Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
09. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
gyáripar diákabrak feladat gyerek Molnár Ferenc itthon politika

Lánczi András: Az a baj, hogy a mai fiatalok félreértik az önállóságot

2025. szeptember 06. 06:06

Ami új, még nem biztos, hogy jobb. Tényleg azt hiszitek, hogy az unokátok jobb lesz, mint a nagyitok volt?

2025. szeptember 06. 06:06
null
Lánczi András
Lánczi András

„Sőt egy krajcár az úgynevezett diák­abrak is, mely apró staniclikba van osztva, s mely a legízletesebb keverékek egyike. Van ebben mogyoró, mazsola, malagaszőlő, cukordarabka, mandula, utcai szemét, szentjánoskenyér-­törmelék és légy. Egy krajcárért a diák­abrak felöleli a gyáripar, a növény- és állatvilág igen sok termékét.” Ma már diákcsemegének nevezik a diákoknak szánt rágcsálnivalót, amit Molnár Ferenc A Pál utcai fiúkban még diákabraknak nevezett. 

Diákabrakot ma sok helyen kevernek, mióta a gyereket mini­felnőttnek, individuumnak tekintik a szabadoselvűek.

De mi a gyakran kamasz lányokkal kihirdetett üzenet? Lázadj minden fennálló ellen, lázadj a lázadás kedvéért, mintha a politika jó buli volna – az, csak másként írják: „bully”. 

Ezt is ajánljuk a témában

A kibaszott jövő

Nem tudom, Minszkben és Moszkvában meg lehetett volna-e tartani egy ilyen rendezvényt. Gyanítom, hogy nem. Már csak azért sem, mert Puzsér Róbert rég börtönben lenne. Győrffy Ákos írása.

A politika sokkal inkább küzdelem, konfliktus, ellenségeskedés, megfélemlítés, s persze nyomokban tartalmaz eszméket is.

De mit akarnak megetetni a fiatalokkal az új összetételű abrakkal, amelyben persze utcai szemét és légy is van bőven?

Elsősorban azt, hogy minden rossz, ami régi vagy öreg, politikai hovatartozástól függetlenül. Ez így semmi más, mint nemzedéki lázadás, politikai értelemben üres: hiányzik a valóság megismerésének még csak az igénye is.

Eszmék nélkül ki fogja megmondani, mi az új, és mi a jobb? Ez a tétje a 2026-os választásnak. 

A kihívó azzal házal, hogy mivel ő az új, ő a jobb is. Ez a trükk akkor jön be, ha hagyjuk, hogy a kihívó összemosson, és elhisszük, hogy az új mindig jó is. Az új csak egy felületességre hajlamos világban mosható össze a jóval. A jó attól jó, hogy elveken nyugszik, és nem csak prédikált értékeken.

Az elvek túlmutatnak az emberi vágyakon, érdekeken, érzelmeken és akaratokon. Az elvek megelőzik az ember minden tulajdonságát.

Az egész megelőzi a részt, az igazság nem a vélemények összessége, a dolgok rendje megelőzi az ember alkotta dolgok rendjét, a hit és a racionalitás harmóniája segít a létezés elviselésében. Ami új, még nem biztos, hogy jobb. Tényleg azt hiszitek, hogy az unokátok jobb lesz, mint a nagyitok volt? 

Fiatalnak lenni nem érdem, hanem állapot. „Hagyjanak békében! – szól a gyakori kívánság. – Nekem ne mondja meg senki, hogy nekem mi a jó!”

Amióta az ember van, azóta valamiféle nevelés is volt, ráadásul a modernségre a nevelés nagyrészt állami feladattá vált, háttérbe szorítva a család szerepét. Az állam mindenütt ott van, ezért a politika is mindenütt ott van, nem lehet kikerülni. Ha valaki azt hiszi, hogy közösség nélkül előbbre juthat, az még nem érett a felnőttéletre. A világ sok­féle, ez nem szüntethető meg, senki nem is akarja. Amitől tartanak a fiatalok, az az önállóságuk megkérdőjelezése. 

Valójában a mai fiatalok félreértik az önállóságot: nem a szükségleteik folyamatos kielégítésében ölt testet, hanem a sokféle erőfeszítésen, nyugtalan útkeresésen és a tanulságok értékelésén keresztüli kockázatvállalásban. A kockázatvállalás az egyéni felelősség- és kötelességérzet iskolája, a teljesítmény tiszteletének a kialakulási folyamata.

Ha valaki csak annyit tud a világról, hogy külföldön jobb, mint itthon, ezért innen el kell menni, az valójában a „diákabrak utcai szemetét” kóstolgatja.

A nem tudás és a tapasztalatlanság persze sok előnnyel járhat, de a jó megértéséhez nem segít hozzá. Ha létezik az otthon biztonsága, akkor létezik a haza szeretete is. Csak azért, mert valami távoli, ugyanúgy nem jobb, mint ahogy az új sem feltétlenül jobb, mint a régi.

A globális tényleg jobb, mint a hazai? Ennyire nem lehettek gondolattalanok! 

Súlyos kérdés az „általános gyűlölködés”, amit állítólag a kormány gerjeszt. Ha valakinek van valamilyen gondolata arról, hogy mi a jó, akkor eleve ellenségeskedés fogja körülvenni. Attól, hogy egy hazug vádat állandóan ismételgetnek, sulykolnak, még nem lesz belőle igazság. Merjetek a saját gondolataitokra támaszkodni, hogy a diákabrakból csemege lehessen!

A szerző filozófus

***

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás)

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kimirszen
2025. szeptember 06. 07:21
"A politika sokkal inkább küzdelem, konfliktus, ellenségeskedés, megfélemlítés, s persze nyomokban tartalmaz eszméket is."" Köszönjük Lánczi. Újra kimondtad az igazságot a fideszről.
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
•••
2025. szeptember 06. 07:19 Szerkesztve
Állítólag van fenn a Tiktokon vmi video, amelyiken egy húszéves szidja a szüleit, mert jó környezetben élt, mkndent megadtak neki, semmit nem kellett csináljon egész életében. Most meg, hogy elvégezte az iskoláit, kezdődne a nagybötűs élet, semmilyen munkát nem vállal, mert kevesli az azért kapott pénzt. Az a baja a szüleivel, hogy előtte túl jó módban tartották, és nincs semmi összehasonlítási alapja. Mondom állítólag... Nem láttam, mert nincs tiktokom.A rádióban hallottam.
Válasz erre
0
0
nibiru
2025. szeptember 06. 07:14
Nem lesz unokájuk.... Hogyisne, méghogy gyerekkel foglalkozni, nemcsak önmagával? Skandallum... az önállóság= én , én, én De azért remélem kinövik....
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
2025. szeptember 06. 07:11
oberennsinnen49 2025. szeptember 06. 07:02 Te hülye vagy, vagy felkértek rá. Melyik balos teregeti ki a családja, apja és égyéb hozzátartozója vagyonát és érdekeltségeit. Amúgy az apja sem közszereplő, ha neneked azt súgák akkor sem. Semmi köze a politkának és nyílvánosságnak ahhoz aki nem közszereplő. Amúgy tudjuk már, hogy Magyar Péter apja ki és mit csinál és milyen érdekeltségeki vannak? Tudod az a baj, hogy eszetelenül mentek neki mindennek...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!