Kiszabadult a balos „művészet” a palackból: Orbán Viktor felakasztásával viccelődött Krúbi a koncertjén (VIDEÓ)

A Krúbi néven fellépő Horváth Krisztián énekes, rapper pénteki koncertjén a Budapest Parkban szemkilövetéssel, majd Orbán Viktor felakasztásán viccelődöt.

A harminc éves zenész először Gyurcsány Ferenc politikából való távozását figurázta ki egy obszcén szexuális utalással, és a 2006-os szemkilövetéseken gúnyolódott.

Ezután „szaftos falatnak”, majd „kis ducinak” nevezte a magyar miniszterelnököt, végül Orbán Viktor felakasztásáról fantáziált.

„Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit”

– zárta mosolyogva a másfél perces performanszot.

A koncertről a dél-somogyi Tisza is megosztott Facebook-oldalán egy, a közönség soraiból készített felvételt, amelyen az hallható, hogy a közönség azt skandálja: „Árad a Tisza!”

„Új show-elem. Krúbi koncert, Budapest Park, ma este 12.000 fiatal skandálja, hogy árad a Tisza” – olvasható a bejegyzésben, amiből kiderül kik is valójában, a Krúbi-féle gyűlöletpropaganda célközönsége.

A rapper koncertjeinek mára már állandó része a kormányellenes propaganda terjesztése. A Mandineren nemrég megjelent egy elemzés ezzel kapcsolatban, hogy Krúbi anyagilag igencsak jól jár a Mocskos Fideszezéssel.