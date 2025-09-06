Kiszabadult a balos „művészet” a palackból: Orbán Viktor felakasztásával viccelődött Krúbi a koncertjén (VIDEÓ)

Mocskos fideszezés: anyagilag is megéri? Úgy tűnik, Krúbiéknak igen
Egy-két adatból következtetni lehet, mennyi pénz is csorog a rapperek zsebébe. Krúbi, Pogány Induló és Beton.Hofi a színpadon.
Gyomorforgató monológgal, sokkoló kijelentésekkel támadta ismét a magyar miniszterelnököt az énekes. A közönség tapsikolva éljenzett.
A Krúbi néven fellépő Horváth Krisztián énekes, rapper pénteki koncertjén a Budapest Parkban szemkilövetéssel, majd Orbán Viktor felakasztásán viccelődöt.
A harminc éves zenész először Gyurcsány Ferenc politikából való távozását figurázta ki egy obszcén szexuális utalással, és a 2006-os szemkilövetéseken gúnyolódott.
Ezután „szaftos falatnak”, majd „kis ducinak” nevezte a magyar miniszterelnököt, végül Orbán Viktor felakasztásáról fantáziált.
„Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit”
– zárta mosolyogva a másfél perces performanszot.
A koncertről a dél-somogyi Tisza is megosztott Facebook-oldalán egy, a közönség soraiból készített felvételt, amelyen az hallható, hogy a közönség azt skandálja: „Árad a Tisza!”
„Új show-elem. Krúbi koncert, Budapest Park, ma este 12.000 fiatal skandálja, hogy árad a Tisza” – olvasható a bejegyzésben, amiből kiderül kik is valójában, a Krúbi-féle gyűlöletpropaganda célközönsége.
A rapper koncertjeinek mára már állandó része a kormányellenes propaganda terjesztése. A Mandineren nemrég megjelent egy elemzés ezzel kapcsolatban, hogy Krúbi anyagilag igencsak jól jár a Mocskos Fideszezéssel.
Nyitókép: Facebook/Nagy Márton
Ami új, még nem biztos, hogy jobb. Tényleg azt hiszitek, hogy az unokátok jobb lesz, mint a nagyitok volt?