09. 06.
szombat
Horváth Krisztián Krúbi gyűlöletpropaganda Orbán Viktor

Kiszabadult a balos „művészet” a palackból: Orbán Viktor felakasztásával viccelődött Krúbi a koncertjén (VIDEÓ)

2025. szeptember 06. 09:25

Gyomorforgató monológgal, sokkoló kijelentésekkel támadta ismét a magyar miniszterelnököt az énekes. A közönség tapsikolva éljenzett.

A Krúbi néven fellépő Horváth Krisztián énekes, rapper pénteki koncertjén a Budapest Parkban szemkilövetéssel, majd Orbán Viktor felakasztásán viccelődöt.

A harminc éves zenész először Gyurcsány Ferenc politikából való távozását figurázta ki egy obszcén szexuális utalással, és a 2006-os szemkilövetéseken gúnyolódott. 

Ezután „szaftos falatnak”, majd „kis ducinak” nevezte a magyar miniszterelnököt, végül Orbán Viktor felakasztásáról fantáziált.

„Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit”

 – zárta mosolyogva a másfél perces performanszot.

@izabella.swift #krúbi #budapestpark ♬ eredeti hang - Cicabella🐈

A koncertről a dél-somogyi Tisza is megosztott Facebook-oldalán egy, a közönség soraiból készített felvételt, amelyen az hallható, hogy a közönség azt skandálja: „Árad a Tisza!”

„Új show-elem. Krúbi koncert, Budapest Park, ma este 12.000 fiatal skandálja, hogy árad a Tisza” – olvasható a bejegyzésben, amiből kiderül kik is valójában, a Krúbi-féle gyűlöletpropaganda célközönsége.

A rapper koncertjeinek mára már állandó része a kormányellenes propaganda terjesztése. A Mandineren nemrég megjelent egy elemzés ezzel kapcsolatban, hogy Krúbi anyagilag igencsak jól jár a Mocskos Fideszezéssel.

Nyitókép: Facebook/Nagy Márton

andris-923
2025. szeptember 06. 11:53
Észak Koreában ez elmenne?
Válasz erre
0
0
Pamacs01
2025. szeptember 06. 11:53
Íme, a balos Pöcegödör sara
Válasz erre
1
0
zabszem
2025. szeptember 06. 11:52
Napi Paláver: "Ugyanaz a réteg, ugyanaz a kör mindig.... Forog ugyanaz a banda... Csak a pénzüket költik a ballibsik, hogy a ballibsi, "diktatúrázó" ballibsi "művészek" további milliárdot kapjanak.... Nincs új a nap alatt... Az agyhalott réteg, agyhalott marad.... Valahogy a ballibsi művészeknek is meg kell kopasztani az agyhalottjaikat.... :)))
Válasz erre
1
0
1-2com
2025. szeptember 06. 11:51
Ok! Először még poén volt az idiótáknak. Másodszor már unalmas. Harmadszor már kibaszott gyerekes,és fárasztó.
Válasz erre
0
0
