024-hez képest megnégyszerezte: a 2024-es 8,32 milliós eredmény után 2025-ben 34,26 milió forint olvasható ki a vonatkozó sorról.
További érdekesség, hogy személyi jellegű ráfordításai egy év alatt majdnem megdupládózdtak, 4,5 millió forintról 8,18 millió forintra nőttek.
Emlékezetes, hogy a rapper még 2024 tavaszán azt nyilatkozta, hogy „fogalma sincs” arról pontosan mennyit keres. Viszont, ami biztos, hogy
jelentős jövedelme származik meg olyan forrásokból, mint a YouTube, Spotify vagy a különböző merchek.
Egy korábbi Forbes-cikkből pedig az is kiderült, hogy még 2024-ben bár a teltházas budapesti Aréna-show-jának költségei több tízmillió forintra rúgtak, ugyanakkor a jegybevétele elérte a 114 millió forintot.
Nyitókép: Krúbi Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Egy-két adatból következtetni lehet, mennyi pénz is csorog a rapperek zsebébe. Krúbi, Pogány Induló és Beton.Hofi a színpadon.