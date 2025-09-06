Lánczi András: Az a baj, hogy a mai fiatalok félreértik az önállóságot

A politika sokkal inkább küzdelem, konfliktus, ellenségeskedés, megfélemlítés, s persze nyomokban tartalmaz eszméket is.

De mit akarnak megetetni a fiatalokkal az új összetételű abrakkal, amelyben persze utcai szemét és légy is van bőven?

Elsősorban azt, hogy minden rossz, ami régi vagy öreg, politikai hovatartozástól függetlenül. Ez így semmi más, mint nemzedéki lázadás, politikai értelemben üres: hiányzik a valóság megismerésének még csak az igénye is.

Eszmék nélkül ki fogja megmondani, mi az új, és mi a jobb? Ez a tétje a 2026-os választásnak.

A kihívó azzal házal, hogy mivel ő az új, ő a jobb is. Ez a trükk akkor jön be, ha hagyjuk, hogy a kihívó összemosson, és elhisszük, hogy az új mindig jó is. Az új csak egy felületességre hajlamos világban mosható össze a jóval. A jó attól jó, hogy elveken nyugszik, és nem csak prédikált értékeken.

Az elvek túlmutatnak az emberi vágyakon, érdekeken, érzelmeken és akaratokon. Az elvek megelőzik az ember minden tulajdonságát.

Az egész megelőzi a részt, az igazság nem a vélemények összessége, a dolgok rendje megelőzi az ember alkotta dolgok rendjét, a hit és a racionalitás harmóniája segít a létezés elviselésében. Ami új, még nem biztos, hogy jobb. Tényleg azt hiszitek, hogy az unokátok jobb lesz, mint a nagyitok volt?

Fiatalnak lenni nem érdem, hanem állapot. „Hagyjanak békében! – szól a gyakori kívánság. – Nekem ne mondja meg senki, hogy nekem mi a jó!”

Amióta az ember van, azóta valamiféle nevelés is volt, ráadásul a modernségre a nevelés nagyrészt állami feladattá vált, háttérbe szorítva a család szerepét. Az állam mindenütt ott van, ezért a politika is mindenütt ott van, nem lehet kikerülni. Ha valaki azt hiszi, hogy közösség nélkül előbbre juthat, az még nem érett a felnőttéletre. A világ sok­féle, ez nem szüntethető meg, senki nem is akarja. Amitől tartanak a fiatalok, az az önállóságuk megkérdőjelezése.

Valójában a mai fiatalok félreértik az önállóságot: nem a szükségleteik folyamatos kielégítésében ölt testet, hanem a sokféle erőfeszítésen, nyugtalan útkeresésen és a tanulságok értékelésén keresztüli kockázatvállalásban. A kockázatvállalás az egyéni felelősség- és kötelességérzet iskolája, a teljesítmény tiszteletének a kialakulási folyamata.

Ha valaki csak annyit tud a világról, hogy külföldön jobb, mint itthon, ezért innen el kell menni, az valójában a „diákabrak utcai szemetét” kóstolgatja.

A nem tudás és a tapasztalatlanság persze sok előnnyel járhat, de a jó megértéséhez nem segít hozzá. Ha létezik az otthon biztonsága, akkor létezik a haza szeretete is. Csak azért, mert valami távoli, ugyanúgy nem jobb, mint ahogy az új sem feltétlenül jobb, mint a régi.

A globális tényleg jobb, mint a hazai? Ennyire nem lehettek gondolattalanok!

Súlyos kérdés az „általános gyűlölködés”, amit állítólag a kormány gerjeszt. Ha valakinek van valamilyen gondolata arról, hogy mi a jó, akkor eleve ellenségeskedés fogja körülvenni. Attól, hogy egy hazug vádat állandóan ismételgetnek, sulykolnak, még nem lesz belőle igazság. Merjetek a saját gondolataitokra támaszkodni, hogy a diákabrakból csemege lehessen!

A szerző filozófus

***